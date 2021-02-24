Собянин открыл на ВДНХ центр анимации "Союзмультпарк"

Познакомиться с уникальными достижениями киностудии "Союзмультфильм" москвичи и гости столицы теперь смогут на территории ВДНХ. 24 февраля там открылся мультимедийный центр "Союзмультпарк". Он разместился в павильоне 1970-х годов постройки, реконструированном с учетом современных требований.



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