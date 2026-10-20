После релиза песни о расставании SHAMAN взялся за топор

Тревожные намеки на крушение семейного союза сменились пугающим и опасным перформансом, когда главный патриотический певец страны решил доказать свою несгибаемость с помощью тяжелого холодного оружия.



Тревожные намеки на крушение семейного союза сменились пугающим и опасным перформансом, когда главный патриотический певец страны решил доказать свою несгибаемость с помощью тяжелого холодного оружия.

В отечественном шоу-бизнесе разворачивается настоящая психологическая драма вокруг 34-летнего Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Еще вчера многомиллионная армия поклонников артиста буквально задыхалась от слез, пытаясь разгадать истинный смысл его свежей музыкальной новинки — песни "Прощай, моя любовь". Однако стоило публике заговорить о глубокой душевной ране и возможном крахе звездного брака, как музыкант ответил на пересуды с первобытной яростью: артист демонстративно отложил в сторону микрофон и взялся за остро заточенный топор.

Жутковатое видео появилось на личной странице исполнителя в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Муж главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной предстал перед камерой в брутальном образе: на нем была натянута простая матросская тельняшка и глухая темная шапка. Густо намазав щеки и подбородок белой пеной для бритья, певец с невозмутимым видом поднес к собственному горлу массивный железный топор и принялся скоблить кожу стальным лезвием.

Нестандартный перформанс вызвал бурную реакцию в комментариях. Часть подписчиков восприняла ролик с иронией, другие сочли подобный трюк небезопасным для демонстрации широкой аудитории.

В медиасреде видео связали с желанием артиста подогреть интерес к выходу нового музыкального трека и одновременно отреагировать на непрекращающиеся обсуждения его личной жизни. Финальной точкой опасной выходки стала лаконичная, но многозначительная подпись: "Я русский мужик".

Оказалось, артист подготовил грандиозную премьеру, кардинально сменив романтическую тоску на залихватский народный кураж. Музыкант презентовал новую песню "Я русский мужик", посвященную несгибаемому национальному характеру и абсолютной свободе оставаться самим собой при любых обстоятельствах.

Сам певец подчеркнул, что опасный перформанс с лезвием и выход ироничной песни стали для него манифестом внутренней независимости. Артист больше не желает соответствовать чужим ожиданиям и готов быть неудобным для критиков.

"Можно всю жизнь пытаться соответствовать чужим ожиданиям, оправдываться или изображать того, кем ты не являешься. А можно позволить себе быть смешным, громким и даже неудобным. Главное — оставаться честным перед собой и людьми, которые тебе доверяют. Именно это внутреннее ощущение свободы мне хотелось передать в песне "Я русский мужик"", — передает слова исполнителя его пресс-служба.