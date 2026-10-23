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Яблони для "Чайки": Хабенский со студентами обновил сад в Мелихове

Фото: пресс-служба Минкульта Подмосковья
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Хабенский руководит МХТ имени Чехова и временно исполняет обязанности ректора школы-студии МХАТ.

В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» появились новые яблони. Их посадил Константин Хабенский вместе со студентами Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Деревья сорта «анис полосатый» высадили у флигеля, где Чехов написал «Чайку». Это старинный русский сорт.

Новые посадки станут четвёртым поколением мелиховского сада. Акция завершила осенний сезон проекта «ЧеховСад: 4.0».

Хабенский, как обычно, говорил коротко. По его словам, лучше не тратить время на речи.

«Пришли поддержать усадьбу и посадить деревья – давайте скорее сажать яблони!», – заявил он.

Вместе с ним в Мелихово приехали 30 студентов. Многие оказались здесь впервые. Один из них, Денис, сказал, что учебный год удачно начался со знакомства с местами, где Чехов писал свои произведения. Среди них «Дядя Ваня» и «Дом с мезонином».

Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов считает, что традиция совместных посадок уже прижилась. «Радостно наблюдать за тем, как магнетизм Мелихова растёт и объединяет вокруг Чехова режиссёров, актёров, деятелей театра», – отметил он.

Проект поддерживает Тимирязевская академия, её агрономы тоже участвовали в посадке.

Работы по возрождению сада продолжатся весной 2027 года, в апреле и мае, сообщили в пресс-службе Минкульта Подмосковья.

Шоу-бизнес в Telegram

23 октября 2026, 12:34
Фото: пресс-служба Минкульта Подмосковья
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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