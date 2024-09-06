В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике

Несмотря на растущую популярность возобновляемых источников энергии, атомная энергетика сохраняет свою значимость в энергетическом балансе многих государств, включая Российскую Федерацию. В этой сфере особое место занимает государственная корпорация "Росатом", которая благодаря своим инновационным разработкам и передовым технологиям удерживает лидирующие позиции на мировом рынке.



Как отметил генеральный директор АО "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров, по стоимости выработки возобновляемые источники электроэнергии уже вполне конкурентоспособны, и им можно и нужно находить место в системе электрогенерации, в том числе и в энергосистемах Дальнего Востока. При этом он подчеркнул важность атомной энергетики в процессах энергетической трансформации, особенно для российской экономики.

"Это то, что мы можем делать, можем тиражировать, и наращивать долю атомной энергетики до 25%, которые сейчас заявлены в программе РТТН", – сказал Назаров.

Одно из главных достоинств атомной энергетики – ее экологическая безопасность. Атомные станции не выделяют вредных веществ в атмосферу, что существенно уменьшает негативное влияние на экосистему планеты. Согласно данным "Росатома", функционирование российских АЭС ежегодно предотвращает эмиссию более 100 миллионов тонн углекислого газа, что эквивалентно объему выбросов всего металлургического сектора страны. Как отметил первый заместитель генерального директора "Росатома", директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров, это вносит значительный вклад в борьбу с климатическими изменениями и замедление процессов глобального потепления.

Помимо традиционной атомной энергетики, "Росатом" активно развивает и другие экологически чистые технологии. Корпорация инвестирует в ветроэнергетику, создает экотехнопарки для безопасной утилизации опасных отходов, а также ведет разработки в области электромобильности.

"Мы очень серьезно занимаемся накопителями электроэнергии и вообще электротранспортом. И все тоже про изменение климата. Потому что в больших городах 80% вредных выбросов в атмосферу – это выбросы от транспорта, а вовсе даже не от промышленных предприятий", – рассказал Кирилл Комаров.

Стоит отметить, что атомная энергетика – одна из немногих высокотехнологичных отраслей, где Россия сохраняет мировое лидерство. Это не только обеспечивает энергетическую независимость страны, но и позволяет экспортировать технологии на международный рынок. Намерение увеличить долю атомной генерации в энергетическом балансе России до 25% к 2045 году, озвученное на высшем уровне, подчеркивает стратегическую важность этого направления для национальной экономики.

Однако для полной реализации потенциала атомной энергетики необходимо долгосрочное стратегическое планирование. Эксперты подчеркивают важность создания четких регламентов и условий, способствующих повышению эффективности отрасли и ее адаптации к меняющимся реалиям. Только при соблюдении этих условий атомная энергетика сможет в полной мере раскрыть свои возможности и стать ключевым элементом в процессе энергетической трансформации.

Развитие атомной энергетики также открывает новые перспективы для научных исследований и технологических инноваций. Это создает стимул для подготовки высококвалифицированных специалистов и развития смежных отраслей промышленности.