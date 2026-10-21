Попытка оскандалившегося блогера-миллионника разжалобить судейскую коллегию обернулась полным фиаско.



В Московском городском суде завершился один из самых драматичных процессов года, за исходом которого с замиранием сердца следила вся светская Москва. Осужденный создатель марафонной империи 33-летний Артем Чекалин предпринял последнюю отчаянную попытку избежать этапирования в колонию. Защита блогера пошла ва-банк, выложив перед судьями сокровенные медицинские тайны некогда образцовой семьи. Однако шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока: Фемида осталась абсолютно глуха к слезам мужчины и утвердила приговор в виде семи лет лишения свободы.

Судебное заседание в апелляционной инстанции начиналось на высокой ноте. Адвокаты инфлюенсера с апломбом требовали полного и безоговорочного оправдания, уверяя, что в выводе более 250 миллионов рублей за границу по поддельным документам якобы отсутствует состав преступления. Сам Артем, находясь в защитной кабине, горячо поддерживал защитников. Однако когда стало ясно, что судей юридические уловки не впечатляют, Чекалин сбросил маску уверенного бизнесмена и обнародовал леденящую душу информацию о матери своих детей.

Как сообщили журналисты из зала заседания, Артем дрожащим голосом объявил, что его экс-супруга Валерия Чекалина, которая тяжело больна онкологическим заболеванием, переживает глубочайший кризис и последние полтора месяца "практически не встает" с кровати, угасая на глазах у близких. Чекалин в панике умолял судей проявить христианское милосердие, напомнив, что дома их возвращения ждут трое несовершеннолетних детей. Артем со слезами на глазах доказывал: если его отправят за решетку на долгие годы, а болезнь Лерчек продолжит прогрессировать, дети рискуют фактически остаться без родительского попечения.

Следом тон блогера сменился с требовательного на откровенно просительный. Чекалин взмолился о замене колонии на условный срок и пожаловался на неподъемный штраф, назначенный Гагаринским судом столицы в апреле.

"Прошу назначить мне условное наказание и снизить до разумных пределов штраф, который я смогу погасить", — вымаливал поблажку вчерашний организатор марафонов.

Однако это не произвело на служителей закона должного эффекта. Суд счел вину блогера в масштабных валютных махинациях полностью доказанной, а тяжелое состояние экс-супруги не признал основанием для освобождения от уголовной ответственности. Мосгорсуд оставил приговор без малейших изменений: Чекалину предстоит провести в колонии общего режима полные семь лет и выплатить государству астрономические 194 миллиона рублей.