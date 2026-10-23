Объевшаяся до отвала Анфиса Чехова с грохотом рухнула на выходе из ресторана

48-летняя телеведущая Анфиса Чехова, проводящая отпуск в Бахрейне, рассказала подписчикам о неприятном происшествии.



Поездка Анфисы Чеховой на побережье Персидского залива была посвящена спокойному курортному отдыху, спа-процедурам и местной кухне. Однако один из вечерних выходов завершился травмой: покидая заведение, ведущая потеряла равновесие на лестнице и с грохотом рухнула.



О случившемся Чехова сама сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Артистка не стала скрывать последствия падения и с самоиронией связала инцидент с тем, что объелась до отвала:

"Обжорство до добра не доводит: выкатилась из ресторана и упала. Смотрите: за секунду рука стала синяя. Даже боюсь смотреть на ногу. Надеюсь, что не перелом", — поделилась ведущая, продемонстрировав на видео заметный отек и гематому на запястье.

По словам артистки, основной удар пришелся на руку и ногу. Опасаясь серьезной травмы связок или трещины, Чехова решила приложить лед к поврежденным местам, чтобы снять припухлость. Подписчики в комментариях посоветовали телеведущей не затягивать с самолечением и обратиться в местную клинику, чтобы сделать рентгеновские снимки и исключить перелом.