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В Сбербанке подшутили над картами "Тинькофф"
Темой корпоратива стала авиация, сообщает Life.ru. Гольф-клуб на время превратился в самолет компании "Сберавиа", следующий рейсом 175 через все страны мира с приземлением в Москве в 2017 году. Гостей мероприятия встречали официантки в костюмах стюардесс, и даже приглашения на корпоратив были выполнены в виде билета на самолет.
Юмористы из команды КВН не только шутили про Тинькофф Банк, но и пели песни на экономические темы. Например, они исполнили композицию "Стремная дочь", посвященную ненадежным дочерним предприятиям.
Среди выступающих сотрудников Сбербанка был и глава компании Герман Греф. В своей поздравительной речи он заявил, что 2016 год выдался для организации непростым, однако стал рекордным по чистой прибыли, несмотря на разгоревшиеся международные конфликты.
"Мы планируем улучшить все показатели в следующим году, несмотря на то, что этот год был для нас рекордным. У нас сейчас непростая задача – пожить будущим, которое наступит через пять-семь лет. В нашей отрасли наступили те перемены, которые не позволят нам остаться теми, кем мы были вчера. В истории есть переломный момент, когда на отдельное поколение падает ответственность за принятие решения будущего", – сказал Греф.
Отметим, что на торжественном вечере гостей угощали элитным алкоголем, а также копчеными бараньими ребрышками и блюдами из палтуса. Тем не менее на обеденном столе были и традиционно русские блюда: оливье, холодец и соленые огурцы.
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