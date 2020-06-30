Режиссер "Приключений Незнайки" попал в больницу

В минувший понедельник знаменитый режиссер Александр Боголюбов был доставлен в московскую клинику. У него обострилось хроническое заболевание.
Как сообщает РЕН ТВ, сначала врачи заподозрили у Боголюбова воспаление легких. Однако после обследования диагноз не подтвердился.
Известие о госпитализации режиссера прокомментировал его сын Оскар Кучера. Телеведущий описал состояние отца как нормальное. "Все будет хорошо", – рассказал он в беседе с РИА Новости.
Напомним, Александр Боголюбов работал над игровыми и кукольными фильмами. К числу его наиболее заметных работ относятся "Приключения Незнайки и его друзей" и "Волшебник Изумрудного города".
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