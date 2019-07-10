Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга

Американский рок-исполнитель Брайан Уорнер, выступающий под псевдонимом Мэрилин Мэнсон, исполнит роль в мини-сериале "Противостояние" по одноименному роману Стивена Кинга. Об этом артист рассказал в интервью зарубежному изданию Revolver.

Кроме того, музыкант записал кавер-версию песни The End группы The Doors, которая войдет в саундтрек проекта. Экранизация будет включать себя десять серий. Премьера мини-сериала состоится на канале CBS All Acess в 2020 году, сообщает "360".