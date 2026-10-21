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Вторник 20 октября

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Срочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму

Фото: magnific.com
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С наступлением этого переломного дня ледяное дыхание стужи становится по-настоящему свирепым, заставляя каждого безотлагательно готовиться к суровым морозам ради сохранения здоровья и достатка.

В среду, 21 октября 2026 года, православная церковь чтит память преподобного Трифона Вятского и преподобной Пелагии Антиохийской. В народном месяцеслове этот день закрепился под яркими названиями Трифон и Пелагея, Пелагея Ознобница или просто Починки. С этой даты осень окончательно теряет свои права, уступая место промозглым ветрам и ночным заморозкам.

В народе ходила мудрая поговорка: "Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет". Считалось, что 21 октября по земле проходит невидимая Ознобница, проверяя, готова ли изба и семья к грядущим метелям. Тот, кто встречал этот день в тепле и порядке, мог не опасаться зимней бескормицы и простуд.

Подводные погреба: забытый секрет русских крестьян

С днем Трифона и Пелагеи был связан один из самых удивительных и гениальных обычаев старой Руси — затапливание припасов. Крестьяне опускали тяжелые дубовые бочки с солеными огурцами и мочеными яблоками прямо на дно рек и глубоких озер.

Бочки предварительно тщательно смолили и запечатывали воском, чтобы ледяная вода не проникла внутрь. На речном дне подо льдом всю зиму сохранялась идеальная естественная температура около четырех градусов тепла: соленья не перемерзали, не бродили и не плесневели. Ранней весной, когда таял лед, бочки вытаскивали на берег баграми — и на столах появлялись хрустящие, пахнущие свежестью огурцы, словно только что сорванные с грядки.

Кроме того, на Трифона открывался сезон расчистки новых участков под пашню. Мужчины выжигали сухие заросли и рубили подлесок, готовя плодородную почву к весеннему севу.

Ревизия сундуков и строгие запреты 21 октября

Чтобы не стать легкой добычей зимних хворей и не навлечь на семью бедность, соблюдали суровые правила:

  • Категорически запрещалось надевать худые, с прорехами или оторванными пуговицами теплые вещи. Дырявый тулуп на Пелагею Ознобницу сулил человеку потерю жизненных сил и затяжную лихорадку. Все тулупы, рукавицы и валенки должны были быть заранее вычищены, залатаны и смазаны дегтем.
  • Нельзя было без острой необходимости рубить старые, вековые деревья в лесу. Верили, что в них прячутся от наступающих холодов лесные духи или души предков, а потревоживший их покой рисковал навлечь проклятие на весь род.
  • Строго воспрещалось сплетничать, осуждать соседей и повышать голос на пожилых людей. Любая злоба, выпущенная в этот день, возвращалась сторицей в виде финансового краха.
  • Опасались отказывать в ночлеге и куске хлеба путникам, застигнутым ненастьем в дороге: милосердие 21 октября гарантировало защиту дома святыми покровителями.
  • Не рекомендовалось бездельничать и долго нежиться в постели — лень наказывалась пустотой в закромах.

Природные подсказки: какой будет грядущая зима

Внимательные хозяева 21 октября выходили во двор, чтобы по малейшим изменениям погоды прочитать прогноз природы:

  • Если вокруг луны в ночном небе виден светлый туманный круг — впереди ждет сухая, но очень морозная погода.
  • Пока на березах еще остаются зеленые или желтые листья, устойчивый снежный покров не ляжет до самого конца ноября.
  • Если мыши делают входы в свои норы строго на южную сторону — предстоящая зима окажется аномально лютой и ветреной.
  • Дятел долбит сухую кору дерева снизу вверх — верный знак скорого наступления затяжных морозов.
  • Низко стелющийся по оврагам утренний туман обещал несколько погожих и мягких дней без дождей.

Встречайте день Трифона и Пелагеи в теплых, опрятных одеждах, с миром в душе и горячим чаем на столе — и пусть ни один зимний озноб не потревожит ваш дом.

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21 октября 2026, 00:36
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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