Костолевский откровенно о старшем сыне

Пьеса Александра Вампилова "Старший сын" была впервые поставлена более полувека назад. С тех пор спектакли по ней выходят практически ежегодно – в Москве к этому материалу в разное время обращались театр имени Ермовой, театр Олега Табакова, Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данчеко, театр "Сфера"... А вот в "Маяковке" одну из самых известных советских пьес взяли в работу впервые. Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.

Металлические столбы с контактными проводами, название железнодорожной станции "Новомыльниково" (отсылка к фильму Виталия Мельникова 1975 года), колонка с водой, десятки жмущихся друг к другу деревянных оконных рам – сценография художника Мариуса Яцовскиса гениальна в своей лаконичности и емкости. И место действия – небольшой провинциальный городишко – сразу понятно.

Раскачивающиеся уличные лампы перед арьерсценой прекрасно символизируют сильный ветер, который, собственно, и вынудил героев пьесы Вампилова – Владимира Бусыгина (Алексей Дякин) и Семена Севостьянова по прозвищу "Сильва" (Владимир Гуськов) втереться в доверие к семье кларнетиста Андрея Сарафанова (Игорь Костолевский).

Критики долгое время спорили, почему Антон Чехов определял жанр "Вишневого сада" как комедию. "Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс <...> Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой?" – жаловался драматург жене в письме. Актеры плакали, а Чехов недоумевал, почему они рыдают над водевилем. Водевиль, по сути, и "Старший сын" – студент в надежде выпить, согреться и переночевать – выдает себя за внебрачного сына человека, которого случайно встретил на улице.

Но режиссер Анатолий Шульев рассказывает эту историю как мелодраму о взаимоотношениях отцов и детей. "Это возможность для каждого разобраться в собственных отношениях с близкими, может быть, простить кого-то или, наоборот, сказать всю правду. Для меня это история о выходе из кризиса, о том, как чужие становятся близкими, когда у них появляется общая память".

В пьесе Вампилова Андрею Сарафанову 55 лет. Но 71-летний Игорь Костолевский идеально попал в образ музыканта, ошарашенного внезапно объявившегося сыном. Он появляется и в концертном смокинге и в домашнем халате, кажется сильным и беззащитным, поражает доверчивостью и умом. Эта роль продолжает череду многочисленных образов интеллигентов, сыгранных Костолевским в кино и театре. Интересно, что к "Старшему сыну" он обратился впервые, хотя служит в театре с 1973 года.

Полине Лазаревой – одной из самых интересных молодых актрис "Маяковки" – в этом спектакле досталась роль 19-летней Нины, дочери Андрея Сарафанова. Красавица, по которой сохнут и незваные гости, и курсант летного училища Михаил Кудимов... Полина Лазарева показала всю гамму человеческих эмоций – недоверие, сарказм, влюбленность, гнев. И, конечно, эта работа станет важной в ее карьере.

"Старший сын" – очередная удача театра имени Вл. Маяковского. И эта заслуга молодой команды, работавшей над постановкой. Они рассказали всем известную историю без дидактики, назидания и морализаторства. Скучно точно не будет.