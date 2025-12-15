Калининградский прецедент

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал ситуацию вокруг хищений при строительстве культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде. По его оценке, в регионе на протяжении нескольких лет действовала устойчивая сеть компаний, участвовавшая в выводе бюджетных средств и управляемая из единого координационного центра. Депутат отдельно отметил, что столь долговременная работа схемы в условиях многочисленных судебных решений и обращений подрядчиков была бы невозможна без высокого покровительства.
Сложносоставная структура
История вокруг строительства культурно-образовательного центра на острове Октябрьский длится уже несколько лет и включает десятки арбитражных дел, значительную часть которых подрядчики инициировали для взыскания авансов, выплаченных субподрядным организациям. Общий объем предполагаемого ущерба, по предварительным оценкам, превышает 600 млн руб.
В рамках судебных разбирательств арбитраж неоднократно фиксировал отсутствие фактически выполненных работ, «неосновательное обогащение» компаний-получателей средств и невозможность взыскания денег ввиду ликвидации юрлиц или их формального банкротства. Ряд структур, участвовавших в схеме, демонстрировал признаки фирм-однодневок: минимальный штат, фактическое отсутствие деятельности и почти нулевую отчётность.
Как следует из многочисленных материалов арбитражных процессов, значительная часть компаний так или иначе связана с предпринимателями Евгением Майгорой, Андреем Кукарцевым и Георгием Шиповым. Через них на стройку якобы попадали субподрядчики, не имевшие достаточных ресурсов для исполнения контрактов, однако получавшие значительные объемы авансовых платежей. Их объединяют сходные практики: получение аванса, отсутствие реальных работ, перевод средств третьим фирмам, ликвидация или банкротство после предъявления претензий, указывает Делягин,
Повторяемость связей и единая юридическая защита
Один из ключевых тезисов Делягина - устойчивость персональных связей между участниками. Практически все значимые фигуранты и их фирмы представлял один и тот же адвокат. Это, по мнению депутата, свидетельствует о централизованной координации интересов всех вовлеченных компаний. В ряде документов арбитражных дел внимание судов привлекли расхождения в подписях, что ставило под сомнение их подлинность и указывало на возможную фальсификацию документов.
По информации Михаила Делягина, несмотря на многочисленные решения судов, выявивших переводы средств на счета компаний, не связанных со строительством, невыполненные работы, заявления заказчиков в правоохранительные органы, большинство участников схемы сохраняют деловую активность.
Эта повторяемость юридических конструкций, сообщает Михаил Делягин, говорит о том, что механизм продолжает функционировать независимо от публичных скандалов.
«Подрядчики федеральной стройки столкнулись не с разрозненными нарушениями, а с достаточно организованной группой, выстроившей собственную параллельную экономику на бюджетных потоках»,
– уверен Делягин.
Отдельного внимания, по мнению экономиста, заслуживает фактическое бездействие контролирующих структур. «Почему следственные органы не инициируют комплексного расследования, хотя структура связей между компаниями очевидна?», – задается вопросом Делягин.
По его мнению, подобные случаи являются не просто частными злоупотреблениями, а системной проблемой, влияющей на инвестиционный климат в стране и на эффективность расходования бюджетных средств. В условиях, когда крупные инфраструктурные проекты реализуются в рамках национальных программ, подобные сбои ставят под вопрос способность государства обеспечивать дисциплину исполнения контрактов.
В настоящее время несколько эпизодов, связанных со строительством центра на острове Октябрьский, продолжают рассматриваться в судах. Отдельные лица являются участниками других процессов. «Если в этой истории не будет реальных выводов и реальных наказаний, государство пришлет простое сообщение всем потенциальным участникам подобных схем: «Это можно. Это работает. Это безопасно». А это, поверьте экономисту, куда опаснее любых макроэкономических кризисов», – резюмирует депутат.