В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике

Назван самый любимый россиянами артист Тесты Киркоров попал в реанимацию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсииНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZеШура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандалНеобходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал

Лента новостей

Пятница 6 сентября

10:28Семенович подробно рассказала о планах выйти замуж за уведенного из семьи мужчину 10:02В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике 09:29Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме 06:34Запредельная наглость или холодный расчет? Принц Гарри поставил ультиматум королевской семье 03:18Джонни Депп впервые за десятки лет вылечил больные зубы благодаря россиянке 00:273 года без Жан-Поля Бельмондо: как великий актер воспитал несколько поколений 21:11Ольга Бузова поздравила подругу с рождением мальчика 20:19В "Росатоме" рассказали о роли атомной энергетики в борьбе с глобальным потеплением 20:12Библиотеки Подмосковья претендуют на грант Президентского фонда культурных инициатив 20:09Энергетическая трансформация: в "Росатоме" оценили роль атомной отрасли в российской экономике 20:03Королева отказалась помогать сыну после свадьбы 18:28Галкин* оставил Пугачеву с детьми: живет один 17:38ТЕСТ для тех, кто жил в СССР: вспомните детали этого времени 16:37Мария Погребняк вышла на связь из роддома 16:24Москвичи смогут выгодно потратить призовые баллы на товары в супермаркетах и аптеках 16:18"Никто не пришел": Самойлова и Джиган отметили день рождения Леи 14:39Москвичам напомнили о доступности всех способов голосования на выборах 14:21Тест: как много вы знаете о ресторанах и кафе в СССР? 13:53Бледанс сообщила о разрушениях в своем загородном доме из-за природного катаклизма 13:21В Москве прошла церемония разделения ключа электронного голосования 11:55Пережившая трагические события дочь Заворотнюк потеряла волосы 10:32Превратившаяся в животное Собчак сделала громкое заявление после травли ребенка 08:57"Предложений поступает много": Алсу оказалась нарасхват после болезненного развода 06:14Раскрыты баснословные траты Кейт Миддлтон и принца Гарри на обучение детей 03:43Тодоренко наотрез отказалась водить детей в детский сад после тревожного случая с сыном 00:21Юлии Пересильд исполнилось 40 лет: вспоминаем яркий и тернистый путь актрисы к славе 21:15Массировал и гладил: Кудрявцева растеклась от удовольствия в руках Пьехи 19:45ТЕСТ: Сможете вспомнить в каком мультфильме звучала эта фраза? 17:36"Каре=развод": только воссоединившаяся с мужем и детьми Тодоренко решилась на отчаянный поступок 16:38История с оскорбленным Mia Boyka ребенком получила неожиданное продолжение: Хочет отжать деньги 16:11Бывший муж Нюши обвиняется в серьезном преступлении 14:51В МТПП обсудили новую акцию программы "Миллион призов", приуроченную к выборам 14:36Тест: угадайте известных советских актеров по их первой роли в кино 14:31"Росатом" активно работает над внедрением новых технологий для защиты окружающей среды 14:31Дальний Восток приближается к лидирующей позиции в области атомной генерации 13:34Семейная регата БРИКС пройдет в Москве 7 сентября 12:37Звезда "Евровидения" скоропостижно скончалась после долгой борьбы с раком 10:47Решетова вышла в свет после скандала с бывшим мужем Алсу и произвела фурор 09:26Почему дочери Бородиной месяцами не видятся с отцами – ведущая дала ответ 06:47Что нужно знать, когда путешествуешь один 03:22Прятались от журналистов: раскрыто тайное место Кейт Миддлтон и принца Уильяма для встреч 00:37Как найти недорогой билет: совет эксперта 21:45Публично затравленной MIA BOYKA девочке из Надыма понадобилась помощь психолога 20:10Сбежавшая Пугачева даже детей не пожалела: психологи бьют тревогу 19:02ТЕСТ для знатоков советского кино: Как хорошо вы помните фильм "Будьте моим мужем" 18:08Стала известна баснословная стоимость обучения дочери Полины Гагариной 16:45Обманутая Долина забаррикадировалась в проданной квартире 15:59Брошенный молодухой Лепс показал нежные фото с бывшей женой 13:47Опасающаяся за свою жизнь Долина просит взять ее под госзащиту после потери квартиры 13:06Тест: что вы знаете о продуктах и блюдах из СССР времен дефицита?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике

В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике
115

Несмотря на растущую популярность возобновляемых источников энергии, атомная энергетика сохраняет свою значимость в энергетическом балансе многих государств, включая Российскую Федерацию. В этой сфере особое место занимает государственная корпорация "Росатом", которая благодаря своим инновационным разработкам и передовым технологиям удерживает лидирующие позиции на мировом рынке.

Как отметил генеральный директор АО "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров, по стоимости выработки возобновляемые источники электроэнергии уже вполне конкурентоспособны, и им можно и нужно находить место в системе электрогенерации, в том числе и в энергосистемах Дальнего Востока. При этом он подчеркнул важность атомной энергетики в процессах энергетической трансформации, особенно для российской экономики.

"Это то, что мы можем делать, можем тиражировать, и наращивать долю атомной энергетики до 25%, которые сейчас заявлены в программе РТТН", – сказал Назаров.

Одно из главных достоинств атомной энергетики – ее экологическая безопасность. Атомные станции не выделяют вредных веществ в атмосферу, что существенно уменьшает негативное влияние на экосистему планеты. Согласно данным "Росатома", функционирование российских АЭС ежегодно предотвращает эмиссию более 100 миллионов тонн углекислого газа, что эквивалентно объему выбросов всего металлургического сектора страны. Как отметил первый заместитель генерального директора "Росатома", директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров, это вносит значительный вклад в борьбу с климатическими изменениями и замедление процессов глобального потепления.

Помимо традиционной атомной энергетики, "Росатом" активно развивает и другие экологически чистые технологии. Корпорация инвестирует в ветроэнергетику, создает экотехнопарки для безопасной утилизации опасных отходов, а также ведет разработки в области электромобильности.

"Мы очень серьезно занимаемся накопителями электроэнергии и вообще электротранспортом. И все тоже про изменение климата. Потому что в больших городах 80% вредных выбросов в атмосферу – это выбросы от транспорта, а вовсе даже не от промышленных предприятий", – рассказал Кирилл Комаров.

Стоит отметить, что атомная энергетика – одна из немногих высокотехнологичных отраслей, где Россия сохраняет мировое лидерство. Это не только обеспечивает энергетическую независимость страны, но и позволяет экспортировать технологии на международный рынок. Намерение увеличить долю атомной генерации в энергетическом балансе России до 25% к 2045 году, озвученное на высшем уровне, подчеркивает стратегическую важность этого направления для национальной экономики.

Однако для полной реализации потенциала атомной энергетики необходимо долгосрочное стратегическое планирование. Эксперты подчеркивают важность создания четких регламентов и условий, способствующих повышению эффективности отрасли и ее адаптации к меняющимся реалиям. Только при соблюдении этих условий атомная энергетика сможет в полной мере раскрыть свои возможности и стать ключевым элементом в процессе энергетической трансформации.

Развитие атомной энергетики также открывает новые перспективы для научных исследований и технологических инноваций. Это создает стимул для подготовки высококвалифицированных специалистов и развития смежных отраслей промышленности.

Телеграм канал

6 сентября 2024, 10:02
Фото: rosatom.ru
Дни.ру✓ Надежный источник

В "Росатоме" рассказали о роли атомной энергетики в борьбе с глобальным потеплением

В "Росатоме" рассказали о роли атомной энергетики в борьбе с глобальным потеплением
Экологически чистые продукты "Росатома" помогают сдерживать климатические изменения. Госкорпорация “Росатом” играет важную роль в замедлении глобального потепления.

Энергетическая трансформация: в "Росатоме" оценили роль атомной отрасли в российской экономике

Энергетическая трансформация: в "Росатоме" оценили роль атомной отрасли в российской экономике
"Росатом" делает ставку на атомную и возобновляемую энергетику в процессе декарбонизации российской экономики. Энергетический сектор во всем мире переживает значительные изменения.

Брендогеничность Владивостока: история и дух

Брендогеничность Владивостока: история и дух
Свой отпуск я провела во Владивостоке, куда поехала по приглашению Андрея Лапшова, президента АКОС – ассоциации коммуникационных агентств и бренд-консультантов России. Сейчас в стране активно реализуется амбициозная программа Дальнего Востока, этот курс направлен на процветание региона.

Валерий Мирошников и АСВ: деятельность бывшего замглавы

Валерий Мирошников и АСВ: деятельность бывшего замглавы
Мирошников Валерий имеет два высших образования. Валерий Мирошников в АСВ (Агентство по страхованию вкладов) начал свою карьеру в 2004 году. Сейчас Валерий Мирошников занимается инвестициями. Современная система страхования вкладов (ССВ) играет важную роль в укреплении финансовой стабильности РФ.

В Подмосковье с 2025 года завершат около 120 импортозамещающих проектов

В Подмосковье с 2025 года завершат около 120 импортозамещающих проектов
Планы по импортозамещению в Подмосковье на 2025 год и последующие периоды предусматривают завершение еще около 120 проектов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. «Запуск этих проектов позволит создать почти 11 тысяч новых рабочих мест для жителей региона, инвесторы вложат в их реализацию 105,5 млрд рублей инвестиций», – отметила Зиновьева.

Выбор читателей

04/09СрдТЕСТ: Сможете вспомнить в каком мультфильме звучала эта фраза? 04/09СрдЗвезда "Евровидения" скоропостижно скончалась после долгой борьбы с раком 05/09ЧтвГалкин* оставил Пугачеву с детьми: живет один 04/09СрдБывший муж Нюши обвиняется в серьезном преступлении 04/09СрдМассировал и гладил: Кудрявцева растеклась от удовольствия в руках Пьехи 04/09Срд"Каре=развод": только воссоединившаяся с мужем и детьми Тодоренко решилась на отчаянный поступок