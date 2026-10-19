Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья

Согласно данным, приведенным подмосковным Мингосуправления, лидером недели стала услуга «Запись в кружки и секции», которой воспользовались свыше 29,8 тысячи раз.
Сообщается, что на втором месте оказалась услуга «Выписка из домовой книги». По ней подано более чем 19,5 тысячи заявлений.
Также в рейтинг вошли выдача и замена социальных карт жителя области (свыше 10,7 тысячи заявок) и обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» (более 7,8 тысячи заявлений).
Сейчас на региональном портале доступно более 440 услуг для жителей и бизнеса. Получить их можно и в мобильном приложении «Добродел». Для этого потребуется подтверждённая учётная запись ЕСИА.
Цифровизация госуслуг в Московской области проводится в рамках задач нацпроекта «Экономика данных».