Наденете это – пойдете по миру: роковая ошибка 20 октября на Сергия Зимнего

Во вторник, 20 октября 2026 года, православный мир чтит память преподобного Сергия Печерского Послушливого, а также раннехристианских мучеников Сергия и Вакха. В народном месяцеслове эта дата закрепилась под говорящими названиями Сергий Зимний или Зазимки. Наши предки считали эту дату официальной границей между увядающей осенью и настоящими холодами. В деревнях говорили: "Сергий зиму начинает, а Матрона в ноябре зиме дорогу стелет".
По поверьям, именно с 20 октября земля окончательно сковывается первыми серьезными заморозками, а в воздухе начинает кружить колкая снежная крупа. Однако паники перед грядущими холодами не было: крестьяне встречали зазимки с хозяйской основательностью, зная, что правильные обряды способны сохранить в доме сытость и уют до самого весеннего тепла.
Забота о скоте и магия детской руки у печи
День Сергия Зимнего начинался задолго до рассвета с обязательного ритуала, определявшего здоровье всего подворья. Существовало незыблемое правило: хозяева не имели права садиться за стол и завтракать, пока досыта не накормят домашнюю птицу и скот. Верили, что сытые в это утро коровы, лошади и овцы благополучно перенесут самые трескучие крещенские морозы, а мор обойдет хлев стороной.
Особое внимание уделяли домашнему очагу. Первую охапку сухих березовых поленьев в печь обязательно доверяли бросить самому младшему ребенку в семье. Считалось, что чистая и невинная детская рука привлекает в дом благодать, и огонь будет гореть жарко, не выпуская благодатное тепло через щели всю долгую зиму.
Женщины в этот день доставали из сундуков новые, ни разу не ношенные шелковые или шерстяные платки. Покрыв голову такой обновкой, хозяйки читали охранительные молитвы: верили, что этот обряд снимает приступы мигрени и защищает от тяжелых зимних простуд. Умывались ранним утром колодезной водой, в которую с вечера опускали серебряную монету или ложку, смывая следы усталости и заговаривая лицо на молодость.
Суровые запреты: что нельзя делать 20 октября
Чтобы не открыть дорогу в дом нищете и тяжелым бедам, на Сергия Зимнего соблюдали строгие табу:
- Категорически запрещалось надевать старые, рваные, грязные или заштопанные вещи. Считалось, что поношенная одежда в этот день притягивает затяжное безденежье и ставит на человеке крест неудачника.
- Нельзя было жаловаться на свою долю, плакать, тосковать и проклинать холодную погоду. Любое уныние 20 октября грозило обернуться тем, что весь следующий год пройдет в горьких слезах и печали.
- Строго воспрещалось брать в долг деньги, соль, хлеб или спички. Тот, кто влезал в долги на Сергия, рисковал провести в долговой кабале всю зиму, лишившись последних сбережений.
- Опасались ссориться, повышать голос на родных и выяснять отношения за общим столом: конфликт мог перерасти во вражду на долгие годы.
- Не рекомендовалось отказываться от предложенной честной работы или лениться — праздность в этот день наказывалась болезнями суставов.
Погодные знаки природы на Сергия Зимнего
По состоянию природы 20 октября предки безошибочно определяли график надвигающейся зимы:
- Если в день Сергия выпадет первый снег, то настоящая, устойчивая зима на санях установится ровно через месяц — на Матронин день (22 ноября).
- Если снег лег на мерзлую землю, он останется лежать до весны, а если на сырую и теплую — быстро растает.
- Пока с берез и дубов не опали последние листья, настоящих суровых морозов и глубоких сугробов ждать не стоит.
- Ясная, погожая и солнечная погода 20 октября предвещала, что тепло продержится еще целых три недели.
- Северный или восточный ветер обещал раннюю стужу и частые метели в декабре.
Встречайте Сергия Зимнего в опрятной одежде, с миром в сердце и благодарностью за прожитый год — и тогда никакие зимние бури не нарушат гармонию вашего очага.