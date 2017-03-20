Жители Архангельска в шоке от выложенной паркетом дороги

Набережную Архангельска местные чиновники покрыли паркетом. Таким креативным способом городская администрация решила избавить жителей от прогулок по лужам.

Паркетная дорожка расположилась на одном из тротуаров, ведущих к Северному (Арктическому) федеральному университету им. М.В. Ломоносова. Местные власти "украсили" дорогу за несколько дней до проведения международного форума "Арктика – территория диалога".

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Однако деревянный тротуар жителей не обрадовал, а ввел в недоумение. Некоторые граждане возмутились дизайнерской фантазией чиновников в социальных сетях.

"Разбирали что-нибудь ненужное, вот и пустили в ход", "Нет предела человеческой глупости, конкретно глупости руководства города", "Старый паркет из Правительства области в дело пустили?", "Совсем рехнулись уже... лишь бы, чем прикрыть разруху... ведь это просто смешно – для журналистов, для гостей форума... но это позорище для нас, архангелогородцев. Дороги бы лучше сделали", – пишут пользователи. А пока горожане иронизируют и гадают, зачем все-таки постелили на набережной паркет, местные власти считают, что сделали благое дело.

Чиновники заявили, что покрытие выполняет не только декоративную функцию, но и поможет избежать жителям и гостям города прогулок по лужам. Также в местной администрации отметили, что это декоративный тротуар, который будет вести к выставочной экспозиции.

"Люди приедут, здесь все-таки у нас колорит свой, где они еще по деревянному тротуару пройдут? Он специально для того, чтобы гости могли прогуляться", – цитирует представителя департамента городского хозяйства местной администрации Life.ru. А по поводу того, что в городе не мешало бы попросту заасфальтировать разрушенные дороги, чиновники ответили, что эти работы запланированы на лето.