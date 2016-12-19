В Сбербанке подшутили над картами "Тинькофф"

Сотрудники Сбербанка отметили 175-летний юбилей компании в стенах Московского городского гольф-клуба, стилизованного под пассажирский лайнер. Развлекательную программу для гостей мероприятия провели сами работники финансового учреждения: "Сбертеатр" и команда КВН. Юмористы пошутили, что вся команда Сбербанка на самом деле пользуется пластиковыми картами банка "Тинькофф".

Темой корпоратива стала авиация, сообщает Life.ru. Гольф-клуб на время превратился в самолет компании "Сберавиа", следующий рейсом 175 через все страны мира с приземлением в Москве в 2017 году. Гостей мероприятия встречали официантки в костюмах стюардесс, и даже приглашения на корпоратив были выполнены в виде билета на самолет.



Юмористы из команды КВН не только шутили про Тинькофф Банк, но и пели песни на экономические темы. Например, они исполнили композицию "Стремная дочь", посвященную ненадежным дочерним предприятиям.

Среди выступающих сотрудников Сбербанка был и глава компании Герман Греф. В своей поздравительной речи он заявил, что 2016 год выдался для организации непростым, однако стал рекордным по чистой прибыли, несмотря на разгоревшиеся международные конфликты.

"Мы планируем улучшить все показатели в следующим году, несмотря на то, что этот год был для нас рекордным. У нас сейчас непростая задача – пожить будущим, которое наступит через пять-семь лет. В нашей отрасли наступили те перемены, которые не позволят нам остаться теми, кем мы были вчера. В истории есть переломный момент, когда на отдельное поколение падает ответственность за принятие решения будущего", – сказал Греф.

Отметим, что на торжественном вечере гостей угощали элитным алкоголем, а также копчеными бараньими ребрышками и блюдами из палтуса. Тем не менее на обеденном столе были и традиционно русские блюда: оливье, холодец и соленые огурцы.