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Понедельник 19 октября

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Озверевший Кологривый устроил пьяный дебош в баре и сбежал от полиции

Никита Кологривый. Фото: kino-teatr.ru
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Очередной ночной поход в увеселительное заведение обернулся для скандально известной звезды экрана безобразной потасовкой, едва не закончившейся приездом группы захвата.

32-летний актер Никита Кологривый, чье имя в последнее время все чаще мелькает в криминальных хрониках, а не на театральных афишах, вновь дал волю своему темпераменту. На этот раз бунтарский характер экранного Кащея из культового сериала "Слово пацана" ощутили на себе сотрудники одного из респектабельных баров белорусской столицы. Инцидент разыгрался вечером 18 октября в самом центре Минска, куда артист прибыл на очередные гастроли.

По информации Telegram-канала Mash, отдых знаменитости быстро перестал быть томным. Изрядно разгоряченный напитками артист попытался найти уборную, но перепутал направление и настойчиво вломился в закрытое служебное помещение для персонала. На вежливые замечания официантов и просьбу покинуть техническую зону звезда отреагировала вспышкой неконтролируемой ярости. Вместо того чтобы спокойно извиниться за оплошность, Кологривый решил пойти на принцип и устроил работникам заведения форменный разнос.

Очевидцы происшествия рассказали, что актер перешел на крик, щедро осыпал персонал отборными ругательствами. Дошло до того, что разбушевавшийся артист буквально прижал к стенке молодого официанта, настойчиво требуя выйти на улицу и выяснить отношения "как мужик с мужиком". Градус потасовки нарастал с каждой секундой, и драка казалась неизбежной. Остудить пыл кинозвезды удалось лишь одним проверенным способом: администрация бара прямо заявила, что уже набирает номер экстренных служб и готовит заявление в милицию. Перспектива снова оказаться в камере отрезвила знаменитость: Никита поспешил ретироваться в темноту ночного города до приезда патруля.

Позже руководство питейного заведения попыталось сгладить углы неприятной истории. Сотрудники подтвердили факт визита эпатажного гостя, но поспешили заверить журналистов, что официальных претензий к нему не имеют, списав инцидент на усталость артиста, который якобы часто заглядывает к ним во время гастрольных туров.

Шоу-бизнес в Telegram

19 октября 2026, 09:34
Никита Кологривый. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

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