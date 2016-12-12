Финансовые гуру заглянули в будущее

12 декабря 2016 года состоялось награждение лауреатов национальной премии "Финансовый Олимп – 2016". В 21 раз ведущие банкиры, брокеры, страховые, инвестиционные и другие финансовые компании чествовали лучших из лучших и определяли стратегию развития финансовой отрасли в 2017 году.

Свои мнения о тенденциях наступающего года и уроках уходящего рассказали: Павел Самиев из Национального рейтингового агентства, Том Левинсон (Sberbank CIB), Егор Сусин (Газпромбанк), Евгений Коган (Московские Партнеры), Сергей Мельников (GLOBAL FX). "Нас ждет много неожиданных событий в 2017 году – результаты выборов в Германии, Франции, Голландии, начало деятельности президента Трампа, начало процесса выхода Великобритании из Евросоюза и вероятный выход из ЕС Франции, если победит Марин Ле Пен. Большое опасение вызывают последствия возможного повышения процентных ставок в Северной Америке. Резкий рост стоимости нефти может привести к активизации добычи сланцевой нефти в США и росту влияния страны на рынке нефтедобычи", – считает Левинсон.





В свою очередь, Самиев отметил рост банковского рынка: "Доходность банков в 2016 году превысит результаты не только 2015 года, но и 2014, причем даже если не брать в расчет Сбербанк, который в 2015 году заработал 50% от всей прибыли рынка... Драйвером роста банковской индустрии стала ипотека... В 2017 году рост ипотеки продолжится. Неожиданностью также стали уровень продаж классических полисов страхования жизни, которые обогнали и ОСАГО, и КАСКО. При этом банки очень активно продают страховки, не привязанные к выдаваемым кредитам. На финансовый рынок приходят длинные деньги. даже несмотря на то, что россияне готовы пока вкладывать свои сбережения в пенсионные фонды".





Коган считает, что в ближайшее время самым интересным будет политика администрации Трампа, который оценивает реальность с точки зрения здравого смысла бизнесмена. А Сусин заговорил о структурной перестройке, которая ожидает мировую экономику: "Развитые страны активно брали кредиты, и сейчас долг большинства больше их бюджета, следовательно, их возможности финансировать рост своей экономики за счет бюджетных вливаний ограничены... В итоге, можно ожидать либо роста инфляции, либо коррекцию стоимости активов, либо рост реальных доходов, что наименее вероятный сценарий".





C особым вниманием участники дискуссии выслушали макроэкономический прогноз ведущего инвестиционный советник и риск-аналитика США Лоуренса Макдональда из LGM Group, предсказавший победу Дональда Трампа еще летом 2016 года. Мастер синтеза анализа политического риска и фундаментальных рыночных тенденций в 2017 году прогнозирует снятие санкций с России и рост кредитного доверия к ней. Больше всего в 2017 году он опасается выхода из Евросоюза Италии с ее долгом в триллион евро. Тревожными, по его мнению, будут и события вокруг Китая.



