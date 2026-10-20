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Собянин: Переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тысяч человек

Фото: www.mos.ru
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397 семей в Новогирееве переезжают в новые квартиры по реновации.

Переселение по московской программе реновации охватило более 300 тысяч человек. Сергей Собянин посетил новый жилой комплекс в Новогирееве и встретился с новоселами. Среди них — семья Артема Зарубеева, 300-тысячного участника, приступившего к переселению. Мэр вручил ей ключи от автомобиля «Москвич».

«По московским меркам вроде и немного, а так это целый областной город — 300 тысяч жителей», — сказал Сергей Собянин.

Программу утвердили в августе 2017 года для 5175 домов, в которых находится около 350 тысяч квартир и проживает примерно миллион москвичей. Переселение затронуло жителей свыше 1,7 тысячи старых домов. Еще около 700 тысяч человек предстоит переселить.

Для участников уже ввели в эксплуатацию свыше девяти миллионов квадратных метров жилья — более 500 комплексов. На стадии проектирования и строительства находятся еще свыше 500 объектов площадью около 11 миллионов квадратных метров. При этом реновация сопровождается обновлением дворов, улиц и социальной инфраструктуры.

Один из новых адресов — Свободный проспект, 12. Сюда переезжают 397 семей, или 1056 человек, из четырех домов в Саперном проезде и на Свободном проспекте. Переезд проходит в пределах знакомого района: жители сохраняют доступ к своим поликлиникам, а дети продолжают посещать прежние школы и детские сады.

Новостройка рассчитана на 470 квартир, их суммарная площадь превышает 29 тысяч квадратных метров. Монолитный комплекс состоит из четырех секций и построен по индивидуальному проекту. Фасады облицевали персиково-желтыми панелями, лоджии остеклили. Отделка отвечает московскому стандарту реновации.

Фото: www.mos.ru

Особое внимание уделили доступности дома. Здесь установили 12 лифтов, оборудовали помещения для велосипедов и колясок, комнаты консьержей. Безбарьерная среда рассчитана на маломобильных граждан и семьи с маленькими детьми. На первом этаже смогут разместиться магазины и сервисы, рядом с домом обустроены площадки для игр и занятий спортом, место тихого отдыха.

Фото: www.mos.ru

Кроме того, комплекс имеет высокий класс энергоэффективности. Индивидуальный тепловой пункт и автоматический учет ресурсов рассчитаны на снижение расходов на содержание здания и оплату коммунальных услуг. Рядом расположены метро «Новогиреево», больница имени В.П. Демихова и лесопарки.

Районная программа выполнена почти на 30 процентов. В Новогирееве под реновацию подпадают 72 дома, а улучшить жилищные условия должны около 16,1 тысячи человек. Шесть комплексов уже переданы под заселение, переселение охватило жителей 21 дома. Сейчас еще один жилой дом строят на Федеративном проспекте.

Развитие района продолжается и за пределами новых кварталов. В Новогирееве обновили 152 двора и 86 детских площадок. После реконструкции открылись четыре филиала поликлиник, отремонтирован спортивный комплекс с бассейном «Олимпия». В 2026 году у Большого Перовского пруда оборудовали зону отдыха.

По решению мэра перевозку вещей для всех участников реновации организуют бесплатно. Помощь уже получили более 74 тысяч семей — около 75 процентов переехавших. На 2027–2029 годы в рамках программы предусмотрены инвестиции примерно в 1,2 триллиона рублей.

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20 октября 2026, 17:56
Фото: www.mos.ru
Max / @mossobyanin✓ Надежный источник

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