Что такое займ под залог недвижимости

Займ под залог недвижимости позволяет привлечь крупную сумму денег. По факту это кредит, где недвижимость выступает гарантией возврата денег. Такой подход позволяет банкам предлагать выгодные условия, а заемщикам – получать значительные суммы на длительный срок. В 2025 году такие программы становятся все популярнее, ведь они дают возможность реализовать планы без рисков.

Для чего нужен кредит под залог жилья?

Займ под залог недвижимости подходит для разных целей — это может быть покупка нового жилья, запуск бизнеса или погашение долгов. Использование имеющегося актива делает займ доступным даже в сложной финансовой ситуации. Средства помогают воплотить мечты или справиться со срочными расходами. Банки строго проверяют всех участников сделки.

Возраст заемщика, залогодателя или созаемщика должен быть от 21 до 65 лет.

Необходим стабильный доход, подтвержденный документами.

Кредитная история имеет большое значение, хотя некоторые банки готовы работать с клиентами, у которых были просрочки.

Документы для оформления

Для получения займа требуется стандартный набор бумаг, но точность заполнения остается важной. Неполный или некорректный пакет документов может привести к отказу. При подаче заявки следует предоставить следующее.

Паспорт и СНИЛС.

Справка о доходах или справка по форме банка.

Выписка ЕГРН и договор купли-продажи.

Согласие супруга на залог, если недвижимость в совместной собственности.

Требования к недвижимости

Объект залога должен соответствовать банковским стандартам. Проверяется его ликвидность, состояние и юридическая чистота. Недвижимость с обременениями или в аварийном состоянии не принимается. Банки отдают предпочтение квартирам, домам или коммерческим помещениям в городах. Собственники недвижимости подтверждают право владения. Если объект принадлежит нескольким лицам, требуется согласие всех совладельцев. Банки также проверяют отсутствие других залогов или долгов по коммунальным платежам.

Как оформить займ онлайн?

Оформление кредита через интернет экономит время. Процесс включает несколько этапов, которые требуют внимательности, а предварительное решение можно получить за несколько часов.

Подготовка документов: соберите полный пакет, включая бумаги на недвижимость.

Оценка недвижимости: банк или оценщик определяет рыночную стоимость объекта.

Рассмотрение заявки: банк анализирует финансы заемщика и условия сделки.

Получение средств: деньги переводятся на счет или выдаются наличными.

Условия договора требуют тщательного изучения. Процентная ставка, график платежей и дополнительные опции влияют на стоимость займа, а индивидуальные корректировки возможны после решения кредитного комитета.

Подводим итоги

Кредит под залог недвижимости привлекает выгодными условиями. Банки предлагают гибкие программы, подходящие для разных целей — это делает займ популярным выбором.

Низкие процентные ставки по сравнению с потребительскими кредитами.

Возможность получить до 70% от стоимости объекта.

Сроки погашения до 20–30 лет.

Индивидуальные программы под конкретные нужды.

Работа с кредитным брокером упрощает оформление. Специалист помогает собрать документы, отправляет заявки в банки и согласовывает условия. После одобрения остается подписать договор и получить средства на счет.