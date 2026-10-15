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Четверг 15 октября

10:45"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына 09:27После задержания рэпера Navai вскрылась позорная деталь 08:00Без кнута для иммунитета: Минздрав радикально пересмотрел схему лечения детской простуды 00:33Кого нельзя впускать в дом 15 октября, чтобы не навлечь беду на всю семью 17:27Оскандалившийся со стрельбой Джиган окончательно лишился роскошного особняка за 350 миллионов рублей 16:09Певица раскрыла действенные способы быстро снять боль в горле и вернуть голос 13:52Пригожин раскрыл правду о спасении Валерии от опасной заразы 11:47Францию накрыл продуктовый коллапс из-за дерзкого ночного взлома сотен супермаркетов 10:14Наташа Королева назвала истинную причину гибели Сергея Соседова в Якутии 08:56Столичные врачи борются за жизнь экстренно госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной 00:06Покров Пресвятой Богородицы: роковая примета 14 октября, способная навсегда разрушить семейное счастье 17:22"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира 15:53"Черная смерть" снова среди нас: доктор Мясников предупредил о смертельной ловушке после ЧП в Сибири 14:29Шаг к бессмертию: совершен научный прорыв, который перевернет медицину навсегда 12:22Собянин: Наградили создателей социальных проектов, меняющих Москву к лучшему 12:18Собянин сообщил об уничтожении уже 75 БПЛА, летевших на Москву 12:01Двуликая Канада: больше половины домов в Оттаве построена с применением асбеста 11:57Воробьев заявил о планах расширять производство роботов в Подмосковье 10:55Лев Лещенко прервал молчание после пугающих новостей о поражении сердца 09:27Экстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопь 08:08Тыквенный гороскоп на октябрь: астролог раскрыла судьбу всех знаков зодиака 19:38Раскрыты подробности скандального разрыва Стаса Михайлова с женой: "Покоритель женских сердец" 19:37Сергей Собянин рассказал, как преобразилась Шелепихинская набережная 17:13Мастерство без ограничений: как в Москве помогают людям с инвалидностью освоить профессию 15:17Наесться сахара и умереть: врач раскрыл смертельную дозу сладкого 13:04Мастер колледжа "Подмосковье" победила в чемпионате по сварке 08:48Удар в живот, подзатыльник и пощечина: всплыли пикантные подробности драки Сысоевой с Федункив 19:01Волочкова вцепилась в Поплавскую из-за "перченого" выступления Лолиты 09:1159-летняя Елена Воробей выставила горячее фото и сразила наповал: выглядит роскошно 19:33Российскую звезду обокрали в Европе 12:25Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 13 октября по 13 ноября 09:05Жена Петросяна пожаловалась на тяготы и лишения постоянных путешествий 01:00Всего одно медовое угощение 10 октября привлечет в дом неиссякаемый поток денег и здоровья 19:35Два дня – мало: врач рассказала, сколько россиянам нужно выходных 12:51Программа "Наставничество" поможет столичным НКО найти новые точки роста 12:32Собянин: Станция "Луганская" снизит нагрузку на "Кантемировскую" и "Царицыно" 09:31Запашный вдруг набросился на Самойлову: "Собирайся и уходи!" 20:22Череда травм Пугачевой получила мистическое объяснение 17:15В России стартовали продажи новых смарт-часов HUAWEI WATCH D3 и WATCH 6 14:28Мозг дает сбои: врач назвала популярную привычку, которая подрывает память каждый день 12:44Сергей Собянин: Программа реновации делает жизнь москвичей еще комфортнее 09:41Колдун раскрыл главный секрет внезапно скончавшегося Седова 20:07Дробыш честно выдал, что думает о замене Пугачевой: "Шелуха" 15:54С 2013 года в Подмосковье высажено более 17 млн новых деревьев 15:13Клео.ру расскажет о главных новинках и бьюти-трендах 2027 года 14:55Мясников разрешил заболевшим ОРВИ работать при одном условии 14:44Клео.ру запустил конструктор модных образов 12:37Собянин поблагодарил Путина за неоценимый вклад в развитие Москвы 12:09Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности 11:53Собянин доложил Путину о запуске в Москве гигафабрики тяговых аккумуляторов
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"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына

Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Громкий светский триумф звездного наследника обернулся кулуарным скандалом.

В звездном клане Аллы Пугачевой назревает очередное эмоциональное выяснение отношений с битьем посуды на словах. Младший сын певицы Кристины Орбакайте, 28-летний Дени Байсаров, внезапно вышел из тени именитой родни и громко заявил о себе в новом статусе. Наследник многомиллионного состояния и внук Примадонны официально переквалифицировался в профессиональные художники, представив искушенной московской публике собственную персональную выставку. Однако триумфальный вернисаж молодого творца оставил после себя неприятный осадок у самых близких друзей семьи.

Масштабная экспозиция под концептуальным названием "Иные" распахнула свои двери в престижной столичной галерее современного искусства Sistema Gallery. Работы Байсарова-младшего с ходу заняли целых три этажа выставочного пространства. Всю экспозицию разделили на три философских блока: "Эфир", "Сущности" и "Материя". Полотна Дени демонстрируют зрителю таинственные миры, полностью оторванные от серой земной реальности, над которыми автор втайне трудился последние годы.

Оценить полотна новоявленного гения слетелись ведущие светские хроникеры столицы и арт-критики, а среди гостей был замечен главный телеведущий страны Андрей Малахов. Однако главный шок вызвал тот факт, что на статусном мероприятии не оказалось ни одного представителя отечественной эстрады. Дени демонстративно проигнорировал весь светский бомонд и не выслал приглашения даже тем, кто искренне считает его родным человеком. В черный список попал и сам Филипп Киркоров, который долгие годы горой стоит за Кристину Орбакайте и публично защищает артистку при любых нападках.

Подобный демарш молодого художника до глубины души возмутил поп-короля. Киркоров, привыкший блистать на самых статусных раутах и занимать первые ряды, узнал о грандиозном культурном событии постфактум из газетных репортажей. Не сдерживая эмоций, певец немедленно набрал номер Орбакайте и устроил матери начинающего живописца взбучку.

"С удовольствием бы посетил выставку нашего Денички, но он мне не звонил. Я, когда узнал про то, что был вернисаж, поговорил с Кристиной: "Как же так? А меня не позвал..." Кристина же объяснила мне, что, мол, Дени очень волновался и никого не звал", — с нескрываемой обидой поделился Киркоров подробностями телефонной разборки в интервью журналистам.

Оправдания испуганной Орбакайте, заявившей, будто ее сын просто панически боялся шумихи и решил скрыть дебют от эстрадных мастодонтов, поп-короля совершенно не успокоили. Масла в огонь подлило и присутствие в зале Андрея Малахова, который умудрился раньше всех оценить шедевры Байсарова. По этому поводу Филипп Бедросович высказался с фирменным ядовитым сарказмом, припомнив, что шоумен приходится крестным отцом его детям — Мартину и Алле-Виктории.

"Ну, Малахова и приглашать не надо, он сам всегда приходит!" — резко отрезал артист, намекнув на феноменальную вездесущность своего кума.

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2026, 10:45
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Metro Moscow✓ Надежный источник

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