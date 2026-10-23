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Пятница 23 октября

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"Занял собой все Лужники!": располневший Жуков взбесил Кушанашвили показной любовью к жиру

Отар Кушанашвили. Фото: Youtube / @KAKOVO
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Попытка нестареющего кумира девяностых публично оправдать свои пышные формы обернулась жесткой оплеухой от главного скандалиста отечественного шоу-бизнеса.

Лидер культовой группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков сегодня мало напоминает того худощавого, романтичного паренька, под чьи танцевальные треки в конце девяностых сходила с ума вся женская половина страны. За три десятилетия бешеной славы и бесконечных гастролей артист превратился в монументального тяжеловеса отечественной эстрады. Годы и беспощадные гормональные сбои взяли свое: певец заметно прибавил в весе, заставив хейтеров в Сети регулярно упражняться в ядовитом остроумии по поводу его фигуры.

Долгое время музыкант хранил благородное молчание, однако на недавней грандиозной премьере автобиографической ленты "Руки вверх-2" нервы артиста, похоже, сдали. Жуков решил публично расставить все точки над "i" и выдать манифест бодипозитива, заверив репортеров, что критика внешности его больше совершенно не трогает.

"Когда человек полный, как я, и всю жизнь ему об этом напоминают. Это его большой крест, он с этим борется всю жизнь, переживает. Наступает момент, когда уже устаешь объяснять, что тебя это особо уже не волнует, потому что не это самое главное. Мы обожаем хейтеров. Мы вас любим! Так и напишите. Пишите почаще и больше, это нам дает определенную правильную вакцину, понимаете, от всего остального… Я обожаю свой вес. И ваш вес тоже", — с широкой, но неестественной улыбкой объявил исполнитель хита "Крошка моя".

Однако эта показная идиллия и внезапная любовь к собственным складкам привели в бешенство известного журналиста Отара Кушанашвили. Острый на язык шоумен в эфире своей авторской программы "КАКОВО?!" буквально растерзал оправдания поп-идола, уличив его в трусливом лицемерии и попытке замаскировать бессилие перед ожирением.

"Серега, почему бы тебе не признать, что ты по поводу своего жира переживаешь? Ты занял собой все Лужники. Не верю, что такой тонкий и ранимый душой человек, как ты, не переживает. Почему бы не признать, что да, есть проблемы с обменом веществ?" — яростно припечатал коллегу Кушанашвили, сорвав глянец с красивых речей артиста.

Слова критика попали точно в цель, ведь еще недавно сам Жуков без всякого стыда рассказывал совершенно иную правду о своих муках. В эфире шоу "Секрет на миллион" музыкант признавался, что лишний вес стал для него персональным адом, в котором он варится с юности. "Перманентно с 20 лет нахожусь в системе похудения. Могу рассказать про любой метод. Был у всех диетологов на земле", — откровенничал певец, раскрывая масштабы бесконечной борьбы.

Корень этой тяжелой драмы кроется в опасной ошибке бурной молодости. На заре карьеры Сергей мечтал обзавестись рельефным телом супергероя и начал бездумно накачивать мускулатуру анаболическими стероидами. Мышцы действительно выросли до пугающих размеров, но расплата последовала мгновенно: из-за перекачанных рук и чудовищных зажимов артист физически потерял способность бегло нажимать на клавиши фортепиано. Испугавшись за музыкальную карьеру, Жуков бросил тяжелый спорт, но сорванный гормональный фон нанес ответный удар. "Все это вытекло в жир. С того момента я себя худым не помню", — с горечью констатировал артист.

Сегодня музыкант собирает стотысячные стадионы и шутит на красных дорожках, но его натужные признания в любви к лишним килограммам лишь подчеркивают простую истину: смириться с потерей былой легкости кумир миллионов так и не сумел.

Шоу-бизнес в Telegram

23 октября 2026, 14:13
Отар Кушанашвили. Фото: Youtube / @KAKOVO
Youtube / @KAKOVO• Требует проверки

Фоторепортаж

Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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