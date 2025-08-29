Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

В Краснокаменске обсудили влияние атомных технологий на жизнь и сотрудничество

В Краснокаменске обсудили влияние атомных технологий на жизнь и сотрудничество
872

На Международном фестивале "Атомная Даурия", который проходит в Краснокаменске в дни празднования 80-летия атомной промышленности России, состоялась конференция "Влияние атомных технологий на международное сотрудничество, качество жизни населения и муниципальное развитие".

В панельной дискуссии приняли участие директор по квантовым технологиям Госпорации "Росатом" Екатерина Солнцева, руководитель Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом" Владимир Верховцев, заместитель председателя Правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, генеральный директор ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского" (предприятие Горнорудного дивизиона "Росатома") Иван Киселев, заместитель председателя Союза пограничного пункта Профсоюза Маньчжурии Хай Ин.

Среди участников конференции были предприниматели приграничных районов КНР, представители торгово-промышленной палаты и органов власти Забайкальского края, руководители муниципального образования Краснокаменска и ПАО "ППГХО им. Славского. Модератором конференции выступил начальник управления по корпоративным коммуникациям АО "Росатом Недра" Андрей Иванов.

Конференция прошла под главным слоганом юбилея российской атомной промышленности "Гордость. Вдохновение. Мечта". Спикеры обсудили разные аспекты влияния атомной промышленности на технический уклад страны, регионов присутствия и международное взаимодействие.

Руководитель Горнорудного дивизиона "Росатома" Владимир Верховцев отметил, что "урановая столица России" становится местом единения культурных, туристических и деловых связей между приграничными регионами двух дружеских государств.

"Здесь, в Краснокаменске, эти связи могут укрепиться и приумножиться. Наши совместные усилия уже многие годы направлены на развитие атомных технологий. "Росатом" сегодня создает высокотехнологичные продукты для повышения качества жизни людей. Этим активно занимаются и наши китайские партнеры", – подчеркнул руководитель горнорудного дивизиона "Росатома" Владимир Верховцев.

В рамках конференции к спикерам и гостям деловой программы "Атомной Даурии" обратился вице-президент государственной уранодобывающей компании State Nuclear Uranium Resources Development Company" (SNURDC) Чжан Цзя Хуэй. Он отметил взимное сотрудничество в сфере атомных технологий между Россией и Китаем. История этого сотрудничества насчитывает уже 70 лет и с каждым годом позволяет увеличивать производство экологически чистой атомной энергии, развивать науку, создавать технологии и делать жизнь людей в регионах присутствия атомных компаний лучше.

Муниципальное развитие Краснокаменска, повышение уровня жизни населения невозможно представить без уранодобывающей промышленности. Градообразующее предприятие Краснокаменска – ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского" сегодня активно помогает развивать городскую инфраструктуру, создает рабочие места и устойчивую налоговую базу. Главная "урановая стройка страны" – 6 рудник. После запуска нового уранового объекта будет создано около 1 000 новых рабочих мест, а освоение новый урановых месторождений гарантирует на несколько десятилетий вперед не только напоняемость муниципального бюджета, но и укрепит технологический и сырьевой суверенитет России.

"Мы можем прогнозировать устойчивый спрос на уран, как минимум в России, поскольку Минэнерго утверждена масштабная Дорожная карта строительства энергомощностей, в которой предусматривает рост доли атомной энергетики до 25% в энергобалансе страны. "Росатом" планирует до 2042 года ввести дополнительно около 30 ГВт электроэнергии, а это около 40 атомных энергоблоков.

Спрос на уран и в России, и в мире будет расти, а это устойчивая экономическая база как нашего предприятия, так и всего муниципалитета", – отметил генеральный директор ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского" Иван Киселев.

На конференции также обсуждался вклад атомной отрасли в развитие регионов присутствия, в частности Забайкалья. "В Краснокаменске реализуется мастер-план социального и экономического развития. Благодаря накопленному экономическому и промышленному потенциалу, у нас есть все необходимое, чтобы развивать город и регион. Тояка сегодняшнего роста – добывающие предприятия, сервесные центры, ориентированные на расширение экспортного потенциала", – прокомментировал заместитель председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев.

Особенно спикер подчеркнул важность расширения сотрудничества правительства Забайкальского края с КНР в сфере экономики и муниципального управления.

Важность кросскультурного взаимодействия подчеркнула заместитель председателя Союза пограничного пункта Профсоюза Маньчжурии Хай Ин. "Я уверена, что многие предприятия не только сферы торговли и туризма заинтересованы в сотрудничестве с российскими предпринимателями. Чтобы это происходило активно нужны именно такие мероприятия, как сегодня происходят в Краснокаменске. Нужны площадки, где ваши и наши предприниматели могли бы встретиться и познакомиться. В свою очередь мы на уровне профсоюзных организаций будем усиливать работу. И в этой связи хотел бы отметить уже существующий тесный контакт с профсоюзной организацией ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского", отметила гостья конференции.

В свою очередь, выступившая на конференции руководитель торгово-экономической компании "Хулунбуир Суйхэ" Шань Куань Ся, имеющая богатый опыт сотрудничества с российскими предпринимателями, считает, что Краснокаменск – идеальное место для развития туристического потенциала. К сожалению, пока он отстоет от Маньчжурии, но в Краснокаменске есть бренд – "урановая столица". Его надо развивать. Это очень интересно для китайских гостей и поэтому в городе нужно создавать гостиничную инфраструктуру и инфраструктуру развлечений для туристов, которая будет связана с тематикой урановой промышленности.

О будущем влиянии квантовных технологий на атомную отрасль, региональное и муниципальное развитие рассказала директор по квантовым технологиям "Росатома" Екатерина Солнцева. В атомной отрасли запущена программа внедрения квантовых вычислений, и ученые квантового проекта, совместно со специалистами предприятий "Росатома" проводят работу по поиску задач применения квантов. Такую работу планируется начать и в Горнорудном дивизионе. Речь идет, прежде всего, о квантовых вычислениях для задач оптимизации и прогнозирования, использовании квантовых сенсоров для геологоразведки и безопасности.

Говоря о сотрудничестве с регионами и муниципалитетами Екатерина Солнцева сообщила: "Применение квантовых технологий уже можно наглядно увидеть в практической плоскости. Так, мы можем ожидать серьезных эффектов в развитии городских транспортных систем и в городской логистике. Составление оптимальных маршрутов и расписаний движения транспорта позволит решать проблемы пробок, а стихийно возникающие ограничения, например, из-за аварий, будут учитываться в режиме реального времени, это приведет к сокращению задержек в движении общественного транспорта и позволит автомобилистам тратить меньше времени на дорогу. В логистике применение квантовых вычислений облегчит, удешевит и ускорит доставку грузов". По мнению спикера еще одна очевидная сфера применения – региональная медицина. Получат развитие персонализированные медицинские технологии, позволяющие врачу в кратчайшие сроки разработать персональные рекомендации для лечения человека с учетом конкретных факторов его заболевания и особенностей организма. Кроме этого, квантовые вычисления будут применяться для прогнозирования сезонных заболеваний и новых эпидемий".

Фестиваль "Атомная Даурия" — это масштабная культурная, образовательная и деловая площадка, объединяющая жителей города, представителей бизнеса, органов власти и экспертов атомной отрасли. Он проходит в "урановой столице" России — городе Краснокаменске, где находится флагман российской уранодобычи — ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского" (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом"). В этом году фестиваль стал важной точкой притяжения для партнеров и инвесторов, заинтересованных в развитии бизнеса в регионе.

ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского" (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом") – крупнейшее в Забайкальском крае многоотраслевое горнодобывающее и перерабатывающее предприятие, флагман российской уранодобывающей отрасли. Основной вид деятельности – производство закиси-окиси урана с целью ее дальнейшего обогащения на предприятиях ядерного топливного цикла Госкорпорации "Росатом".

Горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом" (управляющая компания – АО "Росатом Недра") входит в число крупнейших производителей природного урана в мире, является лидером по добыче урана в России. Предприятия дивизиона осуществляют весь комплекс работ по уранодобыче: от геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и вывода производственных объектов из эксплуатации. Более 60 % урана добывается экономически эффективным и экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания. Помимо добычи урана, горнорудный дивизион активно развивает неурановые направления бизнеса. Осуществляется реализация проектов по добыче золота, лития, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ, а именно: титана, циркония, скандия, ниобия, тантала). Наращивание объемов производства РМ и РЗМ необходимо для суверенного обеспечения технологического развития российской промышленности.

Российская промышленность наращивает выпуск необходимой продукции, укрепляя технологический суверенитет страны. Этому способствует увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных. АО "Росатом Недра" принимает активное участие в этой работе.

Шоу-бизнес в Telegram

29 августа 2025, 17:21
Фото: YouTube / @MirnyAtom

