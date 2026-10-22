Сломленному потерей близких Диброву понадобилась помощь врачей

Страшная фобия заставила Дмитрия Диброва искать спасения у врачей.



66-летний мэтр отечественного телевидения Дмитрий Дибров в последнее время привлекает пристальное внимание публики серьезными переменами в жизни. Пережив развод с четвертой супругой Полиной после шестнадцати лет брака, телеведущий начал новые отношения с нутрициологом Екатериной Гусевой. Журналист заметно похудел, обновил гардероб и демонстрирует бодрость духа, однако за внешней светской легкостью скрываются глубокие внутренние переживания.

О своих сокровенных страхах телеведущий откровенно рассказал на съемках психологического проекта "Фобия". Фрагменты беседы шоумена с психологом Сергеем Насибяном оказались в распоряжении издания VOICE. В разговоре со специалистом Дибров предстал не в привычном амплуа уверенного мэтра эфира, а как глубоко рефлексирующий человек, остро ощущающий неумолимый бег времени.

Главной причиной душевного кризиса ведущего стал страх не успеть реализовать задуманное и оборвать свой путь на полуслове. Катализатором этих мыслей послужила череда тяжелых личных утрат — уход из жизни соратников и коллег, стоявших у истоков современного телевидения:

"Ушли из жизни два моих коллеги и друга — Алексей Пиманов и Владимир Молчанов. Кроме того, не стало Теда Тернера — человека, который во многом создал новостное вещание таким, каким мы знаем его сегодня... Такие события невольно заставляют задумываться: не начинает ли действовать формула "пришли компанией — компанией и уйдем"?" — поделился телеведущий.

Вопросы возраста и здоровья становятся для шоумена все более ощутимыми: уже в ноябре Дмитрию исполнится 67 лет. Память о ранее перенесенном микроинсульте заставляет внимательнее следить за состоянием сосудов, а осознание того, что круг создателей золотой эры телевидения неумолимо редеет, лишь усиливает внутреннее напряжение.

Обращение за медицинской помощью и публичный разговор с психотерапевтом стал для Дмитрия Диброва попыткой осмыслить накопившиеся экзистенциальные тревоги и найти новые внутренние опоры. Поклонники выразили телеведущему поддержку, отметив, что искреннее признание собственной уязвимости вызывает уважение, а активная работа и близкие люди рядом помогут преодолеть непростой жизненный рубеж.