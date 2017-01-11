США нацелились на российскую нефть

Вашингтон готовит санкции в отношении энергетического сектора российской экономики. Законопроект, разработанный группой сенаторов, предусматривает наказание для предпринимателей, инвестирующих в добычу полезных ископаемых, строительство трубопроводов или гражданских ядерных объектов в России.

Подготовленный сенаторами документ предусматривает санкции против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую добывающую отрасль более 20 миллионов долларов. Кроме того, санкции грозят и инвесторам, которые вложат более 5 миллионов в течение года в строительство трубопроводов или более миллиона долларов – в гражданские ядерные объекты. Примечательно, что это должно касаться не только граждан США, но и представителей любой другой страны.

Подразумевается, что президент США сможет вводить запреты на помощь со стороны американского экспортно-импортного банка, на экспорт и займы от финансовых институтов Соединенных Штатов и международных финансовых институтов, запрет на работу от имени американского правительства, на госпоставки. Также возможен запрет на любые банковские транзакции, запрет на сделки с имуществом в юрисдикции США, запрет на инвестиции в компании-нарушители, передает "Интерфакс".

По мнению авторов законопроекта, под санкции должны также попасть компании и лица, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, а также те, кто скупает активы российских предприятий и компаний. Документ приобретет силу закона, если будет принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

Сенаторы не исключают самостоятельной активности конгресса в случае, если президент откажется прибегать к предложенным мерам. Если законопроект будет принят, то это серьезно затруднит отмену некоторых указов Обамы о санкциях против России избранным президентом. Более того, документ отдельно предусматривает выделение 25 миллионов долларов на разъяснительную работу о "российской агрессии".

В документе говорится, что санкции должны коснуться физических лиц, которых сенат считает ответственными за кибератаки против США, за действия России в отношения Украины и Крыма, а также за нарушение прав человека и коррупцию.



Ранее сообщалось, что документ стал ответом конгресса на якобы имевшие место хакерские атаки России на США, которые должны были повлиять на исход президентских выборов. В Белом доме от комментариев по поводу законопроекта пока воздерживаются.