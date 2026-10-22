Находящаяся в коме 88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина балансирует на грани жизни и смерти

Борьба за жизнь легендарной советской актрисы в стенах столичной реанимации переросла в критическую фазу.



Тревожные сводки из стен закрытого реанимационного отделения столичной больницы подтвердили худшие опасения врачей и близких: введенная в искусственную кому 88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина балансирует на грани жизни и смерти, а счет идет буквально на часы. Надежды на постепенную стабилизацию прославленной пациентки рухнули под натиском стремительно развивающихся осложнений. Изношенный организм всенародно любимой артистки перестал справляться с нагрузкой, и врачи пошли на крайнюю меру — погрузили знаменитость в медикаментозный сон, чтобы попытаться затормозить опасные процессы.

Как сообщают СМИ, состояние вдовы Василия Шукшина оценивается специалистами как предельно тяжелое и демонстрирует пугающую отрицательную динамику. Самостоятельно делать вдохи звезда советского экрана больше не может: дыхание народной любимицы полностью поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Чтобы не допустить фатального исхода, реаниматологам пришлось пойти на срочное оперативное вмешательство прямо в палате. Из-за опасной патологии в плевральной полости грудной клетки актрисы начал скапливаться воздух, который с каждой минутой все сильнее сдавливал легкие и мешал работе сердца. Хирургам пришлось экстренно устанавливать дренажную трубку для его откачки. Ситуацию до предела накаляет сохраняющийся высочайший риск развития тяжелейшей пневмонии, пережить которую в состоянии комы в столь преклонном возрасте практически невозможно.

Второй сокрушительный удар пришелся по сердечно-сосудистой системе актрисы. Медицинские мониторы беспрерывно фиксируют опасные сбои сердечного ритма: пульс Лидии Николаевны то замирает, то начинает хаотично биться, а давление падает до критических отметок. Кардиологи непрерывно вводят пациентке мощные поддерживающие препараты через капельницы. Погружение в глубокий сон стало вынужденным шагом: только так врачам удалось снизить колоссальную нагрузку на истощенный мозг и заставить слабеющее сердце работать под защитой аппаратуры.

Трагический кризис развивался на глазах у всей страны. Еще 14 октября Лидию Николаевну экстренно доставили на скорой в больницу в предынфарктном состоянии с диагнозом "острая сердечная недостаточность". Тогда пожилая женщина задыхалась дома и потеряла способность ходить. Спустя пару дней у артистки начались тяжелые провалы в памяти: она перестала ориентироваться в пространстве и не понимала, что находится на больничной койке. Теперь же сознание звезды окончательно отключено препаратами, а тонкая нить ее жизни держится исключительно на мастерстве врачей и сложнейшей медицинской технике.

Поклонники творчества Федосеевой-Шукшиной и коллеги по цеху молятся за здоровье великой артистки. На ее счету почти сотня бессмертных ролей в шедеврах отечественного кинематографа — от пронзительной "Калины красной" и "Печек-лавочек" до монументальной ленты "Они сражались за Родину". Миллионы людей надеются, что стойкий ленинградский характер и помощь лучших реаниматологов столицы сотворят чудо и помогут актрисе выйти из комы, сделав шаг назад от смертельной черты.