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Воскресенье 23 февраля

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Зрителям советуют покупать билеты в театры и на концерты на проверенных ресурсах

Зрителям советуют покупать билеты в театры и на концерты на проверенных ресурсах

Столичные театры и концертные залы полностью перешли на продажу билетов по новым правилам. Несмотря на изначально существовавшие у них опасения, все участники пилотного проекта адаптировались к изменениям. Об этом заявил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, подчеркнув, что на данный момент реализовано уже более 150 тысяч билетов.

"Пилотный проект уже начал давать первые результаты в решении одной из главных своих задач – в борьбе с перекупщиками и недобросовестными агентами по продаже билетов. Мы отмечаем активизацию недобросовестных участников рынка, реализующих мошеннические схемы, и на этом фоне обращаем особенное внимание наших зрителей на необходимость приобретать билеты только на официальных ресурсах.",

– подчеркнул Фурсин.

Он напомнил, что в полном объеме техническая возможность заполнения персональных данных и их надежной защиты реализована на на mos.ru и на сайтах театров и концертных залов. Билеты на мероприятия на 15 марта и более поздние даты доступны в продаже на сайтах учреждений, участвующих в проекте, и официальных билетных операторов.

В настоящий момент ведется работа по созданию маршрутов покупки билетов на платформах коммерческих систем с использованием учетных данных Mos ID. Это позволит посетителям проходить на мероприятие по куар-кодам или штрихкодам без дополнительного предъявления документов. Такой функционал уже действует при покупке билетов на сайте mos.ru.

Шоу-бизнес в Telegram

23 февраля 2025, 13:46
Официальный сайт мэра Москвы✓ Надежный источник

"Это была не дуэль": астролог Глоба объяснил убийство Лермонтова коррупционными схемами

"Это была не дуэль": астролог Глоба объяснил убийство Лермонтова коррупционными схемами
Депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет провести расследование обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, погибшего в 1841 году. По его версии, тогда в Пятигорске случилась не дуэль, а убийство, которое можно объяснить заговором. По словам Бурляева, специалисты по баллистической экспертизе и криминалисты всегда указывали на некорректность проведенного после гибели поэта расследования. Астролог Павел Глоба с этим утверждением согласен. "Я давно заинтересовался вопросом гибели Лермонтова, изучил много документов и пришел к выводу, что поэт не был убит на дуэли, а имело место подстроено подлое убийство, – говорит Павел Глоба.

Реинкарнация Цоя: якутский самородок Петр Погодаев выпустил акустический альбом

Реинкарнация Цоя: якутский самородок Петр Погодаев выпустил акустический альбом
Виктора Цоя нет уже почти 35 лет. Сегодня много говорят о том, по что бы он пел, какие темы бы поднимал, на какие события реагировал, будь с нами сегодня. И кажется, что Петр Погодаев – молодой музыкант из Якутии, получивший известность благодаря исполнению песен Виктора Цоя и группы "Кино" – отвечает на эти вопросы. После того, как в фильме "Лето", где Петр Погодаев исполнил все вокальные партии Виктора Цоя, а фильм получил признание критиков и "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале, многие стали относиться к нему как к реинкарнации Цоя.

Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ

Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ
В Центральном павильоне № 1 на ВДНХ открылась экспозиция #ТретьяковкаНаВДНХ. Выставка посвящена одному из самых неоднозначных периодов в русской живописи – расцвету стиля "соцреализм". Журналисты газеты "Комсомольская правда" отобрали десятку лучших, на их взгляд, работ выставки. Так, в вестибюле павильона можно увидеть два больших панно работы известного советского художника и педагога Павла Соколова-Скаля.

История о любви и вере: премьера музыкальной мистерии "Княгиня Ольга"

История о любви и вере: премьера музыкальной мистерии "Княгиня Ольга"
Новый взгляд на жизнь и судьбу святой равноапостольной княгини Ольги – первой женщины-правительницы Руси, принявшей христианство. Музыкальная мистерия, именно так определили жанр проекта его создатели, представляет собой удивительное сочетание поэзии, танца, динамических декораций и непревзойденного вокала исполнителей, среди которых звезды самых известных рок-опер и мюзиклов российской сцены.

"Кубок Кремля – Гордость России!": прежние чемпионы и новые имена на пьедестале

"Кубок Кремля – Гордость России!": прежние чемпионы и новые имена на пьедестале
19 октября в Москве прошел турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов, чей опыт проведения турниров в Кремлевском дворце насчитывает более четверти века, поразил зрителей еще большим великолепием, красотой и масштабностью события. На соревнования собралось более сотни пар, выступающих в разных категориях.

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