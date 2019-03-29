"Единая Россия" поможет работникам культуры
Координатор группы контроля президиума генсовета партии за исполнением нацпроектов, сенатор Андрей Кутепов побывал во Владимирском областном музыкальном колледже имени Бородина и пообщался с педагогами учебного заведения. Он выслушал их предложения и сообщил, что изменения в закон о госзакупках будут рассматриваться весной в Госдуме и Совете Федерации.
В беседе с сенатором директор колледжа Элла Зинина напомнила, что в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура" и партпроекта "Культура малой родины" музыкальное училище получит около 11 миллионов рублей на покупку новых инструментов, специализированной литературы и мебели. Зинина выразила обеспокоенность тем, что по итогам торгов могут быть приобретены некачественные инструменты и оборудование.
Кутепов пообещал работникам колледжа, что подготовленные "Единой Россией" поправки помогут работникам культуры: беспокоиться за качество покупок не стоит. В свою очередь депутат Думы Ольга Казакова отметила, что изменения в системе госзакупок помогут в реализации нацпроектов в сфере культуры в полном объеме не только финансово, но и по содержанию.
"Мы и дальше будем держать этот вопрос на контроле", – подчеркнула парламентарий. При обсуждении поправок обязательно будет учтено мнение профессионального сообщества. Казакова напомнила, что каждый регион в течение шести лет получит средства на обновление оборудования в детских школах искусств и музыкальных училищах.
Группа контроля за нацпроектами была создана по поручению лидера партии, премьер-министра Дмитрия Медведева. Ее представители будут ездить по регионам, встречаться с гражданами и вырабатывать предложения по более эффективной реализации национальных проектов.
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