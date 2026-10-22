Конкурс лидеров волонтёров Подмосковья: 150 финалистов представили проекты для своих городов

Волонтёрам Подмосковья выбирают новых лидеров. Региональный этап конкурса прошёл в Лобне. В этом году он проходит во второй раз, сообщает пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики региона.

Отбор шёл в два этапа. Сначала в муниципалитетах соревновались около 300 человек. В Лобню приехали 150 сильнейших. Каждый защищал собственный проект.

Дмитрию Самусеву из Раменского 17 лет. Он участвовал уже в двухстах акциях. Свою идею он назвал «Час добрых дел рядом с домом». Раз в месяц любой желающий может потратить один час на помощь соседям или городу. Для занятых людей это удобный формат.

Юлия Денисова из Серпухова в волонтёрстве четыре года. Она руководила объединением в Губернском колледже и работала на «Интервидении» в 2025 году.

Оценивали участников лидеры прошлого набора. Они победили в 2025 году и целый год вели важные проекты региона. Теперь они станут наставниками для новичков. Алёна Соловьёва из Домодедова уже работает муниципальным координатором. По её словам, начинающим важно знать, к кому можно обратиться за советом.

Организаторы называют цель конкурса так. «Нам нужны те, кто готов не просто делать добрые дела, но и вдохновлять на это тысячи других жителей области», – сказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Список победителей объявят в ближайшее время. Затем их ждёт обучающий интенсив 24 октября.