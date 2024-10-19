Собянин: Нельзя делить Россию на регионы и центр

Вся страна живет в единой правовой, бюджетной и налоговой системе, и делить ее на центр и регионы нельзя. Такую точку зрения высказал мэр Москвы Сергей Собянин во время беседы на пленарной сессии "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния", которая состоялась в рамках VII Московского финансового форума.



"Мы живем в одной стране, в одной правовой ситуации, бюджетной, налоговой. Это наша общая страна. Перестаньте делить ее на регионы, и правительство, и центр. Нет регионов отдельно от страны", – подчеркнул столичный градоначальник, добавив, что у российской столицы нет финансового суверенитета.

"Мы встроенная бюджетная система, и только благодаря пониманию президентом и правительством того, что наши межбюджетные отношения должны быть стабильными и надолго прогнозируемыми, эта система сохраняется. Представьте себе, когда сегодня одни правила, завтра – другие, послезавтра – третьи, в целом страна не будет понимать, куда двигаться, куда и как развиваться. Не будет вообще никаких перспективных планов развития. За счет стабильности такое понимание есть, и это очень ценно", – подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, с 2010 года налоговые поступления из Москвы в федеральный бюджет выросли в пять раз. При этом в городе реализуют крупные и окупаемые инфраструктурные проекты. В их числе – строительство Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро.

"Большая кольцевая линия метро уже принесла в федеральный бюджет столько, сколько мы затратили из московского бюджета", – уточнил мэр Москвы.