Калининградский прецедент

Михаил Делягин усмотрел в хищениях на острове Октябрьский признаки организованной схемы по выводу бюджетных средств

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал ситуацию вокруг хищений при строительстве культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде. По его оценке, в регионе на протяжении нескольких лет действовала устойчивая сеть компаний, участвовавшая в выводе бюджетных средств и управляемая из единого координационного центра. Депутат отдельно отметил, что столь долговременная работа схемы в условиях многочисленных судебных решений и обращений подрядчиков была бы невозможна без высокого покровительства.

Сложносоставная структура

История вокруг строительства культурно-образовательного центра на острове Октябрьский длится уже несколько лет и включает десятки арбитражных дел, значительную часть которых подрядчики инициировали для взыскания авансов, выплаченных субподрядным организациям. Общий объем предполагаемого ущерба, по предварительным оценкам, превышает 600 млн руб.

В рамках судебных разбирательств арбитраж неоднократно фиксировал отсутствие фактически выполненных работ, «неосновательное обогащение» компаний-получателей средств и невозможность взыскания денег ввиду ликвидации юрлиц или их формального банкротства. Ряд структур, участвовавших в схеме, демонстрировал признаки фирм-однодневок: минимальный штат, фактическое отсутствие деятельности и почти нулевую отчётность.

Как следует из многочисленных материалов арбитражных процессов, значительная часть компаний так или иначе связана с предпринимателями Евгением Майгорой, Андреем Кукарцевым и Георгием Шиповым. Через них на стройку якобы попадали субподрядчики, не имевшие достаточных ресурсов для исполнения контрактов, однако получавшие значительные объемы авансовых платежей. Их объединяют сходные практики: получение аванса, отсутствие реальных работ, перевод средств третьим фирмам, ликвидация или банкротство после предъявления претензий, указывает Делягин,

Повторяемость связей и единая юридическая защита

Один из ключевых тезисов Делягина - устойчивость персональных связей между участниками. Практически все значимые фигуранты и их фирмы представлял один и тот же адвокат. Это, по мнению депутата, свидетельствует о централизованной координации интересов всех вовлеченных компаний. В ряде документов арбитражных дел внимание судов привлекли расхождения в подписях, что ставило под сомнение их подлинность и указывало на возможную фальсификацию документов.

По информации Михаила Делягина, несмотря на многочисленные решения судов, выявивших переводы средств на счета компаний, не связанных со строительством, невыполненные работы, заявления заказчиков в правоохранительные органы, большинство участников схемы сохраняют деловую активность.

Эта повторяемость юридических конструкций, сообщает Михаил Делягин, говорит о том, что механизм продолжает функционировать независимо от публичных скандалов.

«Подрядчики федеральной стройки столкнулись не с разрозненными нарушениями, а с достаточно организованной группой, выстроившей собственную параллельную экономику на бюджетных потоках»,

– уверен Делягин.

Отдельного внимания, по мнению экономиста, заслуживает фактическое бездействие контролирующих структур. «Почему следственные органы не инициируют комплексного расследования, хотя структура связей между компаниями очевидна?», – задается вопросом Делягин.

По его мнению, подобные случаи являются не просто частными злоупотреблениями, а системной проблемой, влияющей на инвестиционный климат в стране и на эффективность расходования бюджетных средств. В условиях, когда крупные инфраструктурные проекты реализуются в рамках национальных программ, подобные сбои ставят под вопрос способность государства обеспечивать дисциплину исполнения контрактов.

В настоящее время несколько эпизодов, связанных со строительством центра на острове Октябрьский, продолжают рассматриваться в судах. Отдельные лица являются участниками других процессов. «Если в этой истории не будет реальных выводов и реальных наказаний, государство пришлет простое сообщение всем потенциальным участникам подобных схем: «Это можно. Это работает. Это безопасно». А это, поверьте экономисту, куда опаснее любых макроэкономических кризисов», – резюмирует депутат.