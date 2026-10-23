Откройте двери богатству: как 23 октября на Евлампия привлечь счастье и здоровье в дом

Этот загадочный осенний день хранит в себе древнюю силу очищающего пламени и ночного неба, способную открыть тайну надвигающейся зимы или притянуть в дом тяжелые беды при малейшей оплошности.



В пятницу, 23 октября 2026 года, православный мир чтит память святых мучеников — брата и сестры Евлампия и Евлампии Никомидийских, принявших смерть за веру в начале четвертого века. В народном месяцеслове эта дата закрепилась под говорящим и звучным именем Евлампий Зимоуказатель, а также Евлампий-светильник. На Руси этот день считали временем, когда световой день стремительно угасает, а на землю опускается долгая ночная тьма, несущая первые по-настоящему суровые испытания.

Главным обрядом вечера на Евлампия было наблюдение за ночным светилом. С наступлением сумерек крестьяне выходили на пригорки и пристально вглядывались в молодой месяц. По направлению его тонких "рогов" мудрые предки безошибочно читали карту погоды на несколько месяцев вперед. Если концы лунного серпа смотрели строго на север — ждали скорой, лютой и бескомпромиссной зимы с трескучими морозами и высокими сугробами. Если же рога были обращены на юг — впереди маячили слякоть, сырость, грязное бездорожье и затяжное ненастье вплоть до самого Казанского дня в ноябре.

Магия первого лучинного огня и очищающий костер

С 23 октября в избах начиналась особая зимняя жизнь: полевые работы завершились, светового дня уже не хватало, и хозяева впервые зажигали домашние лучины. Для этого мужчины заранее кололи смолистые березовые или сосновые поленья на тонкие щепы, которые вставляли в железные подставки — светцы.

Под светец обязательно ставили широкое корыто с водой, чтобы падающие угольки не наделали пожара. Огонь лучины наделяли сакральной силой: считалось, что мерцающее пламя очищает дом от нечисти, разгоняет осеннюю тоску и помогает рукодельницам прясть без устали. Девушки и женщины садились вокруг светца за прялки и веретена, запевая тихие обрядовые песни.

Одновременно на Евлампия проводили мощный ритуал очищения двора от болезней. Во дворе разводили большой костер, в который без жалости бросали старые соломенные матрацы, изношенную ветошь и сломанную домашнюю утварь. Верили, что вместе со старым хламом в огне сгорают все накопленные за лето недуги, сглазы и семейные ссоры. Молодежь устраивала прыжки через праздничный огонь, закаляя тело и дух перед долгой стужей.

Под крышей дома и в дверных проемах развешивали пучки сушеной травы руты: наши предки свято верили, что ее горький аромат служит надежным щитом для детей от любого темного морока и дурного глаза.

Суровые запреты: что категорически нельзя делать 23 октября

Чтобы не растерять нажитое благополучие и не навлечь на семью проклятие вечной нужды, на Евлампия соблюдали строжайшие правила:

Категорически запрещалось давать из дома огонь в любом виде: спички, зажженные свечи, угли или керосин. Считалось, что вместе с пламенем хозяин отдает чужим людям всю защиту своего очага, тепло и денежную удачу.

Нельзя было одалживать соль и деньги после заката солнца. Нарушитель рисковал провести всю зиму в долгах, нищете и постоянных слезах.

Строго воспрещалось покупать новую одежду или обувь. Предки верили, что обновка, приобретенная на Евлампия Зимоуказателя, быстро придет в негодность, не принесет радости и притянет болезни к своему владельцу.

Не рекомендовалось подметать пол по направлению к входной двери — вместе с мусором можно было ненароком вымести за порог мир, здоровье домочадцев и финансовый достаток.

Опасались начинать дальнюю дорогу в одиночестве, особенно по темному времени суток: осеннее бездорожье и бродячие хвори грозили бедой запоздалому путнику.

Нельзя было тушить горящую лучину или свечу небрежно, задувая со злобой: огонь полагалось гасить пальцами или специальным колпачком с тихой благодарностью за тепло.

Природные подсказки: какой будет грядущая зима

Внимательное наблюдение за окружающим миром 23 октября помогало крестьянам безошибочно составить прогноз:

Если в день Евлампия на дорогах стоит густая слякоть и грязь — снег не ляжет на землю до начала ноября.

Листья на иве начали желтеть и осыпаться с самой верхушки — весна в следующем году наступит очень рано. Если же листопад идет снизу — зима затянется надолго.

Если утреннее небо затянуто серой мглой, а солнце поднимается словно в тумане — впереди ждет череда сухих, но ветреных дней.

Внезапный порывистый ветер с востока сулил скорое и резкое похолодание с первыми ледяными дождями.

Встречайте день Евлампия Зимоуказателя в мире с родными, согрейте дом живым теплом и избавьтесь от дурных мыслей — тогда никакая стужа не сможет нарушить покой вашего очага.