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Понедельник 19 октября

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Признание Ларисы Долиной о нарушении закона довело народ до белого каления

Лариса Долина. Фото: &quot;Дни.ру&quot; / Феликс Грозданов
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Люди восстали против барских замашек Ларисы Долиной.

Грандиозный светский раут по случаю 50-летнего юбилея "золотого голоса" страны Николая Баскова обернулся для одной из главных гостий несмываемым репутационным позором. 71-летняя Лариса Долина прибыла на торжество на исходе вечера, но вместо того чтобы тихо занять свое место за праздничным столом, решила поразить коллег историей своего дерзкого марш-броска. Однако бахвальство певицы вышло ей боком: ее откровенное признание в грубом нарушении закона моментально довело до белого каления миллионы автомобилистов, ежедневно задыхающихся в столичных заторах.

Королева отечественного джаза с нескрываемым пафосом рассказала, на какие жертвы ей пришлось пойти, чтобы спеть дуэтом с именинником. Артистка без тени сомнения и смущения объявила на всю страну, что мчалась на частный банкет с включенными проблесковыми маячками и воющими сиренами.

"Я вообще сюда мчалась с мигалками. У меня оставалось буквально 20 минут, а это другой конец Москвы... Я думала, что потеряю сознание от страха. Мы ехали на большой скорости. Очень люблю Колю, не хочу его подводить", — заявила звезда, совершенно не задумываясь о том, как ее слова прозвучат для миллионов обычных граждан.

Реакция публики оказалась сокрушительной: социальные сети буквально закипели от ярости и возмущения. Люди, годами стоящие в километровых пробках и получающие драконовские штрафы за малейшую оплошность, восприняли откровения дивы как неприкрытый плевок в лицо. "На дворе 2026 год, а Лариса Александровна по-прежнему на мигалках... Вот где стабильность!", "Она вообще в курсе, что это незаконно?", "Почему закон писан только для нищих, а элита летает по встречке с сиренами ради пьянки?", "Хорошо хоть всю Москву не перекрыли ради ее величества" — сотни гневных комментариев заполонили интернет-пространство.

Градус народного гнева взлетел еще выше, когда артистке припомнили старый скандальный видеоролик. В архивном интервью Долина с высокомерной ухмылкой демонстрировала спецпропуск — особую служебную бумагу, которая фактически запрещала сотрудникам ГАИ останавливать и досматривать ее роскошный автомобиль. Стало очевидно, что поездки со спецсигналами для певицы — не разовая случайность, а привычный образ жизни небожительницы, считающей себя выше любых правил.

Почуяв неладное и испугавшись реальной проверки со стороны МВД, тушить пожар бросился директор артистки Сергей Пудовкин. В беседе с журналистами менеджер впал в форменную панику, попытавшись выставить виновной возмущенную общественность и назвав всеобщий гнев "жестокой травлей и издевательством" над пожилой артисткой. Пудовкин принялся неловко оправдываться тем, что сама звезда машину не водит, а фраза про мигалки якобы была лишь эмоциональным преувеличением.

Однако замять скандал не удалось: директору пришлось сквозь зубы признать, что использование спецсигналов в личных целях — это прямое правонарушение, цинично бросив в оправдание фразу "все не без греха". Общественность наотрез отказалась прощать Долиной ее царские замашки, резонно отметив: учить молодежь правильной жизни и морали со сцены артистка умеет прекрасно, но когда дело касается ее собственных прихотей, законы государства для нее мгновенно перестают существовать.

Шоу-бизнес в Telegram

19 октября 2026, 13:16
Лариса Долина. Фото: "Дни.ру" / Феликс Грозданов
"Подъем"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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