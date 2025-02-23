Зрителям советуют покупать билеты в театры и на концерты на проверенных ресурсах

Столичные театры и концертные залы полностью перешли на продажу билетов по новым правилам. Несмотря на изначально существовавшие у них опасения, все участники пилотного проекта адаптировались к изменениям. Об этом заявил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, подчеркнув, что на данный момент реализовано уже более 150 тысяч билетов.

"Пилотный проект уже начал давать первые результаты в решении одной из главных своих задач – в борьбе с перекупщиками и недобросовестными агентами по продаже билетов. Мы отмечаем активизацию недобросовестных участников рынка, реализующих мошеннические схемы, и на этом фоне обращаем особенное внимание наших зрителей на необходимость приобретать билеты только на официальных ресурсах.",

– подчеркнул Фурсин.

Он напомнил, что в полном объеме техническая возможность заполнения персональных данных и их надежной защиты реализована на на mos.ru и на сайтах театров и концертных залов. Билеты на мероприятия на 15 марта и более поздние даты доступны в продаже на сайтах учреждений, участвующих в проекте, и официальных билетных операторов.

В настоящий момент ведется работа по созданию маршрутов покупки билетов на платформах коммерческих систем с использованием учетных данных Mos ID. Это позволит посетителям проходить на мероприятие по куар-кодам или штрихкодам без дополнительного предъявления документов. Такой функционал уже действует при покупке билетов на сайте mos.ru.