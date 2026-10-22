Уставшая от роскоши модница разразилась неожиданными жалобами на тяготы своих заграничных поездок.



37-летняя муза Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает поражать общественность своим безудержным образом жизни. Не успела уроженка Тулы распаковать чемоданы после фешенебельного отпуска в Марокко, как ее багаж вновь оказался до отказа набит дизайнерскими нарядами. Оставив 81-летнего супруга в Москве нянчиться с двумя маленькими детьми — сыном Ваганом и дочерью Матильдой, — блогерша в гордом одиночестве пересекла границу. Однако стоило девушке оказаться в другой стране, как покинувшая Россию жена Петросяна пожаловалась на изнурительную жизнь за границей, шокировав аудиторию своими парадоксальными претензиями к судьбе.

Побег из столичной квартиры Татьяна начала с откровенного признания в зале вылета. Опубликовав фотографию из посадочного рукава аэропорта, инфлюенсер не стала скрывать, что только вдали от семейного очага чувствует себя по-настоящему свободной: "В этом коридоре у меня не болит голова, нет тревожности. Друзья! Кто первым угадает, куда я лечу, — привезу подарок из путешествия". Подписчики без труда определили конечную точку маршрута — оставив престарелого мужа на хозяйстве, Брухунова приземлилась в узбекском Ташкенте.

Но вместо того чтобы просто наслаждаться колоритом древнего Востока и дегустировать местный плов, молодая супруга сатирика принялась сетовать на невыносимые муки своего вояжа.

"Многие люди не понимают разницу между отпуском и путешествием. Путешествие — это очень энергозатратное мероприятие. У тебя практически каждый день новый отель, дорога занимает 10, а иногда и более часов. И это не всегда хорошие дороги, почти всегда они плохие", — с неприкрытым драматизмом пожаловалась блогерша, выставив свои туристические поездки тяжелейшим жизненным испытанием.

Жалобы светской львицы на то, как ее изматывает ежедневная смена элитных гостиничных номеров и утомительная тряска в автомобилях бизнес-класса, вызвали у россиян волну искреннего сарказма и возмущения. Пользователи Сети не оценили страданий богатой бездельницы, резонно отметив, что большинство матерей в стране могут только мечтать о том, чтобы оставить быт и уехать за тридевять земель восстанавливать нервную систему.