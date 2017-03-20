Жители Архангельска в шоке от выложенной паркетом дороги
Паркетная дорожка расположилась на одном из тротуаров, ведущих к Северному (Арктическому) федеральному университету им. М.В. Ломоносова. Местные власти "украсили" дорогу за несколько дней до проведения международного форума "Арктика – территория диалога".
Однако деревянный тротуар жителей не обрадовал, а ввел в недоумение. Некоторые граждане возмутились дизайнерской фантазией чиновников в социальных сетях.
"Разбирали что-нибудь ненужное, вот и пустили в ход", "Нет предела человеческой глупости, конкретно глупости руководства города", "Старый паркет из Правительства области в дело пустили?", "Совсем рехнулись уже... лишь бы, чем прикрыть разруху... ведь это просто смешно – для журналистов, для гостей форума... но это позорище для нас, архангелогородцев. Дороги бы лучше сделали", – пишут пользователи. А пока горожане иронизируют и гадают, зачем все-таки постелили на набережной паркет, местные власти считают, что сделали благое дело.
Чиновники заявили, что покрытие выполняет не только декоративную функцию, но и поможет избежать жителям и гостям города прогулок по лужам. Также в местной администрации отметили, что это декоративный тротуар, который будет вести к выставочной экспозиции.
"Люди приедут, здесь все-таки у нас колорит свой, где они еще по деревянному тротуару пройдут? Он специально для того, чтобы гости могли прогуляться", – цитирует представителя департамента городского хозяйства местной администрации Life.ru. А по поводу того, что в городе не мешало бы попросту заасфальтировать разрушенные дороги, чиновники ответили, что эти работы запланированы на лето.
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