Чиновники в России стали больше зарабатывать

Росстат опубликовал данные о зарплатах российских чиновников. За год госслужащие стали зарабатывать на 4% больше.

Среднемесячная зарплата госслужащих в администрации президента России сегодня составляет 218 тысяч рублей, что на 0,7% больше, чем года назад. Сенаторы в Совете Федерации увеличили свои доходы на 1,3% до 176 тысяч, а вот средняя зарплата в Госдуме взлетела на 13% до 154 тысяч рублей. Наибольшую зарплату получают госслужащие в аппарате правительства – 228 тысяч рублей, но это всего на 1,4% больше, чем в прошлом году.

Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Федерального агентства по делам национальностей, средняя зарплата которых снизилась на 23,6% и составила 53 тысячи рублей. Заметно сократились оклады в Федеральном казначействе – на 27,5% до 120 тысяч рублей. В целом же среднемесячная зарплата сотрудников всех федеральных госорганов выросла на 4% и составила 115 700 рублей.

В тоже время, по данным Росстата, в шести регионах России за 2016 год снизилась зарплата медиков с высшим образованием. Заработок упал у врачей из Еврейской автономной области, Ненецкого автономного округа, Ингушетии, Архангельской области, Адыгеи и Дагестана.

Cредняя зарплата врачей в России за 2016 год составила 50 700 рублей в месяц и это почти на три тысячи рублей больше, чем в 2015-м. Среди регионов лидеров по росту зарплат Сахалинская область, Чукотка, Санкт-Петербург, Москва и Ханты-мансийский автономный округ. Там заработки медиков увеличились больше, чем на 6 тысяч рублей.

В декабре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что с 1 октября 2017 года зарплата врачей должна вырасти до 180% от средней по региону.

Что касается последних данных по инфляции, то с 21 по 27 февраля 2017 года она была нулевой. В целом за февраль инфляция составила 0,2% против 0,7% за 29 дней февраля 2016 года.

Как писали Dni.Ru, за 2016 год доходы граждан России сократились на 5,9% против 3,2% годом ранее. По данным статистики, такой спад продолжается уже три года подряд. Начиная с октября 2014 года, Росстат ни разу не зафиксировал даже месячного прироста реальных располагаемых доходов россиян – суммы средств, которые остаются в распоряжении человека после внесения им всех обязательных платежей.