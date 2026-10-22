Покинувшая Россию жена Петросяна пожаловалась на изнурительную жизнь за границей

Лидия Федосеева-Шукшина в коме Названа причина, почему Пугачева не иноагент Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчанияГрязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания Экстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопьЭкстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопь "А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына

Лента новостей

Четверг 22 октября

17:26Собянин: В Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России 17:12Анита Цой шокировала всех дерзкой выходкой в Храме Христа Спасителя 16:22Конкурс лидеров волонтёров Подмосковья: 150 финалистов представили проекты для своих городов 16:06В "Острове Мечты" покажут новогоднее шоу "Алиса: Время чудес" 15:21Покинувшая Россию жена Петросяна пожаловалась на изнурительную жизнь за границей 13:27Роковая оплошность Егора Крида может стоить ему карьеры 11:52Лолита раскрыла всю правду об успехе в профессии через постель 10:20Находящаяся в коме 88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина балансирует на грани жизни и смерти 09:35Сломленному потерей близких Диброву понадобилась помощь врачей 00:27Это простое действие 22 октября убережет семью от разорения на всю зиму 18:45Предпринимателя Михаила Дудина заочно арестовали в Самаре 18:34В Подмосковье появятся пять новых индустриальных парков для МСП 18:32Африканская банда устроила дикий погром в номере Любови Толкалиной: Настоящая ОПГ работает 16:52Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока 14:25Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца 13:31"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна 11:58Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине 10:51Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет 09:22Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы 00:36Срочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму 17:56Собянин: Переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тысяч человек 17:06Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание 15:50Воробьёв наградил семерых добровольцев БАРС и "ГРОМ "Каскад" из Подмосковья 15:22После релиза песни о расставании SHAMAN взялся за топор 13:23Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир 11:06"Три года прошло": растаявший Лазарев пошел на поклон к Волочковой на юбилее Баскова 09:45"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва 00:09Наденете это – пойдете по миру: роковая ошибка 20 октября на Сергия Зимнего 17:06Пережившая опасное облучение Цой ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья 15:09С намеком на выдержку: Тотьмянина преподнесла Ягудина благородный подарок в День отца 15:04"С самой собой!": Паулина Андреева в черном платье выдала правду о мужчинах 14:57Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья 13:16Признание Ларисы Долиной о нарушении закона довело народ до белого каления 11:54Зима с фантазией: какие сюрпризы готовят партнёры московских парков 11:51Сергей Собянин рассказал о росте популярности ИТ-вертикали и ИТ-классов в школах Москвы 10:24В Турции взбунтовались против мужа Пугачевой из-за бессердечных заявлений 09:34Озверевший Кологривый устроил пьяный дебош в баре и сбежал от полиции 00:12Как простой хлеб поможет навсегда забыть о безденежье и защитить близких от хворей 19 октября 18:13Батарейка на нуле и нервный срыв: кому из знаков зодиака грозит жесткое выгорание с 19 по 25 октября 15:58Книги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской 12:18Почему Пугачева, Хаматова и Меладзе до сих пор не признаны иноагентами: названы главные причины 06:42Этот простой ритуал 18 октября открывает дорогу к финансовому взлету и здоровью 18:1310 вещей с Московской недели моды, которые до сих пор в голове 17:31Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания 15:34Волочкова забилась в истерике на могиле легендарной Плисецкой: Горько до слез 12:31Сериальный детокс по гороскопу: именно этот обычный фильм может круто изменить вашу судьбу 06:31В Ерофеев день 17 октября один неверный шаг откроет дорогу в дом болезням и разорению 17:51В Москве проведена первая в России трансплантация спинного мозга – Собянин 17:38Черная дыра для денег и удачи: что каждому знаку зодиака жизненно важно выбросить на свалку до 1 ноября 16:26Оксана Самойлова горько поплатилась за откровенную исповедь в шоу Ксении Собчак
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Покинувшая Россию жена Петросяна пожаловалась на изнурительную жизнь за границей

Евгений Петросян. Фото: kino-teatr.ru
509

Уставшая от роскоши модница разразилась неожиданными жалобами на тяготы своих заграничных поездок.

37-летняя муза Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает поражать общественность своим безудержным образом жизни. Не успела уроженка Тулы распаковать чемоданы после фешенебельного отпуска в Марокко, как ее багаж вновь оказался до отказа набит дизайнерскими нарядами. Оставив 81-летнего супруга в Москве нянчиться с двумя маленькими детьми — сыном Ваганом и дочерью Матильдой, — блогерша в гордом одиночестве пересекла границу. Однако стоило девушке оказаться в другой стране, как покинувшая Россию жена Петросяна пожаловалась на изнурительную жизнь за границей, шокировав аудиторию своими парадоксальными претензиями к судьбе.

Побег из столичной квартиры Татьяна начала с откровенного признания в зале вылета. Опубликовав фотографию из посадочного рукава аэропорта, инфлюенсер не стала скрывать, что только вдали от семейного очага чувствует себя по-настоящему свободной: "В этом коридоре у меня не болит голова, нет тревожности. Друзья! Кто первым угадает, куда я лечу, — привезу подарок из путешествия". Подписчики без труда определили конечную точку маршрута — оставив престарелого мужа на хозяйстве, Брухунова приземлилась в узбекском Ташкенте.

Но вместо того чтобы просто наслаждаться колоритом древнего Востока и дегустировать местный плов, молодая супруга сатирика принялась сетовать на невыносимые муки своего вояжа.

"Многие люди не понимают разницу между отпуском и путешествием. Путешествие — это очень энергозатратное мероприятие. У тебя практически каждый день новый отель, дорога занимает 10, а иногда и более часов. И это не всегда хорошие дороги, почти всегда они плохие", — с неприкрытым драматизмом пожаловалась блогерша, выставив свои туристические поездки тяжелейшим жизненным испытанием.

Жалобы светской львицы на то, как ее изматывает ежедневная смена элитных гостиничных номеров и утомительная тряска в автомобилях бизнес-класса, вызвали у россиян волну искреннего сарказма и возмущения. Пользователи Сети не оценили страданий богатой бездельницы, резонно отметив, что большинство матерей в стране могут только мечтать о том, чтобы оставить быт и уехать за тридевять земель восстанавливать нервную систему.

Шоу-бизнес в Telegram

22 октября 2026, 15:21
Евгений Петросян. Фото: kino-teatr.ru
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Можно выглядеть не смешно": стилист Байрамов ответил возмущенной моднице Брухуновой

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: Дни.ру

По теме

Униженная в Европе жена Петросяна сбежала в Африку

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Анита Цой шокировала всех дерзкой выходкой в Храме Христа Спасителя

Анита Цой шокировала всех дерзкой выходкой в Храме Христа Спасителя
Торжественный вековой юбилей легендарного композитора едва не затмил дерзкий закулисный поступок знаменитой певицы Грандиозный юбилейный вечер, посвященный 100-летию гениального советского и российского композитора Александра Зацепина, собрал в зале церковных соборов храма Христа Спасителя весь цвет отечественного музыкального бомонда.

В "Острове Мечты" покажут новогоднее шоу "Алиса: Время чудес"

В "Острове Мечты" покажут новогоднее шоу "Алиса: Время чудес"
Театр, цирковые номера и классическую музыку объединят в постановке по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Показы пройдут с 25 декабря 2026 года по 8 января 2027 года. Новогоднее театрально-цирковое шоу "Алиса: Время чудес" пройдет в концертном зале "Москва" в парке "Остров Мечты" с 25 по 30 декабря 2026 года и со 2 по 8 января 2027 года.

Роковая оплошность Егора Крида может стоить ему карьеры

Роковая оплошность Егора Крида может стоить ему карьеры
Минутная погоня за дешевым хайпом и слепое следование сомнительным модным трендам обернулись для кумира миллионов катастрофой. Певец Егор Крид (Булаткин) оказался в центре серьезного репутационного скандала из-за выбора сценического наряда для одного из своих недавних видеороликов.

Лолита раскрыла всю правду об успехе в профессии через постель

Лолита раскрыла всю правду об успехе в профессии через постель
Одна из самых раскрепощенных и бескомпромиссных певиц отечественной эстрады сорвала маски с темных закулисных нравов бомонда. Пока молодые артистки наперебой сочиняют слезливые сказки о том, как покорили музыкальный Олимп исключительно благодаря слепому случаю и неземному таланту, ветераны сцены знают реальную изнанку красивой жизни.

Находящаяся в коме 88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина балансирует на грани жизни и смерти

Находящаяся в коме 88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина балансирует на грани жизни и смерти
Борьба за жизнь легендарной советской актрисы в стенах столичной реанимации переросла в критическую фазу. Тревожные сводки из стен закрытого реанимационного отделения столичной больницы подтвердили худшие опасения врачей и близких: введенная в искусственную кому 88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина балансирует на грани жизни и смерти, а счет идет буквально на часы.

Выбор читателей

21/10СрдАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы 21/10СрдСрочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму 21/10Срд"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна 21/10СрдАфриканская банда устроила дикий погром в номере Любови Толкалиной: Настоящая ОПГ работает 21/10СрдОсевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине 21/10СрдНазваны 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет