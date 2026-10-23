Над оскандалившимся Егором Кридом нависла уголовная статья

Модная провокация в свежем видеоролике популярного кумира молодежи обернулась чудовищными правовыми последствиями.



Скандал вокруг Егора Крида (Булаткина) стремительно вышел за рамки обычных светских разборок и перешел в плоскость уголовного законодательства. Неудачная попытка артиста заигрывать с мрачной эстетикой в свежем клипе на песню с говорящим названием "Милый ублюдок" теперь грозит обернуться для него катастрофическими последствиями. Провокационный образ, вызвавший волну негодования в обществе, привлек пристальное внимание юристов и правоохранительных органов.

Перспективы для любимца многомиллионной армии фанаток рисуются самые мрачные. Известный адвокат Никита Тарновский в беседе с журналистами прямо заявил, что безобидным общественным порицанием дело может не закончиться. По словам эксперта, действия артиста и создателей скандального наряда вполне подпадают под жесткую статью 354.1 Уголовного кодекса РФ — реабилитация нацизма, совершенная публично, в части оскорбления символов воинской славы и памяти защитников Отечества. Санкции по этой статье предусматривают колоссальный штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей либо реальное лишение свободы на срок до пяти лет.

По мнению юриста, поскольку инцидент развернулся в публичном поле и привлек внимание широкой общественности, музыканту вряд ли удастся отмолчаться. Скорее всего, Криду придется не просто раскошелиться на астрономическую сумму, но и публично принести покаянные извинения на камеру, чтобы избежать худшего сценария с этапированием в колонию.

Напомним, поводом для разбирательства стал дизайнерский лонгслив, в котором музыкант вальяжно щеголяет в своем новом видео. На ткани было напечатано лицо юного парня Флориана Гайшуна — главного героя бессмертного шедевра советского режиссера Элема Климова "Иди и смотри". Фильм, снятый в 1985 году, с леденящей кровь правдивостью рассказывает о чудовищной трагедии оккупированной нацистами Белоруссии в 1943 году, когда сотни деревень сжигались вместе с живыми людьми.

Сам певец, пытаясь спасти остатки репутации, поспешил оправдаться тем, что якобы никогда в жизни не слышал о великой советской кинокартине до тех пор, пока на него не обрушился шквал критики.

Общественность и коллеги по цеху, включая актера Ивана Охлобыстина, встретили слова артиста с неприкрытым сарказмом, отметив, что незнание истории не освобождает от моральной и уголовной ответственности. Теперь судьба звездного бунтаря зависит от выводов следователей, и за легкомысленный выбор сценического гардероба Криду, похоже, придется заплатить самую высокую цену.