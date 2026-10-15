"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына

Громкий светский триумф звездного наследника обернулся кулуарным скандалом.



В звездном клане Аллы Пугачевой назревает очередное эмоциональное выяснение отношений с битьем посуды на словах. Младший сын певицы Кристины Орбакайте, 28-летний Дени Байсаров, внезапно вышел из тени именитой родни и громко заявил о себе в новом статусе. Наследник многомиллионного состояния и внук Примадонны официально переквалифицировался в профессиональные художники, представив искушенной московской публике собственную персональную выставку. Однако триумфальный вернисаж молодого творца оставил после себя неприятный осадок у самых близких друзей семьи.

Масштабная экспозиция под концептуальным названием "Иные" распахнула свои двери в престижной столичной галерее современного искусства Sistema Gallery. Работы Байсарова-младшего с ходу заняли целых три этажа выставочного пространства. Всю экспозицию разделили на три философских блока: "Эфир", "Сущности" и "Материя". Полотна Дени демонстрируют зрителю таинственные миры, полностью оторванные от серой земной реальности, над которыми автор втайне трудился последние годы.



Оценить полотна новоявленного гения слетелись ведущие светские хроникеры столицы и арт-критики, а среди гостей был замечен главный телеведущий страны Андрей Малахов. Однако главный шок вызвал тот факт, что на статусном мероприятии не оказалось ни одного представителя отечественной эстрады. Дени демонстративно проигнорировал весь светский бомонд и не выслал приглашения даже тем, кто искренне считает его родным человеком. В черный список попал и сам Филипп Киркоров, который долгие годы горой стоит за Кристину Орбакайте и публично защищает артистку при любых нападках.



Подобный демарш молодого художника до глубины души возмутил поп-короля. Киркоров, привыкший блистать на самых статусных раутах и занимать первые ряды, узнал о грандиозном культурном событии постфактум из газетных репортажей. Не сдерживая эмоций, певец немедленно набрал номер Орбакайте и устроил матери начинающего живописца взбучку.



"С удовольствием бы посетил выставку нашего Денички, но он мне не звонил. Я, когда узнал про то, что был вернисаж, поговорил с Кристиной: "Как же так? А меня не позвал..." Кристина же объяснила мне, что, мол, Дени очень волновался и никого не звал", — с нескрываемой обидой поделился Киркоров подробностями телефонной разборки в интервью журналистам.



Оправдания испуганной Орбакайте, заявившей, будто ее сын просто панически боялся шумихи и решил скрыть дебют от эстрадных мастодонтов, поп-короля совершенно не успокоили. Масла в огонь подлило и присутствие в зале Андрея Малахова, который умудрился раньше всех оценить шедевры Байсарова. По этому поводу Филипп Бедросович высказался с фирменным ядовитым сарказмом, припомнив, что шоумен приходится крестным отцом его детям — Мартину и Алле-Виктории.



"Ну, Малахова и приглашать не надо, он сам всегда приходит!" — резко отрезал артист, намекнув на феноменальную вездесущность своего кума.