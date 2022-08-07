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5 книг, которые чаще всего скачивают летом 2022 года

Иногда бывает сложно выбрать подходящую книгу – каждый день выходит столько новинок, что глаза разбегаются! Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ ЛитРес облегчит вам выбор: в этом материале 5 самых популярных книг этого лета. Объясняем подробно, почему они стали бестселлерами.
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"К себе нежно. Книга о том, как ценить иберечь себя", Ольга Примаченко

Фото: ЛитРес

Бестселлер журналистки Ольги Примаченко — это нечто среднее между популярной психологией и доверительным разговором с очень мудрой и доброй подругой. Речь идет о самом главном — любви к себе и повышении самооценки. Это не конечная цель, а постоянный процесс, над которым мы работаем каждый день. Автор рассуждает о проблемах, знакомых каждой женщине: что делать, если вам не нравится собственное тело? Как относится к токсичным оценкам окружающих? Как научиться говорить «нет»? Как пережить болезненное расставание с наименьшими потерями для ментального здоровья и самооценки? Сама Примаченко прошла через очень трудный период в жизни, поэтому решила поделиться опытом другими женщинами, — получилось актуально, содержательно и по делу.

«Роман с самим собой. Как уравновеситьвнутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень», Татьяна Мужицкая

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Название этой книги хорошо иллюстрирует иронию и дружественный тон психолога Татьяна Мужицкой. Она как никто умеет вселить надежду и приободрить, а эта книга — необходимое чтение для наших сложных времен. Автор очень легким языком говорит о сложном: работе нашего мозга в период стресса и адаптации, тревожности и привычке «накручивать» себя, поиске внутренней опоры. Эта книга универсальна — ее цель помочь наладить отношения с собой, партнером или коллегами по работе, а техники можно использовать в различных жизненных ситуациях: от сложного разговора с мамой до переезда в другую страну. Мужицкая учит не зависеть от внешних обстоятельств и искать спокойствие внутри себя — невероятно важный навык, которым далеко не все могут похвастаться.

«Одиночка. Школа пластунов», ЕрофейТрофимов

Фото: ЛитРес

Все книги фантаста Ерофея Трофимова становятся бестселлерами: возможно вы слышали о романах «Еще один шанс», «Выжить любой ценой», «Казачий спас» или даже читали их. «Одиночка. Школа пластунов» — это долгожданный фантастический боевик с примесью альтернативной истории, события которого разворачиваются в вымышленном прошлом в казачьей станице. Главный герой Елисей, уже знакомый поклонникам автора, вынужден заботится о нескольких сиротах, которых ему подкинули. Он решает сделать из ребят настоящих разведчиков — пластунов. В процессе вся команда вступает в многочисленные схватки с врагами, спасается от преследований и заодно спасает целую страну. Очень динамично и захватывающе — книги вам хватит на пару вечеров.

«Выбор. О свободе и внутренней силе человека», Эдит Ева Эгер

Фото: ЛитРес

Каждая книга Эдит Евы Эгер становится бестселлером — и это не случайно. Психотерапевт с мировым именем когда-то была узницей Освенцима, потеряла там всю семью и жениха, однако не сломалась. Эгер прошла через ад и возродилась, психологическая помощь другим людям стала главным делом ее жизни. В своей самой известной книге «Выбор» автор рассуждает о необходимости быть счастливым в любых ситуациях и искать луч света даже в непроглядной темноте. Книгу можно условно разделить на две части: в первой Эгер рассказывает историю своей жизни — загубленную юность, полную страданий и потерь. Во второй — делится опытом и психологическими приемами, которые позволили ей излечить посттравматическое стрессовое расстройство, избавиться от «комплекса выжившего», чувства вины и стыда. Мощная книга, которую нужно прочитать каждому — Эва Эдит Эгер дарит ощущение почвы под ногами.

«Лето волонтёра», Сергей Лукьяненко

Фото: ЛитРес

Сергей Лукьяненко в представлении не нуждается — автор «Дозоров» давно заслужил себе славу одного из самых продаваемых российских писателей. Новый роман — четвертая часть серии про «Измененных». Главный герой Максим успел побывать на других планетах и увидеть, как устроены соседние цивилизации. Теперь он хочет выучиться на межзвездного дипломата и налаживать контакты с другими вселенными. Однако амбициозные планы Макса будут нарушены внезапной угро. Как и все книги Лукьяненко — супер захватывающе и читается на одном дыхании. Именно поэтому книга и бьет все рекорды скачиваний!

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Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
7 августа 2022, 08:06

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