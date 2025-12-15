Калининградский прецедент

Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Понедельник 15 декабря

08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью 06:47Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем 03:14Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами 00:31Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году 16:29Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование 14:36Россиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба 12:43Российские путешественники раскрыли лайфхаки для экономии на путешествиях 10:22Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 06:37Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование 03:06Журналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу 00:26Эта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее 16:32Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи 14:15Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца 12:08Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам 10:11Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи 06:57Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам 03:14Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии 00:26Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья 18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса 09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин 12:19Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11:10"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 10:37Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда 09:26Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 08:46Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра 06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников
Калининградский прецедент

Калининградский прецедент
81

Михаил Делягин усмотрел в хищениях на острове Октябрьский признаки организованной схемы по выводу бюджетных средств

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал ситуацию вокруг хищений при строительстве культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде. По его оценке, в регионе на протяжении нескольких лет действовала устойчивая сеть компаний, участвовавшая в выводе бюджетных средств и управляемая из единого координационного центра. Депутат отдельно отметил, что столь долговременная работа схемы в условиях многочисленных судебных решений и обращений подрядчиков была бы невозможна без высокого покровительства.

Сложносоставная структура

История вокруг строительства культурно-образовательного центра на острове Октябрьский длится уже несколько лет и включает десятки арбитражных дел, значительную часть которых подрядчики инициировали для взыскания авансов, выплаченных субподрядным организациям. Общий объем предполагаемого ущерба, по предварительным оценкам, превышает 600 млн руб.

В рамках судебных разбирательств арбитраж неоднократно фиксировал отсутствие фактически выполненных работ, «неосновательное обогащение» компаний-получателей средств и невозможность взыскания денег ввиду ликвидации юрлиц или их формального банкротства. Ряд структур, участвовавших в схеме, демонстрировал признаки фирм-однодневок: минимальный штат, фактическое отсутствие деятельности и почти нулевую отчётность.

Как следует из многочисленных материалов арбитражных процессов, значительная часть компаний так или иначе связана с предпринимателями Евгением Майгорой, Андреем Кукарцевым и Георгием Шиповым. Через них на стройку якобы попадали субподрядчики, не имевшие достаточных ресурсов для исполнения контрактов, однако получавшие значительные объемы авансовых платежей. Их объединяют сходные практики: получение аванса, отсутствие реальных работ, перевод средств третьим фирмам, ликвидация или банкротство после предъявления претензий, указывает Делягин,

Повторяемость связей и единая юридическая защита

Один из ключевых тезисов Делягина - устойчивость персональных связей между участниками. Практически все значимые фигуранты и их фирмы представлял один и тот же адвокат. Это, по мнению депутата, свидетельствует о централизованной координации интересов всех вовлеченных компаний. В ряде документов арбитражных дел внимание судов привлекли расхождения в подписях, что ставило под сомнение их подлинность и указывало на возможную фальсификацию документов.

По информации Михаила Делягина, несмотря на многочисленные решения судов, выявивших переводы средств на счета компаний, не связанных со строительством, невыполненные работы, заявления заказчиков в правоохранительные органы, большинство участников схемы сохраняют деловую активность.

Эта повторяемость юридических конструкций, сообщает Михаил Делягин, говорит о том, что механизм продолжает функционировать независимо от публичных скандалов.

«Подрядчики федеральной стройки столкнулись не с разрозненными нарушениями, а с достаточно организованной группой, выстроившей собственную параллельную экономику на бюджетных потоках»,

– уверен Делягин.

Отдельного внимания, по мнению экономиста, заслуживает фактическое бездействие контролирующих структур. «Почему следственные органы не инициируют комплексного расследования, хотя структура связей между компаниями очевидна?», – задается вопросом Делягин.

По его мнению, подобные случаи являются не просто частными злоупотреблениями, а системной проблемой, влияющей на инвестиционный климат в стране и на эффективность расходования бюджетных средств. В условиях, когда крупные инфраструктурные проекты реализуются в рамках национальных программ, подобные сбои ставят под вопрос способность государства обеспечивать дисциплину исполнения контрактов.

В настоящее время несколько эпизодов, связанных со строительством центра на острове Октябрьский, продолжают рассматриваться в судах. Отдельные лица являются участниками других процессов. «Если в этой истории не будет реальных выводов и реальных наказаний, государство пришлет простое сообщение всем потенциальным участникам подобных схем: «Это можно. Это работает. Это безопасно». А это, поверьте экономисту, куда опаснее любых макроэкономических кризисов», – резюмирует депутат.

15 декабря 2025, 08:44

Что такое займ под залог недвижимости

Что такое займ под залог недвижимости
Займ под залог недвижимости позволяет привлечь крупную сумму денег. По факту это кредит, где недвижимость выступает гарантией возврата денег. Такой подход позволяет банкам предлагать выгодные условия, а заемщикам – получать значительные суммы на длительный срок. В 2025 году такие программы становятся все популярнее, ведь они дают возможность реализовать планы без рисков. Для чего нужен кредит под залог жилья?Займ под залог недвижимости подходит для разных целей — это может быть покупка нового жилья, запуск бизнеса или погашение долгов.

В Краснокаменске обсудили влияние атомных технологий на жизнь и сотрудничество

В Краснокаменске обсудили влияние атомных технологий на жизнь и сотрудничество
На Международном фестивале "Атомная Даурия", который проходит в Краснокаменске в дни празднования 80-летия атомной промышленности России, состоялась конференция "Влияние атомных технологий на международное сотрудничество, качество жизни населения и муниципальное развитие". В панельной дискуссии приняли участие директор по квантовым технологиям Госпорации "Росатом" Екатерина Солнцева, руководитель Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом" Владимир Верховцев, заместитель председателя Правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, генеральный директор ПАО "ППГХО им.

Российской угольной отрасли требуется возвращение в реальность

Российской угольной отрасли требуется возвращение в реальность
Мировые потребители и поставщики угля ищут альтернативу. Ситуация на энергетическом рынке все больше разворачивается не пользу угольщиков – спрос на их продукцию стремительно снижается.

Собянин: Нельзя делить Россию на регионы и центр

Собянин: Нельзя делить Россию на регионы и центр
Вся страна живет в единой правовой, бюджетной и налоговой системе, и делить ее на центр и регионы нельзя. Такую точку зрения высказал мэр Москвы Сергей Собянин во время беседы на пленарной сессии "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния", которая состоялась в рамках VII Московского финансового форума. "Мы живем в одной стране, в одной правовой ситуации, бюджетной, налоговой.

В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике

В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике
Несмотря на растущую популярность возобновляемых источников энергии, атомная энергетика сохраняет свою значимость в энергетическом балансе многих государств, включая Российскую Федерацию. В этой сфере особое место занимает государственная корпорация "Росатом", которая благодаря своим инновационным разработкам и передовым технологиям удерживает лидирующие позиции на мировом рынке. Как отметил генеральный директор АО "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров, по стоимости выработки возобновляемые источники электроэнергии уже вполне конкурентоспособны, и им можно и нужно находить место в системе электрогенерации, в том числе и в энергосистемах Дальнего Востока.

