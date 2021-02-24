Собянин открыл на ВДНХ центр анимации "Союзмультпарк"

Мультимедийный центр "Союзмультпарк" открыли мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова. Экспозиция состоит из 18 аттракционов. Они созданы по мотивам лучших отечественных мультфильмов. Ожидается, что центр будут посещать около 100 тысяч человек в год.
При помощи современных технологий – 3D-анимация, трассировка лучей, VR, motion capture – дети смогут по-новому взглянуть на известные мульnфильмы и попробовать создать собственные творения на мастер-классах. Следующим шагом может быть обучение в студии профессиональной анимации.
Москва за последние годы превратилась в один из мировых центров анимации. "Маша и медведь", "Фиксики" и другие мультсериалы пользуются популярностью в десятках странах на всех континентах.
Кроме того, анимация является важной отраслью для экономики Москвы. В этой сфере трудятся тысячи людей, постоянно создаются новые рабочие места. В 2019 году выручка московской индустрии кино и анимации достигла 187 миллиардов рублей.
В Москве расположена старейшая анимационная студия страны – "Союзмультфильм". Она основана в 1936 году. В ее коллекции – 1,5 тысячи мультфильмов, завоевавших престижные международные награды.
В производстве студии находятся 43 проекта. В 2021 году она выпустит 1,8 тысячи минут анимации.
Для комфортного просмотра кино и мультфильмов в Москве созданы все условия. Четыре года назад началась модернизация кинотеатров в разных районах города. Это позволяет москвичам насладиться кино и миром мультипликации, не выезжая в центр.
Кроме того, кинотеатры преобразовываются в общественные центры. Там можно посмотреть кино, перекусить, поиграть с детьми, совершить покупки. На текущий момент создано уже семь таких центров. Ведутся работы еще в 23 кинотеатрах.
Популярные темы форума
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Кажется я влюбилась ....
Тошнит от бомжей
Что за поселок Янтарный???
которая лучше
Как в голодные времена
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
А вы знаете ?
Весна
не рубите с горяча