Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца

Никита Кологривый устроил дебош в баре Названа причина, почему Пугачева не иноагент Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчанияГрязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания Экстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопьЭкстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопь "А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына

Лента новостей

Среда 21 октября

16:52Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока 14:25Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца 13:31"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна 11:58Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине 10:51Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет 09:22Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы 00:36Срочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму 17:56Собянин: Переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тысяч человек 17:06Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание 15:50Воробьёв наградил семерых добровольцев БАРС и "ГРОМ "Каскад" из Подмосковья 15:22После релиза песни о расставании SHAMAN взялся за топор 13:23Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир 11:06"Три года прошло": растаявший Лазарев пошел на поклон к Волочковой на юбилее Баскова 09:45"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва 00:09Наденете это – пойдете по миру: роковая ошибка 20 октября на Сергия Зимнего 17:06Пережившая опасное облучение Цой ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья 15:09С намеком на выдержку: Тотьмянина преподнесла Ягудина благородный подарок в День отца 15:04"С самой собой!": Паулина Андреева в черном платье выдала правду о мужчинах 14:57Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья 13:16Признание Ларисы Долиной о нарушении закона довело народ до белого каления 11:54Зима с фантазией: какие сюрпризы готовят партнёры московских парков 11:51Сергей Собянин рассказал о росте популярности ИТ-вертикали и ИТ-классов в школах Москвы 10:24В Турции взбунтовались против мужа Пугачевой из-за бессердечных заявлений 09:34Озверевший Кологривый устроил пьяный дебош в баре и сбежал от полиции 00:12Как простой хлеб поможет навсегда забыть о безденежье и защитить близких от хворей 19 октября 18:13Батарейка на нуле и нервный срыв: кому из знаков зодиака грозит жесткое выгорание с 19 по 25 октября 15:58Книги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской 12:18Почему Пугачева, Хаматова и Меладзе до сих пор не признаны иноагентами: названы главные причины 06:42Этот простой ритуал 18 октября открывает дорогу к финансовому взлету и здоровью 18:1310 вещей с Московской недели моды, которые до сих пор в голове 17:31Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания 15:34Волочкова забилась в истерике на могиле легендарной Плисецкой: Горько до слез 12:31Сериальный детокс по гороскопу: именно этот обычный фильм может круто изменить вашу судьбу 06:31В Ерофеев день 17 октября один неверный шаг откроет дорогу в дом болезням и разорению 17:51В Москве проведена первая в России трансплантация спинного мозга – Собянин 17:38Черная дыра для денег и удачи: что каждому знаку зодиака жизненно важно выбросить на свалку до 1 ноября 16:26Оксана Самойлова горько поплатилась за откровенную исповедь в шоу Ксении Собчак 14:17Забыла где находится и дышит через трубки: 88-летняя Федосеева-Шукшина теряет связь с реальностью в реанимации 12:32Античный оракул заговорил спустя две тысячи лет и выдал 56 сценариев человеческой жизни 10:48"От волнения все вываливается!": конфуз с расстегнутыми штанами Баскова вскрылся прямо на сцене 09:30Алсу откровенно рассказала о новом замужестве 00:23Черный глаз и осенняя лихорадка: какая опасность подстерегает людей 16 октября 17:58Сорвавшийся с катушек рэпер Джиган поставил крест на карьере 15:16Земля уходит из-под ног: сотни городов с миллионами жителей стремительно проваливаются под землю 15:08"Чёрный квадрат", "Чёрный крест" и "Чёрный круг" Малевича впервые покажут вместе в Звенигороде 12:27"Сочиняла под рюмочку!": всплыла скандальная правда о рождении всенародных хитов Аллы Пугачевой 10:45"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына 09:27После задержания рэпера Navai вскрылась позорная деталь 08:00Без кнута для иммунитета: Минздрав радикально пересмотрел схему лечения детской простуды 00:33Кого нельзя впускать в дом 15 октября, чтобы не навлечь беду на всю семью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца

Фото: Игорь Захаров. Mos.ru
318

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца.

В честь этого праздника на знаменитой Киностудии имени М. Горького организовали масштабную и теплую тематическую программу. Гостей праздника 18 октября ждал насыщенный киношно-психологический марафон: показы фильмов, лекции, экскурсии и встречи с экспертами, посвященные отцовству, преемственности поколений, семейным ценностям и активному долголетию.

Заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям Киностудии им. М. Горького Анна Харнас подробно рассказала о концепции праздника:

«Мы долго готовились к этому дню. Нам вообще кажется, что такие вот небольшие семейные праздники, которые отмечаются всей страной, — особенное теплые, они нам очень близки. Поэтому мы решили подобрать спикеров, которые помогут семьям разобраться, как нескольким поколениям жить вместе друг с другом комфортно и счастливо».

Диалог поколений: от гериатрии до киноклассики

Организаторы праздника поставили перед собой задачу не просто развлечь посетителей, но и помочь москвичам разобраться в вопросах заботы о пожилых родителях. О том, что такое активное долголетие, со сцены и в залах говорили эксперты-геронтологи, психологи, общественники и кинематографисты. Все они подчеркивали: людям старшего возраста одинаково жизненно необходимы как медицинский уход, так и полноценное общение, а также активная вовлеченность в городскую жизнь.

В программе праздника объединились представители самых разных структур и ведомств:

* Геронтологического центра и Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова;

* Управы района Ростокино;

* Российского Красного Креста;

* Опытные психологи и специалисты по возрастным изменениям.

Вместе они разъясняли москвичам, как устроено долголетие, с какими сложностями сталкиваются семьи и где в столице можно получить комплексную помощь и поддержку.

По предварительной регистрации на сайте киностудии гости посещали познавательные лекции, а в новом кинозале смотрели документальный фильм «Наше хрупкое счастье», основанный на фотопроекте о жизни нескольких поколений под одной крышей.

Особым событием программы стал показ знаменитой советской трагикомедии «Отцы и деды» про энергичного пенсионера, намеренного доказать окружающим, что «есть еще порох». Картина о трех поколениях дружной семьи в контексте сегодняшнего дня зазвучала по-новому.

Анна Харнас так прокомментировала смысл этой киноленты:

«Фильм «Отцы и деды» рассказывает фактически историю трех поколений очень дружной семьи. Он выстроен вокруг очень простой и актуальной проблемы: успешный, активный дедушка выходит на пенсию. Что меняется в его жизни, что меняется в жизни семьи? Потрясающие актерские работы, совершенно невероятный Анатолий Папанов. Несмотря на то что фильм снят в 80-е, современное поколение узнает в нем очень яркие, актуальные проблемы».

Она также добавила, что кинематограф всегда выступает слепком времени, активно исследуя темы серебряного возраста и второй молодости: «Почему людям, которые уходят из активной карьеры, так важно оставаться в активном жизненном цикле?»

Мужское здоровье и рецепты долголетия

В числе приглашенных экспертов, ответивших на вопросы посетителей, выступил Вадим Самородов — руководитель отдела общественных проектов Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова. Эксперт напомнил разницу между науками: геронтология изучает процессы старения, а гериатрия — лечит. К специалистам-гериатрам пожилые люди приходят за комплексной помощью, ведь многие хронические болезни вылечить уже трудно, но приостановить их развитие вполне возможно.

Вадим Самородов обратил внимание на тревожный статистический разрыв в продолжительности жизни:

«Сегодня в России мы отмечаем большую разницу между продолжительностью жизни мужчин и женщин: это где-то 67 лет против 78 лет, то есть 11 лет. Во многом это объясняется позицией некоторых наших пациентов: "Не пойду к врачам, не буду пить таблетки, не хочу бросать курить — ну проживу лет на пять дольше, что с того?" Причем с подобной позицией мы чаще сталкиваемся именно в мужской среде».

Новая жизнь легендарной киностудии: сквер, экскурсии и мастер-классы


Для москвичей и гостей столицы, которые не успели посетить площадки непосредственно 18 октября, киностудия имени Горького готовит множество других ежедневных поводов для визита.

Гости праздника уже смогли оценить новый сквер «Золотая коллекция» и записаться на исторические прогулки. После проведения масштабной модернизации площадки киностудии работают в регулярном открытом режиме.

Дальнейшие планы и форматы работы анонсировала Анна Харнас:

«Мы рады, что можем открыть свои двери для посетителей после того, как закончилась модернизация нашей киностудии. Поэтому почти каждый день мы проводим экскурсии, билеты на них можно оформить через наш сайт или через "Мосбилет". Также мы делаем большое количество мастер-классов для детей. И смотрим в сторону программ, во время которых ребенок будет занят мастер-классом, а его родители в это же время смогут, к примеру, пойти на экскурсию».

Шоу-бизнес в Telegram

21 октября 2026, 14:25
Фото: Игорь Захаров. Mos.ru
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока

Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока
Попытка оскандалившегося блогера-миллионника разжалобить судейскую коллегию обернулась полным фиаско. В Московском городском суде завершился один из самых драматичных процессов года, за исходом которого с замиранием сердца следила вся светская Москва.

"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна

"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна
Шокирующие откровения звездного наследника сорвали покров тайны с закрытой жизни знаменитой цирковой династии, обнажив весьма неординарные методы домашнего воспитания. Народный артист РСФСР, создатель единственного в мире Театра кошек Юрий Куклачев для миллионов зрителей по всему миру всегда казался воплощением абсолютной доброты, сказочного уюта и мягкости.

Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине

Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине
Сытая заграничная жизнь в роскошных американских апартаментах дала неожиданную трещину, обнажив глубокую душевную боль звездной наследницы по оставленному дому. Сколько бы отечественные знаменитости ни пытались убедить публику в прелестях заграничного рая, генетическая память и зов корней рано или поздно берут свое.

Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет

Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет
Разница между ясной памятью в глубокой старости и пугающим угасанием интеллекта кроется в простых ежедневных действиях, способных повернуть биологические часы вспять. Представьте двух сверстников, разменявших седьмой десяток: один с легкостью осваивает сложные компьютерные программы, сыплет фактами и быстро принимает решения, а второй с трудом вспоминает имена соседей и путается в днях недели.

Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы

Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы
Внезапный выход на связь знаменитой балерины прямо из недр медицинского томографа заставил миллионы поклонников переживать. Очередная публикация 50-летней Анастасии Волочковой в социальных сетях вызвала настоящий шок у подписчиков: вместо привычных роскошных букетов белых роз, мальдивских пляжей и банных интерьеров звезда выложила леденящий душу снимок из диагностического отделения клиники.

Выбор читателей

20/10ВтрИзмотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание 20/10ВтрСмертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир 20/10Втр"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва 20/10ВтрНаденете это – пойдете по миру: роковая ошибка 20 октября на Сергия Зимнего 21/10СрдСрочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму 21/10СрдАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы