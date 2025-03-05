Все звезды в гости к нам: лучшие фильмы и спектакли привезли в Дзержинск

Это один из немногих городов, сохранивших свое советское называние, хотя Феликс Эдмундович тут никогда и не был. Есть в Дзержиске и свои рекорды. Например, улицу именем Гагарина назвали в этом городе первой в Советском Союзе – постановление Горисполкома было подписано вечером 12 апреля 1961 года.
Уже тогда город знали во всей стране как столицу химической промышленности. Сохраняет он этот статус и по сей день. Тут производят топливо для ракет, лаки и краски, боезаряды, пластмассу и резину. А любители кино знают Дзержинск как родину одной из самых красивых актрис – Изольды Извицкой. "В советское время во время "оттепели" 50-60-х годов прошлого века, когда наши фильмы стали появляться на зарубежных кинофестивалях, на Западе появилась мода на наших актрис, – говорит продюсер Сергей Новожилов. – Но только пять актрис нашего кино стали там по-настоящему известны и любимы. Это Жанна Прохоренко, Ия Саввина, Людмила Савельева, Татьяна Самойлова и Изольда Извицкая".
Сегодня именем Изольды Извицкой в городе названа центральный городской кинотеатр, крыльцо дома, где прошли ее детские и юношеские годы, стало арт-объектом и туристической достопримечательностью. Ее музей – местом паломничества актеров, которые приезжают в Дзержинск на гастроли.
А только что здесь высадился звездный десант – в городе при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" прошел уже третий фестиваль Российского кино "Черноречье Фест". Лучшие отечественные киноновинки, мастер-классы, спектакли московского театра имени Вахтангова – конечно, для дзержинцев этот фестиваль стал событием. Ну, когда еще увидишь актеров Людмилу Максакову, Сергея Маковецкого, Марию Шукшину, Александра Калягина, Катю Семенову, олимпийского чемпиона Максима Шабалина, участников "Фабрики звезд" Никиту Малинина и Антона Зацепина, звезду шоу "Песни" на канале ТНТ Павла Руденко...
Судя по полным залам, люди соскучились по настоящему искусству, по качественным спектаклям и фильмам, по возможности сфотографироваться со звездой или взять автограф. Конечно, "Черноречье Фест" – это целое событие для небольшого Дзержинска. О фестивале говорят, его обсуждают, его ждут. А значит, он обязательно будет продолжаться.