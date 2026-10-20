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Вторник 20 октября

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Наденете это – пойдете по миру: роковая ошибка 20 октября на Сергия Зимнего

Фото: magnific.com
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Этот переломный день осени распахивает невидимые врата для свирепых морозов, требуя от каждого соблюдения строгих вековых правил ради спасения домашнего достатка.

Во вторник, 20 октября 2026 года, православный мир чтит память преподобного Сергия Печерского Послушливого, а также раннехристианских мучеников Сергия и Вакха. В народном месяцеслове эта дата закрепилась под говорящими названиями Сергий Зимний или Зазимки. Наши предки считали эту дату официальной границей между увядающей осенью и настоящими холодами. В деревнях говорили: "Сергий зиму начинает, а Матрона в ноябре зиме дорогу стелет".

По поверьям, именно с 20 октября земля окончательно сковывается первыми серьезными заморозками, а в воздухе начинает кружить колкая снежная крупа. Однако паники перед грядущими холодами не было: крестьяне встречали зазимки с хозяйской основательностью, зная, что правильные обряды способны сохранить в доме сытость и уют до самого весеннего тепла.

Забота о скоте и магия детской руки у печи

День Сергия Зимнего начинался задолго до рассвета с обязательного ритуала, определявшего здоровье всего подворья. Существовало незыблемое правило: хозяева не имели права садиться за стол и завтракать, пока досыта не накормят домашнюю птицу и скот. Верили, что сытые в это утро коровы, лошади и овцы благополучно перенесут самые трескучие крещенские морозы, а мор обойдет хлев стороной.

Особое внимание уделяли домашнему очагу. Первую охапку сухих березовых поленьев в печь обязательно доверяли бросить самому младшему ребенку в семье. Считалось, что чистая и невинная детская рука привлекает в дом благодать, и огонь будет гореть жарко, не выпуская благодатное тепло через щели всю долгую зиму.

Женщины в этот день доставали из сундуков новые, ни разу не ношенные шелковые или шерстяные платки. Покрыв голову такой обновкой, хозяйки читали охранительные молитвы: верили, что этот обряд снимает приступы мигрени и защищает от тяжелых зимних простуд. Умывались ранним утром колодезной водой, в которую с вечера опускали серебряную монету или ложку, смывая следы усталости и заговаривая лицо на молодость.

Суровые запреты: что нельзя делать 20 октября

Чтобы не открыть дорогу в дом нищете и тяжелым бедам, на Сергия Зимнего соблюдали строгие табу:

  • Категорически запрещалось надевать старые, рваные, грязные или заштопанные вещи. Считалось, что поношенная одежда в этот день притягивает затяжное безденежье и ставит на человеке крест неудачника.
  • Нельзя было жаловаться на свою долю, плакать, тосковать и проклинать холодную погоду. Любое уныние 20 октября грозило обернуться тем, что весь следующий год пройдет в горьких слезах и печали.
  • Строго воспрещалось брать в долг деньги, соль, хлеб или спички. Тот, кто влезал в долги на Сергия, рисковал провести в долговой кабале всю зиму, лишившись последних сбережений.
  • Опасались ссориться, повышать голос на родных и выяснять отношения за общим столом: конфликт мог перерасти во вражду на долгие годы.
  • Не рекомендовалось отказываться от предложенной честной работы или лениться — праздность в этот день наказывалась болезнями суставов.

Погодные знаки природы на Сергия Зимнего

По состоянию природы 20 октября предки безошибочно определяли график надвигающейся зимы:

  • Если в день Сергия выпадет первый снег, то настоящая, устойчивая зима на санях установится ровно через месяц — на Матронин день (22 ноября).
  • Если снег лег на мерзлую землю, он останется лежать до весны, а если на сырую и теплую — быстро растает.
  • Пока с берез и дубов не опали последние листья, настоящих суровых морозов и глубоких сугробов ждать не стоит.
  • Ясная, погожая и солнечная погода 20 октября предвещала, что тепло продержится еще целых три недели.
  • Северный или восточный ветер обещал раннюю стужу и частые метели в декабре.

Встречайте Сергия Зимнего в опрятной одежде, с миром в сердце и благодарностью за прожитый год — и тогда никакие зимние бури не нарушат гармонию вашего очага.

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20 октября 2026, 00:09
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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