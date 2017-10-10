Стала известна средняя зарплата в Москве

К концу 2017 года средняя зарплата в столице составит около 63 тысяч рублей, ожидает руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов. "Если брать в номинальном выражении, она вырастет на 7,8%", – цитирует его "Газета.ru". К концу 2020 года уровень средней номинальной заработной платы в городе составит 76 тысяч рублей.