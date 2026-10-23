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"Я не хочу умирать!": рыдающая Лерчек взмолилась о спасении после жуткого вердикта врачей

Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @NadinStrelets
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Очередное медицинское обследование обернулось для популярной блогерши леденящим душу приговором.

Жуткие слухи о смертельной опасности, нависшей над 33-летней Валерией Чекалиной (Лерчек), получили официальное и пугающее подтверждение из первых уст. Блогерша-миллионница, чья жизнь за последние годы превратилась в бесконечную череду судебных разбирательств и драм, вышла на связь с подписчиками вместе со своим избранником. Изможденная, бледная знаменитость записала видеообращение, от которого у многомиллионной аудитории перехватило дыхание: слезы текли по щекам матери троих детей непрерывным потоком, а слова давались с нечеловеческим трудом.

Опасения подтвердились: страшный онкологический недуг начал прогрессировать с новой, сокрушительной силой. Валерия показала на камеру официальное заключение врачей после прохождения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ). Результаты исследования повергли семью в шок: злокачественные метастазы возобновили агрессивный рост и расползлись по жизненно важным органам. Опухоли поразили надпочечники, яичники и вновь атаковали легкие, не оставляя времени на раздумья.

Валерия Чекалина и ее жених. Фото: "Макс" / "Новости Лерчек"

Как выяснилось, последние недели стали для Лерчек настоящим адом на земле. Из-за невыносимых болей по всему телу молодая женщина потеряла способность нормально двигаться и оказалась буквально прикована к постели, что ранее в суде подтверждал ее бывший муж Артем Чекалин. Прежние обезболивающие препараты перестали действовать, спровоцировали тяжелейшие проблемы с пищеварением и привели к резкой, критической потере веса. Лишь после экстренного консилиума медиков терапию скорректировали, позволив пациентке хотя бы ненадолго вставать на ноги.

Врачи немедленно запустили экстренное лечение: Валерия уже перенесла первое вливание препаратов второй линии химиотерапии. Однако ситуация настолько серьезна, что семья судорожно ищет спасение на международном уровне. Главной надеждой на исцеление стала инновационная CAR-T-терапия в передовых клиниках Китая — высокотехнологичный метод, способный перепрограммировать собственные иммунные клетки на полное уничтожение рака.

Но на пути к спасительному рейсу в Пекин встала суровая российская Фемида: из-за уголовных дел блогерша находится под строгими ограничениями и не имеет права покидать страну без официального разрешения следствия и суда.

В финале записи Валерия окончательно потеряла самообладание и разрыдалась навзрыд, уткнувшись в плечо возлюбленного.

"У меня есть только одно желание, вы все его знаете: просто быть с семьей, смотреть, как растут мои дети. Я не хочу умирать, я хочу жить долго! Я хочу победить этот рак очень сильно. Простите, это просто очень сложно, я не могу собраться..." — плакала звезда, пока ее партнер целовал дрожащие руки блогерши и умолял соотечественников пойти в храм и поставить простую свечу за ее здравие.

Видео разорвало сердца миллионов людей, наглядно показав, что перед лицом смертельной болезни любые миллионы, бренды и судебные иски теряют всякий смысл.

Шоу-бизнес в Telegram

23 октября 2026, 10:31
Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @NadinStrelets
"Макс" / "Новости Лерчек"✓ Надежный источник

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