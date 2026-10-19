Пережившая опасное облучение Цой ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья

Популярная певица решилась на леденящее душу признание, обнажив мучительные подробности тайной борьбы с тяжелым недугом, едва не лишившим ее привычной жизни.



55-летняя певица Анита Цой на благотворительном гала-концерте, приуроченном ко Дню белой трости, рассказала журналистам о процессе реабилитации после лечения щитовидной железы. Около полугода назад артистка прошла курс терапии радиоактивным йодом.

Причиной вмешательства стала болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб) — аутоиммунное заболевание, сопровождающееся избыточной выработкой гормонов. В качестве альтернативы полостной операции врачи назначили радиойодтерапию: пациентка приняла капсулу с изотопом йода-131, который избирательно накапливается в тканях щитовидной железы и подавляет их гиперактивность.

Лечение потребовало соблюдения строгих правил радиационной безопасности. В первые дни после процедуры организм выводит изотоп, из-за чего датчики дозиметрического контроля могут фиксировать повышенный фон. Певица вспомнила курьезный случай, когда из-за сработавших рамок радиационного контроля на КПП ее не пропустили на выступление в Кремлевский дворец.

Артистка также ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья и симптомах интоксикации, с которыми столкнулась в активной фазе лечения:

"Из меня, простите, лилось изо всех щелей, и во рту стоял неприятный привкус металла. Волосики еще немного полезли, но не так много, ногти в порядке", — поделилась исполнительница.

По словам Цой, она рассчитывала на более быстрое восстановление: "Я-то думала уже все: лучевую терапию прошла, щитовидки уже нет: можно зажигать! Но, оказывается, еще год нужен на восстановление".

После выключения функции железы артистке предстоит пожизненный прием заместительной гормональной терапии для поддержания баланса веществ в организме. Подбор точной дозировки препаратов требует времени и сопровождается колебаниями самочувствия, однако певица уже постепенно возвращается к концертному графику.

Артистка добавила, что перенесенное лечение заставило ее еще внимательнее относиться к сигналам собственного организма, а также с глубоким уважением и сочувствием относиться к пациентам, которые годами проходят тяжелые курсы противоопухолевой терапии.