Кровожадный вампир или дикий оборотень: какой монстр дремлет внутри вашего знака зодиака

В канун самой таинственной ночи года невидимая граница между мирами истончается, заставляя каждого человека без страха взглянуть в глаза своим скрытым порокам и выпустить наружу истинного внутреннего монстра.

В последнюю неделю октября весь мир замирает в ожидании Хеллоуина — древнейшего кельтского праздника, уходящего корнями в языческий Самайн. Это время, когда привычные правила приличия отходят на второй план, уступая место первобытным инстинктам, мрачным легендам и мистическим перевоплощениям. Астрологи и эзотерики единодушны: именно в ночь на 31 октября бесполезно притворяться пай-мальчиками и идеальными леди. Теневая сторона личности требует выхода, и если ее запереть внутри, она начнет разрушать судьбу из подсознания.

Известный экстрасенс и таролог Аделина Панина составила для "Дни.ру" специальный теневой гороскоп. Эксперт сопоставила скрытые, разрушительные качества каждого представителя зодиакального круга с легендарными чудовищами мирового фольклора. Узнайте, какая нечисть управляет вашим альтер эго, когда гаснет свет.

Овен — Оборотень

Вспыльчивый, яростный и неуправляемый в гневе Овен при малейшей искре раздражения моментально сбрасывает человеческий облик. Вам не требуется дожидаться фазы полнолуния: клыки и когти обнажаются в любой бытовой перепалке. Оборотень внутри вас сначала разрывает обидчика в клочья, а уже потом начинает мучиться запоздалым раскаянием.

Телец — Злобный Домовой

Внешне миролюбивый Телец превращается в жестокого духа, стоит кому-то посягнуть на его территорию, финансовую подушку или привычный комфорт. Вы способны устроить настоящий кошмар тем, кто посмел нарушить ваш покой: будете скрипеть половицами, бить посуду и портить жизнь захватчикам до тех пор, пока они в панике не покинут ваш дом.

Близнецы — Коварный Гремлин

В обществе Близнецы умеют казаться очаровательными, пушистыми и абсолютно безобидными созданиями. Однако горе тому, кто осмелится обидеть этот знак: внутри милого зверька мгновенно просыпается злобный гремлин. Вы с маниакальным удовольствием перережете провода чужого благополучия, распустите ядовитые сплетни и превратите жизнь врага в сплошной саботаж.

Рак — Мстительная Малефисента

Когда-то Рак был самым доверчивым, чутким и светлым существом, пока однажды не столкнулся с предательством. После удара в спину сердце водного знака покрывается толстым слоем черного льда. Оскорбленный Рак превращается в темную фею Малефисенту: вы проклянете обидчика на семь поколений вперед и хладнокровно дождетесь часа расплаты.

Лев — Могущественная Ведьма

Царственный Лев черпает силу в темных манипуляциях и гипнотическом обаянии. Вы видите слабости людей насквозь и виртуозно завлекаете жертв в свои сети. Когда нужно вырвать победу у конкурентов, улыбчивый Лев варит ядовитое зелье из интриг, превращаясь в грозную верховную ведьму, перед которой бессильна любая логика.

Дева — Доктор Франкенштейн

Дева одержима маниакальной идеей перекроить этот несовершенный мир по своим чертежам. Подобно гениальному и безумному Виктору Франкенштейну, вы сшиваете идеальную реальность из разрозненных кусков правил и регламентов. Однако оживленный вами перфекционистский монстр раз за разом выходит из-под контроля, оборачиваясь против собственного создателя.

Весы — Бессмертный Скелет

Под маской мягких и дипломатичных Весов прячется холодный, лишенный эмоций скелет. В глубине души вы убеждены в собственном превосходстве над суетливой толпой. Понимая тщетность земных страстей, вы отгораживаетесь от мира костяным панцирем высокомерия, предпочитая общению с живыми людьми мертвое ледяное одиночество.

Скорпион — Истинный Вампир

Вы упиваетесь чужой эмоциональной болью с тем же наслаждением, с каким граф Дракула смаковал бокал свежей крови. Скорпион — прирожденный энергетический хищник: вы мастерски провоцируете близких на скандалы, слезы и ревность, чтобы напитаться чужой жизненной силой. Главное — вовремя остановиться, иначе яд собственного садизма отравит вас самих.

Стрелец — Неуловимый Пришелец

Сегодня Стрелец здесь, а завтра растворился в космической пустоте. Ваша теневая сторона — абсолютный эгоизм и неспособность пускать корни. Подобно инопланетянину, вы прилетаете на чужую планету, берете самое ценное, устраиваете взрыв эмоций и сбегаете к далеким галактикам, наплевав на оставленные позади разбитые сердца.

Козерог — Сокрушительный Халк

Прагматичный Козерог привык давить любые преграды на пути к карьерному Олимпу. Но когда стресс переходит красную черту, рассудительный стратег уступает место яростному зеленому гиганту. Халк внутри вас крушит чужие жизни, ломает карьеры коллег и выжигает эмоции, оставляя после своего триумфа лишь безжизненные руины.

Водолей — Хитрый Гоблин

Интеллект Водолея извращен до предела: вы мыслите нестандартно и плетете паутины, логику которых простым смертным не понять. Вы, словно сказочный гоблин, обожаете расставлять на пути зазнаек ментальные капканы, путать следы и наблюдать из укрытия, как самоуверенные лидеры с позором садятся в лужу.

Рыбы — Пленительная Сирена

Вы очаровываете мужчин неземной хрупкостью, ангельским взглядом и чарующим голосом. Однако за образом беззащитной жертвы скрывается кровожадная русалка. Вы планомерно затягиваете избранника в пучину своих бесконечных капризов, манипуляций и душевных терзаний, пока он окончательно не пойдет ко дну, забыв о собственных мечтах ради вашего спасения.