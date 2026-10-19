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Сергей Собянин рассказал о росте популярности ИТ-вертикали и ИТ-классов в школах Москвы

Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;
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В московских школах существенно вырос интерес к сфере технологий: в седьмые классы ИТ-вертикали в этом году поступили свыше 8,8 тысячи ребят, а в предпрофессиональные 10-е классы – более 6,7 тысячи старшеклассников.

Столица последовательно расширяет сеть школ с углубленным изучением информационных технологий, чтобы каждый ребенок мог сделать осознанный выбор будущей специальности еще за партой. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере.

"В седьмые классы ИТ-вертикали поступили более 8,8 тысячи детей — на 10 процентов больше, чем в прошлом. 10-е предпрофессиональные ИТ-классы приняли свыше 6,7 тысячи старшеклассников — рост больше чем на 20 процентов. Учитывая заинтересованность ребят, мы увеличили число школ, обучающих будущих специалистов по этому профилю. Так, ИТ-вертикаль работает уже в 244 школах города, ИТ-классы — в 196", — написал Мэр Москвы.

Образовательный проект "ИТ-вертикаль" разработан для учащихся седьмых — девятых классов. Сегодня в нем участвуют свыше 23 тысяч школьников. Ребята углубленно изучают профильные дисциплины, знакомятся с робототехникой, большими данными, моделированием, прототипированием, технологиями искусственного интеллекта и информационной безопасностью. Образовательные программы школам помогают выстраивать 15 ведущих вузов-партнеров, среди которых НИУ ВШЭ и МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Для старшеклассников подготовка становится еще более предметной. В предпрофессиональных ИТ-классах 10–11-х параллелей сегодня обучаются больше 12 тысяч юных москвичей.

"Они осваивают программирование и информационные технологии, знакомятся с востребованными ИТ-специальностями в сфере ИИ и информационной безопасности, учатся создавать 3D-модели и цифровых двойников, работать с микроконтроллерами", — подчеркнул Сергей Собянин.

Параллельно десятиклассники получают в столичных колледжах свою первую официальную специальность — профессию кодировщика. Партнерами проекта выступают 26 ведущих профильных вузов (включая НИЯУ МИФИ, МФТИ и РТУ МИРЭА), научно-исследовательский институт и ключевые отечественные ИТ-компании. Кроме того, в учебные планы седьмых и 10-х классов включили обновленный курс прикладного программирования, ориентированный на решение реальных производственных кейсов.

Ранняя профориентация столичных школьников отвечает задачам проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". В Москве создается единая система непрерывного предпрофессионального образования: от профильных вертикалей в средней школе до специализированных классов и обучения в колледжах и вузах.

Комфортные условия для практических занятий формируются в том числе благодаря программе комплексной реконструкции образовательных учреждений "Моя школа". В обновленных зданиях создаются современные ИТ-полигоны, лаборатории и трансформируемые аудитории. Это позволяет ребятам работать на профессиональном оборудовании задолго до поступления в университет и уверенно начинать карьеру в высокотехнологичных отраслях.

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