Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет

Разница между ясной памятью в глубокой старости и пугающим угасанием интеллекта кроется в простых ежедневных действиях, способных повернуть биологические часы вспять.



Представьте двух сверстников, разменявших седьмой десяток: один с легкостью осваивает сложные компьютерные программы, сыплет фактами и быстро принимает решения, а второй с трудом вспоминает имена соседей и путается в днях недели. Медицинские исследования подтверждают: человеческий мозг стареет независимо от возраста в паспорте. Сегодня врачи научились оценивать биологический возраст нейронных сетей с помощью МРТ, сопоставляя полученные данные с состоянием сосудов, весом, качеством сна и микрофлорой кишечника.

Международная комиссия журнала The Lancet пришла к выводу: до 45% случаев деменции не предопределены генетикой, а напрямую зависят от модифицируемых факторов образа жизни. Неврологи подчеркивают, что снизить риски когнитивного снижения можно в любом возрасте. Эксперты выделяют семь научно доказанных привычек для поддержания ясности ума.

1. Движение вместо таблеток

Физическая активность необходима нервным клеткам: умеренные нагрузки улучшают мозговой кровоток и стимулируют выработку нейротрофических факторов, отвечающих за синаптическую пластичность. По данным исследования U.S. POINTER, для защиты когнитивных функций не обязательно бегать марафоны. ВОЗ рекомендует не менее 150 минут умеренной аэробной активности в неделю. Достаточно получасовой быстрой прогулки пять раз в неделю или регулярных поездок на велосипеде, чтобы замедлить возрастные изменения в тканях мозга.

2. Рацион MIND против атрофии коры

Наблюдения за участниками Фрамингемского исследования сердца показали: соблюдение диеты MIND замедляет структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Этот протокол питания объединяет принципы средиземноморской и DASH-диеты (рацион против гипертонии). Акцент делается на зеленые листовые овощи, ягоды, орехи, бобовые, рыбу и оливковое масло при минимальном потреблении ультрапереработанных продуктов, трансжиров и рафинированного сахара.

3. Контроль давления и глюкозы

Состояние когнитивных функций напрямую зависит от здоровья сосудистого русла. Хроническая гипертензия и сахарный диабет повреждают капилляры микроциркуляторного русла, вызывая гипоксию тканей. Исследования показывают, что сочетание повышенного артериального давления, диабета и курения увеличивает вероятность развития деменции почти в три раза. При этом пациенты со здоровыми сосудами и нормальным уровнем глюкозы живут без проявлений деменции в среднем на 10–13 лет дольше.

4. Полноценный сон

В фазе глубокого сна активно работает глимфатическая система мозга: она очищает межклеточное пространство от метаболических отходов, включая патологические бета-амилоидные белки, ассоциированные с болезнью Альцгеймера. Хронический дефицит сна и синдром обструктивного апноэ ускоряют атрофические процессы. Лечение нарушений дыхания во сне, соблюдение режима и гигиена сна являются базовыми методами профилактики снижения памяти.

5. Отказ от курения в любом возрасте

Данные исследователей из Университетского колледжа Лондона с участием 10 тысяч человек доказали: отказ от курения даже в зрелом возрасте имеет клинический эффект. У тех, кто бросил курить после 50–60 лет, скорость ухудшения вербальной памяти снизилась на 20%, а скорость обработки информации угасала вдвое медленнее, чем у курящих сверстников.

6. Освоение сложных навыков

Разгадывание шаблонных сканвордов тренирует автоматический навык подбора слов, но практически не формирует когнитивный резерв. Неврологи рекомендуют нагружать мозг новыми, непривычными задачами: изучением иностранных языков, игрой на музыкальных инструментах, танцами или сложными профессиональными навыками. Чем разнообразнее деятельность, тем плотнее сеть резервных синапсов, компенсирующих возрастные потери нейронов.

7. Внимание к микробиоте кишечника

Исследования оси "кишечник — мозг" демонстрируют, что состояние кишечного микробиома влияет на уровень системного воспаления и нейрохимический баланс. Для поддержки полезной микрофлоры специалисты рекомендуют включать в ежедневный рацион разнообразную растительную клетчатку, цельные злаки и ферментированные продукты, что способствует снижению маркеров воспаления в организме.

Поддержание ясного ума — это результат ежедневного контроля базовых факторов здоровья: артериального давления, физической активности, питания и сна. Начать внедрять эти привычки имеет смысл на любом этапе жизни.