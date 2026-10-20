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Воробьёв наградил семерых добровольцев БАРС и "ГРОМ "Каскад" из Подмосковья

Фото: Александра Степанова
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды семи бойцам добровольческого отряда БАРС и бригады беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад" из Люберец, Балашихи, Мытищ, Воскресенска и Красногорска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

«Мы должны сделать так, чтобы все, кто ждёт наших ребят, чувствовали нашу заботу и поддержку в рамках работы фонда «Защитники Отечества», реабилитации, дополнительного образования или трудоустройства», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены боец с позывным Узбек из Балашихи, приехавший на церемонию прямо из зоны СВО, и подполковник полиции в отставке Артэго из Красногорска, который в три захода вывез под обстрелом 19 раненых.

Командир группы РЭБ Росомаха из Люберец получил медаль «За храбрость» I степени.

Медали «За храбрость» II степени вручены ещё четверым бойцам: Старуну из Мытищ, Голубю из Балашихи, 64-летнему Оми из Люберец и Еноту из Воскресенска.

В Подмосковье для участников СВО действуют 36 региональных мер поддержки и 420 адресов помощи.

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20 октября 2026, 15:50
Фото: Александра Степанова
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