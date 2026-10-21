Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца.

В честь этого праздника на знаменитой Киностудии имени М. Горького организовали масштабную и теплую тематическую программу. Гостей праздника 18 октября ждал насыщенный киношно-психологический марафон: показы фильмов, лекции, экскурсии и встречи с экспертами, посвященные отцовству, преемственности поколений, семейным ценностям и активному долголетию.

Заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям Киностудии им. М. Горького Анна Харнас подробно рассказала о концепции праздника:



«Мы долго готовились к этому дню. Нам вообще кажется, что такие вот небольшие семейные праздники, которые отмечаются всей страной, — особенное теплые, они нам очень близки. Поэтому мы решили подобрать спикеров, которые помогут семьям разобраться, как нескольким поколениям жить вместе друг с другом комфортно и счастливо».



Диалог поколений: от гериатрии до киноклассики

Организаторы праздника поставили перед собой задачу не просто развлечь посетителей, но и помочь москвичам разобраться в вопросах заботы о пожилых родителях. О том, что такое активное долголетие, со сцены и в залах говорили эксперты-геронтологи, психологи, общественники и кинематографисты. Все они подчеркивали: людям старшего возраста одинаково жизненно необходимы как медицинский уход, так и полноценное общение, а также активная вовлеченность в городскую жизнь.



В программе праздника объединились представители самых разных структур и ведомств:

* Геронтологического центра и Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова;

* Управы района Ростокино;

* Российского Красного Креста;

* Опытные психологи и специалисты по возрастным изменениям.

Вместе они разъясняли москвичам, как устроено долголетие, с какими сложностями сталкиваются семьи и где в столице можно получить комплексную помощь и поддержку.



По предварительной регистрации на сайте киностудии гости посещали познавательные лекции, а в новом кинозале смотрели документальный фильм «Наше хрупкое счастье», основанный на фотопроекте о жизни нескольких поколений под одной крышей.



Особым событием программы стал показ знаменитой советской трагикомедии «Отцы и деды» про энергичного пенсионера, намеренного доказать окружающим, что «есть еще порох». Картина о трех поколениях дружной семьи в контексте сегодняшнего дня зазвучала по-новому.



Анна Харнас так прокомментировала смысл этой киноленты:



«Фильм «Отцы и деды» рассказывает фактически историю трех поколений очень дружной семьи. Он выстроен вокруг очень простой и актуальной проблемы: успешный, активный дедушка выходит на пенсию. Что меняется в его жизни, что меняется в жизни семьи? Потрясающие актерские работы, совершенно невероятный Анатолий Папанов. Несмотря на то что фильм снят в 80-е, современное поколение узнает в нем очень яркие, актуальные проблемы».

Она также добавила, что кинематограф всегда выступает слепком времени, активно исследуя темы серебряного возраста и второй молодости: «Почему людям, которые уходят из активной карьеры, так важно оставаться в активном жизненном цикле?»

Мужское здоровье и рецепты долголетия

В числе приглашенных экспертов, ответивших на вопросы посетителей, выступил Вадим Самородов — руководитель отдела общественных проектов Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова. Эксперт напомнил разницу между науками: геронтология изучает процессы старения, а гериатрия — лечит. К специалистам-гериатрам пожилые люди приходят за комплексной помощью, ведь многие хронические болезни вылечить уже трудно, но приостановить их развитие вполне возможно.

Вадим Самородов обратил внимание на тревожный статистический разрыв в продолжительности жизни:



«Сегодня в России мы отмечаем большую разницу между продолжительностью жизни мужчин и женщин: это где-то 67 лет против 78 лет, то есть 11 лет. Во многом это объясняется позицией некоторых наших пациентов: "Не пойду к врачам, не буду пить таблетки, не хочу бросать курить — ну проживу лет на пять дольше, что с того?" Причем с подобной позицией мы чаще сталкиваемся именно в мужской среде».



Новая жизнь легендарной киностудии: сквер, экскурсии и мастер-классы

Для москвичей и гостей столицы, которые не успели посетить площадки непосредственно 18 октября, киностудия имени Горького готовит множество других ежедневных поводов для визита.



Гости праздника уже смогли оценить новый сквер «Золотая коллекция» и записаться на исторические прогулки. После проведения масштабной модернизации площадки киностудии работают в регулярном открытом режиме.



Дальнейшие планы и форматы работы анонсировала Анна Харнас:



«Мы рады, что можем открыть свои двери для посетителей после того, как закончилась модернизация нашей киностудии. Поэтому почти каждый день мы проводим экскурсии, билеты на них можно оформить через наш сайт или через "Мосбилет". Также мы делаем большое количество мастер-классов для детей. И смотрим в сторону программ, во время которых ребенок будет занят мастер-классом, а его родители в это же время смогут, к примеру, пойти на экскурсию».