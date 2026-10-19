"С самой собой!": Паулина Андреева в черном платье выдала правду о мужчинах

Эффектное появление знаменитой актрисы на красной дорожке в гордом одиночестве обернулось громкой сенсацией после одного предельно жесткого и хладнокровного признания о мужчинах в ее жизни.



На московской премьере исторического фильма "Битва моторов" внимание прессы привлекла 38-летняя актриса Паулина Андреева, исполнившая одну из главных ролей в картине. На мероприятии артистка появилась в закрытом черном платье строгого кроя, однако главным поводом для обсуждения среди гостей стало ее появление на красной дорожке без супруга, режиссера и продюсера Федора Бондарчука.

В светской среде уже продолжительное время циркулируют слухи о возможном разладе в паре. На этом фоне интерес журналистов вызвал короткий диалог актрисы с журналистом Клео.ру, задавшим вопрос о том, с кем она обычно советуется при выборе сложных сценариев и принятии ключевых карьерных решений.

На вопрос о том, есть ли рядом человек, выступающий в роли советчика и главной опоры, Андреева ответила лаконично:

"С самой собой", — произнесла актриса, дав понять, что в профессиональных вопросах ориентируется прежде всего на собственное видение и интуицию.

Этот сдержанный ответ стал поводом для новых публикаций в СМИ. Журналисты и гости премьеры отметили подчеркнутую самостоятельность артистки, которая предпочла не упоминать семью в контексте рабочих процессов. При этом в разговоре о характерах персонажей фильма Андреева поделилась взглядом на мужской темперамент и качества, вызывающие у нее уважение:

"Если в их авантюрности есть много энергии, это всегда притягательно для женщины — энергия на созидание, на действия, на поступки. Это прекрасно", — отметила исполнительница.

В картине "Битва моторов" Паулина Андреева сыграла Лидию — одну из первых женщин-автогонщиц начала XX века. Ради роли актрисе пришлось изменить прическу и освоить управление раритетным автомобилем тех лет. По мнению зрителей, независимый характер экранной героини во многом перекликается с тем, как артистка позиционирует себя вне съемочной площадки, четко разделяя профессию и личную жизнь.