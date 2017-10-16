"ЕР" позаботится о культуре в проекте бюджета-2018

Партия "Единая Россия" ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов учтет все приоритетные направления в сфере культуры, над которыми она работала в этом году. Об этом во время круглого стола в Госдуме по вопросам культуры при формировании главного финансового документа страны сообщила координатор партпроекта "ЕР" "Местный дом культуры" Ольга Казакова.

По ее словам, для партии важно обсудить с избирателями и представителями регионов работу над проектом бюджета ко второму чтению. "Мы должны отследить, чтобы все приоритеты партии, над которыми мы работали в этом году, были учтены в последующие годы", – отметила парламентарий. Казакова напомнила, что у "ЕР" есть ряд важных партпроектов в области культуры: "Театры малых городов", "Театры – детям", "Местный дом культуры".

Депутат подчеркнула, что в проекте бюджета на 2018 год уже заложено федеральное финансирование проекта "ЕР" "Местный дом культуры" в размере не менее, чем в 2017 году. По ее словам, тема финансирования культуры была тщательно отработана с Минкультом в рамках нулевых чтений проекта бюджета. Казакова при этом напомнила, что в этом году в федеральном бюджете на "Местный дом культуры" предусмотрено 1,4 миллиарда рублей, привлечены также средства регионов и муниципалитетов. В итоге партийный проект смог привлечь почти два миллиарда дополнительных средств, констатирована она.

В свою очередь, координатор проекта "Единой России" "Театры малых городов", депутат Госдумы Оксана Бондарь отметила, что почти на все 424 постановок, которые запланированы в рамках реализации партпроекта, поступило оборудование, идет активная работа над костюмами. По всей стране уже прошли более 50 премьерных спектаклей.

"А планируется что в 56 регионах будут эти премьеры показаны", – рассказала парламентарий.





По ее словам, координаторы "ЕР" в регионах тщательно контролируют реализацию поступивших из федерального бюджета средств. Она отметила, что случаев нецелевого расходования не было, все поступившие деньги тратились на реализацию проекта. "Все единомышленники работают с энтузиазмом, чтобы зрителям было интересно посещать театры", – рассказала Бондарь.

В обсуждении вопросов культуры принял участие председатель общественного совета партийного проекта "ЕР" "Театры – детям", народный артист России Сергей Безруков. Он выразил надежду, что в проекте главного финансового документа страны будут заложены средства на поддержку детских театров.

"Помогать детским театрам нужно ежегодно, и желательно – постоянно", – подчеркнул актер.

По его словам, такие учреждения нуждаются в поддержке со стороны государства, поскольку стоимость билетов в детские театры зачастую гораздо ниже, чем в профессиональные.

Напомним, проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был внесен в Госдуму 29 сентября. Основными направлениями расходов в главном финансовом документе страны, как и ранее, являются социальная сфера (36,4%), оборона (29%) и национальная экономика (14,7%). Большинство парламентариев положительно оценили проект бюджета, особо отметив его социальную ориентированность. Первое чтение документа запланировано на 27 октября.

