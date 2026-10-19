Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья

Никита Кологривый устроил дебош в баре Названа причина, почему Пугачева не иноагент Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчанияГрязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания Экстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопьЭкстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопь "А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына

Лента новостей

Понедельник 19 октября

17:06Пережившая опасное облучение Цой ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья 15:09С намеком на выдержку: Тотьмянина преподнесла Ягудина благородный подарок в День отца 15:04"С самой собой!": Паулина Андреева в черном платье выдала правду о мужчинах 14:57Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья 13:16Признание Ларисы Долиной о нарушении закона довело народ до белого каления 11:54Зима с фантазией: какие сюрпризы готовят партнёры московских парков 11:51Сергей Собянин рассказал о росте популярности ИТ-вертикали и ИТ-классов в школах Москвы 10:24В Турции взбунтовались против мужа Пугачевой из-за бессердечных заявлений 09:34Озверевший Кологривый устроил пьяный дебош в баре и сбежал от полиции 00:12Как простой хлеб поможет навсегда забыть о безденежье и защитить близких от хворей 19 октября 18:13Батарейка на нуле и нервный срыв: кому из знаков зодиака грозит жесткое выгорание с 19 по 25 октября 15:58Книги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской 12:18Почему Пугачева, Хаматова и Меладзе до сих пор не признаны иноагентами: названы главные причины 06:42Этот простой ритуал 18 октября открывает дорогу к финансовому взлету и здоровью 18:1310 вещей с Московской недели моды, которые до сих пор в голове 17:31Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания 15:34Волочкова забилась в истерике на могиле легендарной Плисецкой: Горько до слез 12:31Сериальный детокс по гороскопу: именно этот обычный фильм может круто изменить вашу судьбу 06:31В Ерофеев день 17 октября один неверный шаг откроет дорогу в дом болезням и разорению 17:51В Москве проведена первая в России трансплантация спинного мозга – Собянин 17:38Черная дыра для денег и удачи: что каждому знаку зодиака жизненно важно выбросить на свалку до 1 ноября 16:26Оксана Самойлова горько поплатилась за откровенную исповедь в шоу Ксении Собчак 14:17Забыла где находится и дышит через трубки: 88-летняя Федосеева-Шукшина теряет связь с реальностью в реанимации 12:32Античный оракул заговорил спустя две тысячи лет и выдал 56 сценариев человеческой жизни 10:48"От волнения все вываливается!": конфуз с расстегнутыми штанами Баскова вскрылся прямо на сцене 09:30Алсу откровенно рассказала о новом замужестве 00:23Черный глаз и осенняя лихорадка: какая опасность подстерегает людей 16 октября 17:58Сорвавшийся с катушек рэпер Джиган поставил крест на карьере 15:16Земля уходит из-под ног: сотни городов с миллионами жителей стремительно проваливаются под землю 15:08"Чёрный квадрат", "Чёрный крест" и "Чёрный круг" Малевича впервые покажут вместе в Звенигороде 12:27"Сочиняла под рюмочку!": всплыла скандальная правда о рождении всенародных хитов Аллы Пугачевой 10:45"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына 09:27После задержания рэпера Navai вскрылась позорная деталь 08:00Без кнута для иммунитета: Минздрав радикально пересмотрел схему лечения детской простуды 00:33Кого нельзя впускать в дом 15 октября, чтобы не навлечь беду на всю семью 17:27Оскандалившийся со стрельбой Джиган окончательно лишился роскошного особняка за 350 миллионов рублей 16:09Певица раскрыла действенные способы быстро снять боль в горле и вернуть голос 13:52Пригожин раскрыл правду о спасении Валерии от опасной заразы 11:47Францию накрыл продуктовый коллапс из-за дерзкого ночного взлома сотен супермаркетов 10:14Наташа Королева назвала истинную причину гибели Сергея Соседова в Якутии 08:56Столичные врачи борются за жизнь экстренно госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной 00:06Покров Пресвятой Богородицы: роковая примета 14 октября, способная навсегда разрушить семейное счастье 17:22"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира 15:53"Черная смерть" снова среди нас: доктор Мясников предупредил о смертельной ловушке после ЧП в Сибири 14:29Шаг к бессмертию: совершен научный прорыв, который перевернет медицину навсегда 12:22Собянин: Наградили создателей социальных проектов, меняющих Москву к лучшему 12:18Собянин сообщил об уничтожении уже 75 БПЛА, летевших на Москву 12:01Двуликая Канада: больше половины домов в Оттаве построена с применением асбеста 11:57Воробьев заявил о планах расширять производство роботов в Подмосковье 10:55Лев Лещенко прервал молчание после пугающих новостей о поражении сердца
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья

Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья
385

За прошедшую неделю жители Московской области подали около 6,4 тысячи электронных заявлений на оформление льготного питания для школьников.
Услуга вошла в рейтинг самых востребованных на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

Согласно данным, приведенным подмосковным Мингосуправления, лидером недели стала услуга «Запись в кружки и секции», которой воспользовались свыше 29,8 тысячи раз.

Сообщается, что на втором месте оказалась услуга «Выписка из домовой книги». По ней подано более чем 19,5 тысячи заявлений.

Также в рейтинг вошли выдача и замена социальных карт жителя области (свыше 10,7 тысячи заявок) и обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» (более 7,8 тысячи заявлений).

Сейчас на региональном портале доступно более 440 услуг для жителей и бизнеса. Получить их можно и в мобильном приложении «Добродел». Для этого потребуется подтверждённая учётная запись ЕСИА.

Цифровизация госуслуг в Московской области проводится в рамках задач нацпроекта «Экономика данных».

Шоу-бизнес в Telegram

19 октября 2026, 14:57
Дни.ру✓ Надежный источник

Зима с фантазией: какие сюрпризы готовят партнёры московских парков

Зима с фантазией: какие сюрпризы готовят партнёры московских парков
Горячий чай после катания на коньках, выступления знаменитых фигуристов, музыкальные вечера и необычные праздничные пространства. Зимний отдых в московских парках давно не ограничивается прогулками по заснеженным аллеям.

Сергей Собянин рассказал о росте популярности ИТ-вертикали и ИТ-классов в школах Москвы

Сергей Собянин рассказал о росте популярности ИТ-вертикали и ИТ-классов в школах Москвы
В московских школах существенно вырос интерес к сфере технологий: в седьмые классы ИТ-вертикали в этом году поступили свыше 8,8 тысячи ребят, а в предпрофессиональные 10-е классы – более 6,7 тысячи старшеклассников. Столица последовательно расширяет сеть школ с углубленным изучением информационных технологий, чтобы каждый ребенок мог сделать осознанный выбор будущей специальности еще за партой.

"Чёрный квадрат", "Чёрный крест" и "Чёрный круг" Малевича впервые покажут вместе в Звенигороде

"Чёрный квадрат", "Чёрный крест" и "Чёрный круг" Малевича впервые покажут вместе в Звенигороде
Звенигородский государственный музей-заповедник с 30 октября представит выставку "Малевич. Простые фигуры" из собрания Государственного Русского музея, сообщает пресс-служба подмосковного Министерства культуры и туризма. Три главных произведения Казимира Малевича 1923 года («Чёрный квадрат», «Чёрный крест» и «Чёрный круг) впервые в Москве и Подмосковье будут показаны как единый супрематический триптих.

Без кнута для иммунитета: Минздрав радикально пересмотрел схему лечения детской простуды

Без кнута для иммунитета: Минздрав радикально пересмотрел схему лечения детской простуды
Вирусу не нужно много времени, чтобы перейти от первых симптомов к активному размножению в организме. Пока человек списывает першение в горле, насморк и слабость на банальную усталость или переохлаждение, инфекция уже использует наши клетки как площадку для собственного воспроизводства.

Собянин: Наградили создателей социальных проектов, меняющих Москву к лучшему

Собянин: Наградили создателей социальных проектов, меняющих Москву к лучшему
В столице подвели итоги премии "Благотворитель Москвы" и определили авторов лучших социальных проектов, меняющих жизнь горожан к лучшему. Награду учредили в 2024 году, чтобы поддержать некоммерческие организации, бизнес и активных москвичей, которые развивают культуру взаимопомощи.

Выбор читателей

18/10ВскПочему Пугачева, Хаматова и Меладзе до сих пор не признаны иноагентами: названы главные причины 18/10ВскБатарейка на нуле и нервный срыв: кому из знаков зодиака грозит жесткое выгорание с 19 по 25 октября 19/10ПндВ Турции взбунтовались против мужа Пугачевой из-за бессердечных заявлений 18/10ВскЭтот простой ритуал 18 октября открывает дорогу к финансовому взлету и здоровью 18/10ВскКниги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской 19/10ПндКак простой хлеб поможет навсегда забыть о безденежье и защитить близких от хворей 19 октября