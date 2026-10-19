Пережившая опасное облучение Цой ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья

Никита Кологривый устроил дебош в баре Названа причина, почему Пугачева не иноагент Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчанияГрязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания Экстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопьЭкстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопь "А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына

Лента новостей

Понедельник 19 октября

17:06Пережившая опасное облучение Цой ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья 15:09С намеком на выдержку: Тотьмянина преподнесла Ягудина благородный подарок в День отца 15:04"С самой собой!": Паулина Андреева в черном платье выдала правду о мужчинах 14:57Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья 13:16Признание Ларисы Долиной о нарушении закона довело народ до белого каления 11:54Зима с фантазией: какие сюрпризы готовят партнёры московских парков 11:51Сергей Собянин рассказал о росте популярности ИТ-вертикали и ИТ-классов в школах Москвы 10:24В Турции взбунтовались против мужа Пугачевой из-за бессердечных заявлений 09:34Озверевший Кологривый устроил пьяный дебош в баре и сбежал от полиции 00:12Как простой хлеб поможет навсегда забыть о безденежье и защитить близких от хворей 19 октября 18:13Батарейка на нуле и нервный срыв: кому из знаков зодиака грозит жесткое выгорание с 19 по 25 октября 15:58Книги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской 12:18Почему Пугачева, Хаматова и Меладзе до сих пор не признаны иноагентами: названы главные причины 06:42Этот простой ритуал 18 октября открывает дорогу к финансовому взлету и здоровью 18:1310 вещей с Московской недели моды, которые до сих пор в голове 17:31Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания 15:34Волочкова забилась в истерике на могиле легендарной Плисецкой: Горько до слез 12:31Сериальный детокс по гороскопу: именно этот обычный фильм может круто изменить вашу судьбу 06:31В Ерофеев день 17 октября один неверный шаг откроет дорогу в дом болезням и разорению 17:51В Москве проведена первая в России трансплантация спинного мозга – Собянин 17:38Черная дыра для денег и удачи: что каждому знаку зодиака жизненно важно выбросить на свалку до 1 ноября 16:26Оксана Самойлова горько поплатилась за откровенную исповедь в шоу Ксении Собчак 14:17Забыла где находится и дышит через трубки: 88-летняя Федосеева-Шукшина теряет связь с реальностью в реанимации 12:32Античный оракул заговорил спустя две тысячи лет и выдал 56 сценариев человеческой жизни 10:48"От волнения все вываливается!": конфуз с расстегнутыми штанами Баскова вскрылся прямо на сцене 09:30Алсу откровенно рассказала о новом замужестве 00:23Черный глаз и осенняя лихорадка: какая опасность подстерегает людей 16 октября 17:58Сорвавшийся с катушек рэпер Джиган поставил крест на карьере 15:16Земля уходит из-под ног: сотни городов с миллионами жителей стремительно проваливаются под землю 15:08"Чёрный квадрат", "Чёрный крест" и "Чёрный круг" Малевича впервые покажут вместе в Звенигороде 12:27"Сочиняла под рюмочку!": всплыла скандальная правда о рождении всенародных хитов Аллы Пугачевой 10:45"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына 09:27После задержания рэпера Navai вскрылась позорная деталь 08:00Без кнута для иммунитета: Минздрав радикально пересмотрел схему лечения детской простуды 00:33Кого нельзя впускать в дом 15 октября, чтобы не навлечь беду на всю семью 17:27Оскандалившийся со стрельбой Джиган окончательно лишился роскошного особняка за 350 миллионов рублей 16:09Певица раскрыла действенные способы быстро снять боль в горле и вернуть голос 13:52Пригожин раскрыл правду о спасении Валерии от опасной заразы 11:47Францию накрыл продуктовый коллапс из-за дерзкого ночного взлома сотен супермаркетов 10:14Наташа Королева назвала истинную причину гибели Сергея Соседова в Якутии 08:56Столичные врачи борются за жизнь экстренно госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной 00:06Покров Пресвятой Богородицы: роковая примета 14 октября, способная навсегда разрушить семейное счастье 17:22"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира 15:53"Черная смерть" снова среди нас: доктор Мясников предупредил о смертельной ловушке после ЧП в Сибири 14:29Шаг к бессмертию: совершен научный прорыв, который перевернет медицину навсегда 12:22Собянин: Наградили создателей социальных проектов, меняющих Москву к лучшему 12:18Собянин сообщил об уничтожении уже 75 БПЛА, летевших на Москву 12:01Двуликая Канада: больше половины домов в Оттаве построена с применением асбеста 11:57Воробьев заявил о планах расширять производство роботов в Подмосковье 10:55Лев Лещенко прервал молчание после пугающих новостей о поражении сердца
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Пережившая опасное облучение Цой ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья

Анита Цой. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
251

Популярная певица решилась на леденящее душу признание, обнажив мучительные подробности тайной борьбы с тяжелым недугом, едва не лишившим ее привычной жизни.

55-летняя певица Анита Цой на благотворительном гала-концерте, приуроченном ко Дню белой трости, рассказала журналистам о процессе реабилитации после лечения щитовидной железы. Около полугода назад артистка прошла курс терапии радиоактивным йодом.

Причиной вмешательства стала болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб) — аутоиммунное заболевание, сопровождающееся избыточной выработкой гормонов. В качестве альтернативы полостной операции врачи назначили радиойодтерапию: пациентка приняла капсулу с изотопом йода-131, который избирательно накапливается в тканях щитовидной железы и подавляет их гиперактивность.

Лечение потребовало соблюдения строгих правил радиационной безопасности. В первые дни после процедуры организм выводит изотоп, из-за чего датчики дозиметрического контроля могут фиксировать повышенный фон. Певица вспомнила курьезный случай, когда из-за сработавших рамок радиационного контроля на КПП ее не пропустили на выступление в Кремлевский дворец.

Артистка также ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья и симптомах интоксикации, с которыми столкнулась в активной фазе лечения:

"Из меня, простите, лилось изо всех щелей, и во рту стоял неприятный привкус металла. Волосики еще немного полезли, но не так много, ногти в порядке", — поделилась исполнительница.

По словам Цой, она рассчитывала на более быстрое восстановление: "Я-то думала уже все: лучевую терапию прошла, щитовидки уже нет: можно зажигать! Но, оказывается, еще год нужен на восстановление".

После выключения функции железы артистке предстоит пожизненный прием заместительной гормональной терапии для поддержания баланса веществ в организме. Подбор точной дозировки препаратов требует времени и сопровождается колебаниями самочувствия, однако певица уже постепенно возвращается к концертному графику.

Артистка добавила, что перенесенное лечение заставило ее еще внимательнее относиться к сигналам собственного организма, а также с глубоким уважением и сочувствием относиться к пациентам, которые годами проходят тяжелые курсы противоопухолевой терапии.

Шоу-бизнес в Telegram

19 октября 2026, 17:06
Анита Цой. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Московский комсомолец"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Три месяца молчала, но сломалась: замеченная в онкоцентре Анита Цой назвала настоящий диагноз

Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

С намеком на выдержку: Тотьмянина преподнесла Ягудина благородный подарок в День отца

С намеком на выдержку: Тотьмянина преподнесла Ягудина благородный подарок в День отца
Трогательный осенний праздник стал прекрасным поводом для искренних признаний и душевных сюрпризов, объединив миллионы семей по всей стране за одним большим и теплым столом. В воскресенье, 18 октября 2026 года, в России отметили День отца.

"С самой собой!": Паулина Андреева в черном платье выдала правду о мужчинах

"С самой собой!": Паулина Андреева в черном платье выдала правду о мужчинах
Эффектное появление знаменитой актрисы на красной дорожке в гордом одиночестве обернулось громкой сенсацией после одного предельно жесткого и хладнокровного признания о мужчинах в ее жизни. На московской премьере исторического фильма "Битва моторов" внимание прессы привлекла 38-летняя актриса Паулина Андреева, исполнившая одну из главных ролей в картине.

Признание Ларисы Долиной о нарушении закона довело народ до белого каления

Признание Ларисы Долиной о нарушении закона довело народ до белого каления
Люди восстали против барских замашек Ларисы Долиной. Грандиозный светский раут по случаю 50-летнего юбилея "золотого голоса" страны Николая Баскова обернулся для одной из главных гостий несмываемым репутационным позором.

В Турции взбунтовались против мужа Пугачевой из-за бессердечных заявлений

В Турции взбунтовались против мужа Пугачевой из-за бессердечных заявлений
Зарубежная гастрольная деятельность шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) столкнулась с новыми сложностями. Запланированное на 25 октября выступление 50-летнего Максима Галкина* в престижном Стамбульском конгресс-центре оказалось под угрозой срыва из-за призывов к бойкоту со стороны местных общественных организаций и турецких СМИ.

Озверевший Кологривый устроил пьяный дебош в баре и сбежал от полиции

Озверевший Кологривый устроил пьяный дебош в баре и сбежал от полиции
Очередной ночной поход в увеселительное заведение обернулся для скандально известной звезды экрана безобразной потасовкой, едва не закончившейся приездом группы захвата. 32-летний актер Никита Кологривый, чье имя в последнее время все чаще мелькает в криминальных хрониках, а не на театральных афишах, вновь дал волю своему темпераменту.

Выбор читателей

18/10ВскПочему Пугачева, Хаматова и Меладзе до сих пор не признаны иноагентами: названы главные причины 18/10ВскБатарейка на нуле и нервный срыв: кому из знаков зодиака грозит жесткое выгорание с 19 по 25 октября 19/10ПндВ Турции взбунтовались против мужа Пугачевой из-за бессердечных заявлений 18/10ВскЭтот простой ритуал 18 октября открывает дорогу к финансовому взлету и здоровью 18/10ВскКниги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской 19/10ПндКак простой хлеб поможет навсегда забыть о безденежье и защитить близких от хворей 19 октября