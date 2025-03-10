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Лучшая заполняемость зала: как в "Ленкоме Марка Захарова" встретили изменения правил продажи билетов

Лучшая заполняемость зала: как в "Ленкоме Марка Захарова" встретили изменения правил продажи билетов
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Психологи заметили интересную особенность. Если москвича попросить назвать быстро любимого поэта, то большинство ответит: "Пушкин". Любимым фруктом обычно выбирают яблоко. А любимым театром – "Ленком".

Его название давно уже стало брендом, говорящим самим за себя. Ведь понятно, что если ты идешь в "Ленком", то априори увидишь качественный спектакль со звездными актерами и актуальной режиссурой. Поэтому нет ничего странного, что перекупщики обычно в первую очередь скупали билеты на хиты этого прославленного театра, чтобы потом продать втридорога.

Фото: Дни.ру

Теперь же с этим безобразием покончено – департамент культуры Москвы с 15 марта начинает пилотный проект, согласно которому попасть в подведомственные ему театры сможет только тот человек, чьи паспортные данные указаны в билете. В "Ленкоме" считают, что это даст возможность большему числу москвичей увидеть их легендарные постановки.

Фото: Дни.ру

– 15 числа, как раз в день старта пилотного проекта Департамента культуры Москвы по продаже именных билетов, мы выпускаем премьеру – спектакль " ГоГоЛьИЛиАД" по мотивам произведений Николая Гоголя "Нос", "Портрет", "Мертвые души", "Записки сумасшедшего" и "Ревизор" в постановке Игоря Миркурбанов, – рассказал "Дни.ру" директор театра "Ленком Марка Захарова" Дмитрий Берестов. – И уже сегодня зал продан. Готовим еще одну премьеру – спектакль "Ненаглядная сторона" по повести Бориса Васильева к юбилею Великой Победы. Словом, новые правила реализации билетов и прохода зрителей никак не отразились на нашей заполняемости – она, традиционно, достигает 88-90 процентов. Это, кстати, один из лучших в Москве показателей.

Театр "Ленком Марка Захарова" пока открывает продажи билетов за два месяца, но планирует даже за три! И никакого спада продаж, чего боялись некоторые скептики, нет. "80-85 процентов билетов мы продаем через наш сайт и сайты партнеров в электронном виде, – говорит Дмитрий Юрьевич. – Я изучал спрос наших потенциальных зрителей – всегда аншлаг на легендарном спектакле "Юнона и Авось", на спектаклях "Ва-банк" и "Старомодная комедия", премьерные спектакли "Маяковский" и "Гамлет" тоже пользуется ажиотажным спросом".

По словам директора, театр полностью готов к следующим выходным, когда начнут действовать новые правила продажи билетов и прохода зрителей. "Мы вызываем больше сотрудников для быстрого сканирования билетов и проверки документов, открываем новые входы в театр, и, что очень важно, начинаем запуск зрителей в театр за полтора часа, в 17.30, – рассказал Берестов. – Своих любимых зрителей мы проинформировали про нововведения и на сайте, и в социальных сетях. Я уверен, что теперь еще больше москвичей и гостей нашего города сможет посетить "Ленком" и купить билеты по доступным ценам, а не втридорога. Для нас крайне важно, чтобы время, проведенное зрителями в нашем театре, было проведено максимально комфортно и интересно".

Директор "Ленкома Марка Захарова" напомним, что в театре действуют социальные программы, работает "Пушкинская карта", они поддерживают участников СВО и членов их семей – их театр принимает бесплатно.

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10 марта 2025, 11:42
Фото: Дни.ру
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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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