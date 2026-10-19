Зима с фантазией: какие сюрпризы готовят партнёры московских парков

Горячий чай после катания на коньках, выступления знаменитых фигуристов, музыкальные вечера и необычные праздничные пространства.

Зимний отдых в московских парках давно не ограничивается прогулками по заснеженным аллеям. Сделать его ещё интереснее помогает сотрудничество города с предпринимателями. В предстоящем сезоне проекта «Зима в Москве» такую практику продолжат.

Согреться и задержаться подольше

Зимой московские парки живут по особому расписанию. На катках звучит музыка, рядом открываются праздничные площадки, проходят мастер-классы и представления. Многие из этих событий готовят вместе с компаниями, которые присоединяются к городской программе.

В прошлом сезоне на катках в ландшафтном парке «Митино», «Сокольниках» и Измайловском парке при поддержке бизнеса работали зимние пикниковые станции. Здесь можно было согреться, перекусить и поучаствовать в развлекательной программе с призами. У посетителей появился ещё один повод задержаться в парке после катания.

В Парке Горького и музее-заповеднике «Коломенское» работали интерактивные зоны «Станция тепла», созданные при поддержке партнёров проекта. В первом гостей угощали горячим чаем, а в Коломенском на Царской набережной вдоль ледовой дорожки расставили пуфы, где можно было передохнуть после катания.

При участии партнёров установили и главную парковую ель на катке у центральной арки Парка Горького. Празднично оформленную площадку посетили тысячи горожан.

А в парке «Красная Пресня» катание сопровождалось диджей-сетами. Каток украсили к праздникам, рядом установили новогоднюю ель и необычный арт-объект. Музыкальная программа добавила привычному зимнему развлечению настроение вечеринки под открытым небом.

Звёзды выходят на лёд

Одним из самых заметных событий прошлой зимы стал фестиваль фигурного катания Ильи Авербуха. Его основной площадкой выбрали каток в парке «Ходынское поле». Здесь выступали известные фигуристы, проходили мастер-классы, а гости могли сфотографироваться на фоне праздничных инсталляций.

Увидеть профессиональных спортсменов можно было совсем близко, а после выступлений – самим выйти на лёд. Для юных посетителей фестиваля организовали занятия, на которых можно было попробовать новые элементы фигурного катания.

Подобные мероприятия уже стали частью зимней жизни столичных парков. На привычных площадках проходят ледовые представления, спортивные праздники, встречи с известными спортсменами. В их подготовке участвуют и предприниматели, предлагающие собственные программы.

Масштаб такого сотрудничества заметно вырос. В прошлом сезоне в парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, реализовали свыше 200 партнёрских проектов, а число мероприятий, организованных предпринимателями, превысило тысячу.

Доброе дело в праздничной программе

Зимние праздники в парках нередко становятся поводом поддержать благотворительные инициативы. В прошлом сезоне на городских площадках, в том числе в парках, состоялось более десяти таких партнёрских мероприятий.



В парке «Ходынское поле» прошёл юбилейный, 15-й «Зимний праздник жизни». Его организовали вместе с благотворительным фондом «Линия жизни». Гости увидели ледовое шоу чемпионов под руководством Александра Энберта. Все собранные средства направили на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для спасения тяжелобольных детей.

В Парке Горького ко Дню книгодарения придумали необычный способ совместить катание на коньках с добрым делом. Акция так и называлась: «Принеси книгу и пройди на каток бесплатно». Посетители приносили книги, а собранную литературу фонд «Старость в радость» затем направил в московские дома престарелых.

Свой новогодний праздник появился и у подопечных Первого московского детского хосписа. В парке «Фили» благотворительный фонд «Вера» организовал для них мастер-классы и музыкальные выступления.

Новые идеи для знакомых парков

К предстоящему сезону «Зимы в Москве» столичные парки вновь приглашают предпринимателей предложить свои идеи. Среди возможных форматов – праздничное оформление, тематические пространства, спортивные и культурные мероприятия, интерактивные программы для посетителей.

Участие открыто и для небольших компаний. Они могут присоединиться к сезонным фестивалям, работе зимнего клуба на Тверском бульваре или представить свою продукцию в рамках проекта «Сделано в Москве», в том числе в арт-павильоне на Болотной площади.

Предложения принимаются через портал business-seasons.mos.ru, по электронной почте business-seasons@mos.ru и в специальном разделе сайта «Парки Москвы». Конкретные проекты станут известны по мере подготовки зимней программы.

Сегодня «Парки Москвы» объединяют более 50 территорий. Впереди новый зимний сезон, а вместе с ним – встречи на катках, праздничные вечера, музыка и огни новогодних ёлок. Чем ещё запомнится эта зима, пока остаётся загадкой. Возможно, самые интересные идеи только ждут своего часа – ведь у партнёров проекта ещё есть время предложить что-то необычное.