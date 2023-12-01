Большие перемены в Большом: руководство театра сменилось

Генеральный директор знаменитого учреждения культуры оставил свой пост. Почему так произошло и кто станет новым руководителем? Разбираемся в кадровых вопросах.

В Большом театре за месяц до окончания 2023 года произошли масштабные изменения. С поста генерального директора ушел режиссер Владимир Урин. Об этом сообщает телеканал "360". Руководитель обратился к труппе после премьерного показа спектакля "Сын мандарина. Соловей".

"Царьград" пишет, что уход генерального директора не стал неожиданностью. Мужчина подал заявление об уходе еще две недели назад. Последний рабочий день совпал с блестящей премьерой постановки. После ее завершения труппа вместе с экс-руководителем подняли бокалы.

Владимир Урин обратился к уже бывшим коллегам с теплыми словами благодарности за долгие годы совместной работы. Пока педагог и театровед не заявлял о новых творческих планах.

Напомним, что мужчина находился на посту руководителя больше десяти лет. Приказ о назначении нового руководителя пока не подписан. Не исключается, что кресло займет Валерий Гергиев.

Одно из самых старых и, пожалуй, наиболее знаменитое учреждение культуры основано в 1776 году. На его сцену выходили артисты из "золотого фонда" страны. Объект культурного наследия изображен на денежной банкноте России.