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Все звезды в гости к нам: лучшие фильмы и спектакли привезли в Дзержинск

Все звезды в гости к нам: лучшие фильмы и спектакли привезли в Дзержинск
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Феликс Грозданов

Феликс Грозданов

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".

Город Дзержинск Нижегородской области есть не на каждой карте. Но, как известно, мал золотник, да дорог. Ведь по значимости для России он даст фору куда более крупным населенным пунктам.

Это один из немногих городов, сохранивших свое советское называние, хотя Феликс Эдмундович тут никогда и не был. Есть в Дзержиске и свои рекорды. Например, улицу именем Гагарина назвали в этом городе первой в Советском Союзе – постановление Горисполкома было подписано вечером 12 апреля 1961 года.

Уже тогда город знали во всей стране как столицу химической промышленности. Сохраняет он этот статус и по сей день. Тут производят топливо для ракет, лаки и краски, боезаряды, пластмассу и резину. А любители кино знают Дзержинск как родину одной из самых красивых актрис – Изольды Извицкой. "В советское время во время "оттепели" 50-60-х годов прошлого века, когда наши фильмы стали появляться на зарубежных кинофестивалях, на Западе появилась мода на наших актрис, – говорит продюсер Сергей Новожилов. – Но только пять актрис нашего кино стали там по-настоящему известны и любимы. Это Жанна Прохоренко, Ия Саввина, Людмила Савельева, Татьяна Самойлова и Изольда Извицкая".

Фото: пресс-служба

Сегодня именем Изольды Извицкой в городе названа центральный городской кинотеатр, крыльцо дома, где прошли ее детские и юношеские годы, стало арт-объектом и туристической достопримечательностью. Ее музей – местом паломничества актеров, которые приезжают в Дзержинск на гастроли.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

А только что здесь высадился звездный десант – в городе при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" прошел уже третий фестиваль Российского кино "Черноречье Фест". Лучшие отечественные киноновинки, мастер-классы, спектакли московского театра имени Вахтангова – конечно, для дзержинцев этот фестиваль стал событием. Ну, когда еще увидишь актеров Людмилу Максакову, Сергея Маковецкого, Марию Шукшину, Александра Калягина, Катю Семенову, олимпийского чемпиона Максима Шабалина, участников "Фабрики звезд" Никиту Малинина и Антона Зацепина, звезду шоу "Песни" на канале ТНТ Павла Руденко...

Фото: пресс-служба

Судя по полным залам, люди соскучились по настоящему искусству, по качественным спектаклям и фильмам, по возможности сфотографироваться со звездой или взять автограф. Конечно, "Черноречье Фест" – это целое событие для небольшого Дзержинска. О фестивале говорят, его обсуждают, его ждут. А значит, он обязательно будет продолжаться.

Шоу-бизнес в Telegram

5 марта 2025, 09:53
Фото: пресс-служба
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