Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока

Никита Кологривый устроил дебош в баре Названа причина, почему Пугачева не иноагент Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчанияГрязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания Экстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопьЭкстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопь "А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына

Лента новостей

Среда 21 октября

16:52Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока 14:25Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца 13:31"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна 11:58Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине 10:51Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет 09:22Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы 00:36Срочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму 17:56Собянин: Переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тысяч человек 17:06Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание 15:50Воробьёв наградил семерых добровольцев БАРС и "ГРОМ "Каскад" из Подмосковья 15:22После релиза песни о расставании SHAMAN взялся за топор 13:23Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир 11:06"Три года прошло": растаявший Лазарев пошел на поклон к Волочковой на юбилее Баскова 09:45"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва 00:09Наденете это – пойдете по миру: роковая ошибка 20 октября на Сергия Зимнего 17:06Пережившая опасное облучение Цой ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья 15:09С намеком на выдержку: Тотьмянина преподнесла Ягудина благородный подарок в День отца 15:04"С самой собой!": Паулина Андреева в черном платье выдала правду о мужчинах 14:57Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья 13:16Признание Ларисы Долиной о нарушении закона довело народ до белого каления 11:54Зима с фантазией: какие сюрпризы готовят партнёры московских парков 11:51Сергей Собянин рассказал о росте популярности ИТ-вертикали и ИТ-классов в школах Москвы 10:24В Турции взбунтовались против мужа Пугачевой из-за бессердечных заявлений 09:34Озверевший Кологривый устроил пьяный дебош в баре и сбежал от полиции 00:12Как простой хлеб поможет навсегда забыть о безденежье и защитить близких от хворей 19 октября 18:13Батарейка на нуле и нервный срыв: кому из знаков зодиака грозит жесткое выгорание с 19 по 25 октября 15:58Книги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской 12:18Почему Пугачева, Хаматова и Меладзе до сих пор не признаны иноагентами: названы главные причины 06:42Этот простой ритуал 18 октября открывает дорогу к финансовому взлету и здоровью 18:1310 вещей с Московской недели моды, которые до сих пор в голове 17:31Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания 15:34Волочкова забилась в истерике на могиле легендарной Плисецкой: Горько до слез 12:31Сериальный детокс по гороскопу: именно этот обычный фильм может круто изменить вашу судьбу 06:31В Ерофеев день 17 октября один неверный шаг откроет дорогу в дом болезням и разорению 17:51В Москве проведена первая в России трансплантация спинного мозга – Собянин 17:38Черная дыра для денег и удачи: что каждому знаку зодиака жизненно важно выбросить на свалку до 1 ноября 16:26Оксана Самойлова горько поплатилась за откровенную исповедь в шоу Ксении Собчак 14:17Забыла где находится и дышит через трубки: 88-летняя Федосеева-Шукшина теряет связь с реальностью в реанимации 12:32Античный оракул заговорил спустя две тысячи лет и выдал 56 сценариев человеческой жизни 10:48"От волнения все вываливается!": конфуз с расстегнутыми штанами Баскова вскрылся прямо на сцене 09:30Алсу откровенно рассказала о новом замужестве 00:23Черный глаз и осенняя лихорадка: какая опасность подстерегает людей 16 октября 17:58Сорвавшийся с катушек рэпер Джиган поставил крест на карьере 15:16Земля уходит из-под ног: сотни городов с миллионами жителей стремительно проваливаются под землю 15:08"Чёрный квадрат", "Чёрный крест" и "Чёрный круг" Малевича впервые покажут вместе в Звенигороде 12:27"Сочиняла под рюмочку!": всплыла скандальная правда о рождении всенародных хитов Аллы Пугачевой 10:45"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына 09:27После задержания рэпера Navai вскрылась позорная деталь 08:00Без кнута для иммунитета: Минздрав радикально пересмотрел схему лечения детской простуды 00:33Кого нельзя впускать в дом 15 октября, чтобы не навлечь беду на всю семью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока

Артем и Валерия Чекалины. Фото: кадр из &quot;Шоу Воли&quot;
152

Попытка оскандалившегося блогера-миллионника разжалобить судейскую коллегию обернулась полным фиаско.

В Московском городском суде завершился один из самых драматичных процессов года, за исходом которого с замиранием сердца следила вся светская Москва. Осужденный создатель марафонной империи 33-летний Артем Чекалин предпринял последнюю отчаянную попытку избежать этапирования в колонию. Защита блогера пошла ва-банк, выложив перед судьями сокровенные медицинские тайны некогда образцовой семьи. Однако шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока: Фемида осталась абсолютно глуха к слезам мужчины и утвердила приговор в виде семи лет лишения свободы.

Судебное заседание в апелляционной инстанции начиналось на высокой ноте. Адвокаты инфлюенсера с апломбом требовали полного и безоговорочного оправдания, уверяя, что в выводе более 250 миллионов рублей за границу по поддельным документам якобы отсутствует состав преступления. Сам Артем, находясь в защитной кабине, горячо поддерживал защитников. Однако когда стало ясно, что судей юридические уловки не впечатляют, Чекалин сбросил маску уверенного бизнесмена и обнародовал леденящую душу информацию о матери своих детей.

Как сообщили журналисты из зала заседания, Артем дрожащим голосом объявил, что его экс-супруга Валерия Чекалина, которая тяжело больна онкологическим заболеванием, переживает глубочайший кризис и последние полтора месяца "практически не встает" с кровати, угасая на глазах у близких. Чекалин в панике умолял судей проявить христианское милосердие, напомнив, что дома их возвращения ждут трое несовершеннолетних детей. Артем со слезами на глазах доказывал: если его отправят за решетку на долгие годы, а болезнь Лерчек продолжит прогрессировать, дети рискуют фактически остаться без родительского попечения.

Следом тон блогера сменился с требовательного на откровенно просительный. Чекалин взмолился о замене колонии на условный срок и пожаловался на неподъемный штраф, назначенный Гагаринским судом столицы в апреле.

"Прошу назначить мне условное наказание и снизить до разумных пределов штраф, который я смогу погасить", — вымаливал поблажку вчерашний организатор марафонов.

Однако это не произвело на служителей закона должного эффекта. Суд счел вину блогера в масштабных валютных махинациях полностью доказанной, а тяжелое состояние экс-супруги не признал основанием для освобождения от уголовной ответственности. Мосгорсуд оставил приговор без малейших изменений: Чекалину предстоит провести в колонии общего режима полные семь лет и выплатить государству астрономические 194 миллиона рублей.

Шоу-бизнес в Telegram

21 октября 2026, 16:52
Артем и Валерия Чекалины. Фото: кадр из "Шоу Воли"
"Пятый канал"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

Смертельно больная Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело

Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца

Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца
В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. В честь этого праздника на знаменитой Киностудии имени М.

"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна

"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна
Шокирующие откровения звездного наследника сорвали покров тайны с закрытой жизни знаменитой цирковой династии, обнажив весьма неординарные методы домашнего воспитания. Народный артист РСФСР, создатель единственного в мире Театра кошек Юрий Куклачев для миллионов зрителей по всему миру всегда казался воплощением абсолютной доброты, сказочного уюта и мягкости.

Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине

Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине
Сытая заграничная жизнь в роскошных американских апартаментах дала неожиданную трещину, обнажив глубокую душевную боль звездной наследницы по оставленному дому. Сколько бы отечественные знаменитости ни пытались убедить публику в прелестях заграничного рая, генетическая память и зов корней рано или поздно берут свое.

Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет

Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет
Разница между ясной памятью в глубокой старости и пугающим угасанием интеллекта кроется в простых ежедневных действиях, способных повернуть биологические часы вспять. Представьте двух сверстников, разменявших седьмой десяток: один с легкостью осваивает сложные компьютерные программы, сыплет фактами и быстро принимает решения, а второй с трудом вспоминает имена соседей и путается в днях недели.

Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы

Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы
Внезапный выход на связь знаменитой балерины прямо из недр медицинского томографа заставил миллионы поклонников переживать. Очередная публикация 50-летней Анастасии Волочковой в социальных сетях вызвала настоящий шок у подписчиков: вместо привычных роскошных букетов белых роз, мальдивских пляжей и банных интерьеров звезда выложила леденящий душу снимок из диагностического отделения клиники.

Выбор читателей

20/10ВтрИзмотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание 20/10ВтрСмертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир 20/10Втр"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва 20/10ВтрНаденете это – пойдете по миру: роковая ошибка 20 октября на Сергия Зимнего 21/10СрдСрочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму 21/10СрдАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы