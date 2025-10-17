Что такое займ под залог недвижимости

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Пятница 17 октября

10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Что такое займ под залог недвижимости

Что такое займ под залог недвижимости
99

Займ под залог недвижимости позволяет привлечь крупную сумму денег. По факту это кредит, где недвижимость выступает гарантией возврата денег. Такой подход позволяет банкам предлагать выгодные условия, а заемщикам – получать значительные суммы на длительный срок. В 2025 году такие программы становятся все популярнее, ведь они дают возможность реализовать планы без рисков.

Для чего нужен кредит под залог жилья?

Займ под залог недвижимости подходит для разных целей — это может быть покупка нового жилья, запуск бизнеса или погашение долгов. Использование имеющегося актива делает займ доступным даже в сложной финансовой ситуации. Средства помогают воплотить мечты или справиться со срочными расходами. Банки строго проверяют всех участников сделки.

  • Возраст заемщика, залогодателя или созаемщика должен быть от 21 до 65 лет.

  • Необходим стабильный доход, подтвержденный документами.

  • Кредитная история имеет большое значение, хотя некоторые банки готовы работать с клиентами, у которых были просрочки.

Документы для оформления

Для получения займа требуется стандартный набор бумаг, но точность заполнения остается важной. Неполный или некорректный пакет документов может привести к отказу. При подаче заявки следует предоставить следующее.

  • Паспорт и СНИЛС.

  • Справка о доходах или справка по форме банка.

  • Выписка ЕГРН и договор купли-продажи.

  • Согласие супруга на залог, если недвижимость в совместной собственности.

Требования к недвижимости

Объект залога должен соответствовать банковским стандартам. Проверяется его ликвидность, состояние и юридическая чистота. Недвижимость с обременениями или в аварийном состоянии не принимается. Банки отдают предпочтение квартирам, домам или коммерческим помещениям в городах. Собственники недвижимости подтверждают право владения. Если объект принадлежит нескольким лицам, требуется согласие всех совладельцев. Банки также проверяют отсутствие других залогов или долгов по коммунальным платежам.

Как оформить займ онлайн?

Оформление кредита через интернет экономит время. Процесс включает несколько этапов, которые требуют внимательности, а предварительное решение можно получить за несколько часов.

  • Подготовка документов: соберите полный пакет, включая бумаги на недвижимость.

  • Оценка недвижимости: банк или оценщик определяет рыночную стоимость объекта.

  • Рассмотрение заявки: банк анализирует финансы заемщика и условия сделки.

  • Получение средств: деньги переводятся на счет или выдаются наличными.

Условия договора требуют тщательного изучения. Процентная ставка, график платежей и дополнительные опции влияют на стоимость займа, а индивидуальные корректировки возможны после решения кредитного комитета.

Подводим итоги

Кредит под залог недвижимости привлекает выгодными условиями. Банки предлагают гибкие программы, подходящие для разных целей — это делает займ популярным выбором.

  • Низкие процентные ставки по сравнению с потребительскими кредитами.

  • Возможность получить до 70% от стоимости объекта.

  • Сроки погашения до 20–30 лет.

  • Индивидуальные программы под конкретные нужды.

Работа с кредитным брокером упрощает оформление. Специалист помогает собрать документы, отправляет заявки в банки и согласовывает условия. После одобрения остается подписать договор и получить средства на счет.

Шоу-бизнес в Telegram

17 октября 2025, 09:01
Дни.ру✓ Надежный источник

В Краснокаменске обсудили влияние атомных технологий на жизнь и сотрудничество

В Краснокаменске обсудили влияние атомных технологий на жизнь и сотрудничество
На Международном фестивале "Атомная Даурия", который проходит в Краснокаменске в дни празднования 80-летия атомной промышленности России, состоялась конференция "Влияние атомных технологий на международное сотрудничество, качество жизни населения и муниципальное развитие". В панельной дискуссии приняли участие директор по квантовым технологиям Госпорации "Росатом" Екатерина Солнцева, руководитель Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом" Владимир Верховцев, заместитель председателя Правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, генеральный директор ПАО "ППГХО им.

Российской угольной отрасли требуется возвращение в реальность

Российской угольной отрасли требуется возвращение в реальность
Мировые потребители и поставщики угля ищут альтернативу. Ситуация на энергетическом рынке все больше разворачивается не пользу угольщиков – спрос на их продукцию стремительно снижается.

Собянин: Нельзя делить Россию на регионы и центр

Собянин: Нельзя делить Россию на регионы и центр
Вся страна живет в единой правовой, бюджетной и налоговой системе, и делить ее на центр и регионы нельзя. Такую точку зрения высказал мэр Москвы Сергей Собянин во время беседы на пленарной сессии "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния", которая состоялась в рамках VII Московского финансового форума. "Мы живем в одной стране, в одной правовой ситуации, бюджетной, налоговой.

В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике

В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике
Несмотря на растущую популярность возобновляемых источников энергии, атомная энергетика сохраняет свою значимость в энергетическом балансе многих государств, включая Российскую Федерацию. В этой сфере особое место занимает государственная корпорация "Росатом", которая благодаря своим инновационным разработкам и передовым технологиям удерживает лидирующие позиции на мировом рынке. Как отметил генеральный директор АО "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров, по стоимости выработки возобновляемые источники электроэнергии уже вполне конкурентоспособны, и им можно и нужно находить место в системе электрогенерации, в том числе и в энергосистемах Дальнего Востока.

В "Росатоме" рассказали о роли атомной энергетики в борьбе с глобальным потеплением

В "Росатоме" рассказали о роли атомной энергетики в борьбе с глобальным потеплением
Экологически чистые продукты "Росатома" помогают сдерживать климатические изменения. Госкорпорация “Росатом” играет важную роль в замедлении глобального потепления.

Выбор читателей

15/10Срд"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 15/10СрдВсю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 17/10ПтнЗащитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 16/10ЧтвДоктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 16/10ЧтвВот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 15/10СрдНе пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке