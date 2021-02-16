Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие"

В возрасте 71 года ушла из жизни актриса Лариса Кичанова, передает "Радио 1". Причиной смерти могли послужить осложнения, полученные пожилой звездой театра и кино после коронавируса.
Лариса Кичанова служила в Малом театре, где за свою продолжительную карьеру успела сыграть порядка 45 ролей. А широкая зрительская аудитория может помнить и любить ее за роль в фильме "А зори здесь тихие".
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